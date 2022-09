Amanda Portales, la leyenda vive

Este Búho se emociona al enterarse de que la gran Amanda Portales, ‘La Novia del Perú’, presentará el 15 de setiembre en el Gran Teatro Nacional su espectáculo ‘La leyenda... vive’ en conmemoración por sus 57 años de vida artística, porque ella subió a un escenario a cantar y a aprender a caminar al mismo tiempo.

Este columnista se sorprende de ver cómo el tiempo pasa y recuerda como si fuera ayer cuando conoció y entrevistó por primera vez a una bella Amanda, de 28 años, en su sencilla casita frente al Mercado de Frutas en La Victoria. Recuerdo que la busqué aquel año de 1989, porque se produjo una confrontación musical sin precedentes en el país, la llamada ‘guerra del pío pío’, entre ella y el mítico y recordado folclorista Eusebio ‘Chato’ Grados. Los dos vendieron miles de copias con ese tema que hizo bailar a todo el país.

A pesar de lo que todo el mundo creyó sobre una ‘rivalidad’, no hubo una ‘bronca’ entre ambos intérpretes. Musicalmente, la versión compuesta por el ‘Chato’ era de una fuerza tan telúrica como los Andes y le cantaba a la mujer de Huancayo, mientras que la de Amanda era más ‘soft’ y pegó más en Lima , con una letra pegajosa que le cantaba a los pollitos que antes los tricicleros intercambiaban por botellas en las calles. Mientras Amanda cantaba ‘ese pollito que tú me regalaste’, el ‘Chato’ le puso su letra y entonaba ‘cantando zapateando en Huaycachi /cantando zapateando en Miraflores’.

Se armó un lío por la autoría, pero lo que no dejó dudas es que la melodía la compuso el maestro Luis Anglas y la primera versión la hicieron Los Ases de Huayucachi. Pero ‘El pío pío’ los hizo famosos a los dos. No había ‘tono’ en cualquier distrito de Lima donde no se incluyera ese tema. Pero en realidad ¿había una bronca entre ambos? Según Amanda, nunca, al contrario, cuenta que en una oportunidad ambos fueron invitados al Festival de la Juventud en Corea del Norte, junto a la Pastorita Huaracina.

“Amanda fue artista desde el mismo vientre de su madre”

Aquella vez, Eusebio llevó su pista para cantar, en cambio Amanda no llevó nada y tuvo que cantar acompañada de una pianista coreana. Cantó ‘Buscaré un nuevo mundo’ y entró al concurso final. “En ese festival había como 200 delegaciones de diferentes países. Había, también, muchos artistas jóvenes, quienes me enamoraban y el ‘Chato’ les salía al frente, les decía con cara de amargo: ‘Qué pasa, yo soy su esposo’. Era la muerte. Cuando le reclamaba, me decía que debía agradecerle porque ‘me estaba cuidando’”, recordó sonriente en un reportaje del Decano.

La gran artista no quiere dormirse en sus laureles y, fiel a su estilo innovador, presentará en su concierto, como primicia, un tema de chicha. “ Estoy haciendo una canción de Chacalón, Lorenzo Palacios, y se llama ‘Ven, mi amor’. La voy a grabar a mi estilo, con mi acompañamiento musical. Yo hice fusión hace muchos años y ahora quiero volver a hacerlo porque es un tema que me gusta y con el cual recuerdo al gran chichero. Entonces, voy a dejarlo a consideración del público. No le quito la esencia de la chicha”.

Pero quienes han seguido de cerca la trayectoria de la intérprete no se sorprenden de su audacia, ella fue la primera cantante vernacular en hacer fusión entre el huaino y la cumbia, con su tema ‘Cariñito’, y luego hizo lo que algunos conservadores folcloristas consideraron un ‘sacrilegio’, fusionar el huaino con el criollo tema ‘Jipy Jay’ que inmortalizara Pepe Vásquez.

Ella rememora con buen humor esas épocas tumultuosas en su carrera: “Me criticaron como no tienen idea, para mí la fusión hoy tiene que ser una buena fusión, mas no una confusión, no hay que quitarle la esencia al ritmo. La nueva generación tiene que fusionar de una manera que quede un precedente”, sostiene, muy segura de que el tema del gran Papá Chacalón será bien recibido por su legión de seguidores.

Para quienes no lo saben, Amanda fue artista desde el mismo vientre de su madre. No por nada es hija de la recordada cantante Irene del Centro, la denominada ‘Dama Elegante del Folclore’ , autora y compositora nacida en Yauyos. Y su padre, huanuqueño, Lucio Portales, violinista y director de orquesta. O sea, lo que se hereda no se hurta. La cantante, nacida en Lima, es consciente de que no puede ‘dormirse en sus laureles’ y prefiere asumir nuevos retos, como el gran concierto del próximo jueves. ‘La Novia linda del Perú’ es una histórica con cuerda para rato en nuestro folclore. Apago el televisor.

