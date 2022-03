Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero después de celebrar con una cachina trepadora. Analizo la situación política y saco algunas conclusiones.

LOS INDIGNADOS: Nadie puede criticar las legítimas protestas de las víctimas de los familiares de Barrios Altos y La Cantuta en contra del indulto de Alberto Fujimori. Hay que ponerse en los zapatos de esas personas para entender siquiera un poco el terrible dolor que hoy siguen sintiendo, pese a los años transcurridos.

Lo que no entiendo es la ‘indignación’ de esos que se autodenominan ‘la reserva moral del país’ y que salen a gritar y marchar para que el ‘Chino’ siga tras las rejas, pero se quedan bien calladitos con toda la corrupción, ineptitud y perversidad de este Gobierno que está destrozando las instituciones del Estado.

Ahí sí no dicen nada. Ese es el vergonzoso doble rasero de cierta gente que se califica a sí misma de ‘digna’. Si de verdad no soporto la corrupción, entonces tengo que criticarla venga de donde venga. No puedo desgañitarme gritando ‘Fujimori nunca más’, mientras callo en todos los idiomas frente a este Gobierno cleptómano que compra congresistas y ataca con todo a quienes lo critican.

MARCHAS: Que quede claro, este columnista no defiende a Fujimori. Es increíble que se vaya a su casa sin siquiera pedir perdón y pagar la reparación civil que le ordenó el Poder Judicial. Pero también entiendo que pasó casi dos décadas encerrado, tiene 83 años y depende de oxígeno para vivir.

En todo caso, repito, los que sienten que deben salir a las calles a protestar contra su indulto, que lo hagan, pues tienen todo el derecho de hacerlo. Como las feministas. Lo que no entiendo es que estos colectivos hasta ahora no digan nada contra la designación del nuevo ministro de Justicia, Félix Chero Medina, un abogado que defendió a un sentenciado a 25 años de prisión por violar sexualmente a una menor de edad.

Y qué hay de la joven que denunció haber sido violada en el local de Perú Libre en Lince. No he escuchado hasta ahora una convocatoria para una marcha por eso.

BRUNO PACHECO: El que fuera secretario de Palacio de Gobierno y mano derecha de Pedro Castillo anunció en un video, hace más de una semana, que estaba dispuesto a ser ‘colaborador con la justicia y contar la verdad’ en todos los casos que se le vincula con el mandatario. Pero luego faltó a su cita programada con la Fiscalía. Muy raro.

Sin embargo, después aparecieron unos chats que serían suyos y mostrarían sus arreglos para torpedear las pruebas que pueda presentar la lobista Karelim López, para así proteger al profesor. ‘Qué noticias me tiene, de mi parte ya está cumplido lo ofrecido, no me he presentado y se alarga la novela un capítulo más’. Pacheco sabe mucho de Castillo, pero está claro que ha decidido defenderlo. ¿A cambio de qué?

PETROPERÚ ES UN BOTÍN: El discutido Hugo Chávez Arévalo renunció ayer a su cargo de gerente general de Petroperú. Fue días después de que la agencia estadounidense Standard & Poor’s anunció que rebajó la calificación crediticia de la compañía estatal a un nivel en el que ya es considerado como bono basura, de baja calidad crediticia y con grado de no inversión.

Desesperados, citaron al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, a una reunión para que respalde a sus funcionarios, pero no asistió. Esa actitud causó la ira del bochinchero Guido Bellido, quien exigió la destitución inmediata de Graham ‘por estar en contra del presidente y del Gobierno’. O sea que destrozan Petroperú y encima piden que los apoyen. Increíble tanta desfachatez.

Me pregunto cuántos congresistas y funcionarios de este Gobierno conseguirían trabajo en empresas privadas, donde vale el mérito y no si eres del partido de Gobierno o del pueblo del presidente. Apago el televisor.

