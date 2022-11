Amor por redes

Este Búho siempre fue un fiel seguidor de la serie ‘Detectives Médicos’, que se transmitía por cable en Universal Channel. En sus capítulos, médicos forenses y detectives profesionales desentrañaban crímenes que no podía resolver la Policía, con sus técnicas especializadas.

LEE TAMBIÉN: El Búho y los mundiales

Pienso que ahora se va a necesitar ‘Detectives Médicos’ para resolver el extravío de la ciudadana mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, de 52 años, desaparecida desde el 7 de noviembre último. Hace algunos días, un grupo de pescadores encontró el cuerpo de una mujer descuartizado en el mar huachano.

Todo indicaría que el anillo que se observa en las fotografías de la mexicana desaparecida, sería el mismo que las autoridades hallaron en el cuerpo desmembrado. “Según el perito, hay similitud con relación al anillo que se encontró a la víctima y la fotografía (de Blanca Arellano). Se están realizando las coordinaciones con el Consulado de México”, declaró el coronel Luis Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho.

El alto oficial también informó que hoy la familia de Arellano estará arribando a Lima para realizarles los exámenes de ADN y corroborar o descartar si el cuerpo hallado es el de la mexicana. Este misterioso caso podría tipificarse como una tenebrosa historia de amor. Según la sobrina de la desaparecida, Karla Arellano, su tía viajó el 28 de julio de México a Lima y la recibió en el aeropuerto Jorge Chávez su novio peruano, Juan Pablo Villafuerte, de 32 años, con quien había establecido una relación sentimental por internet mediante un juego virtual.

Villafuerte estudia en la Universidad Nacional de Huacho y llevó a vivir a Blanca a su cuarto en la ciudad de Huacho. La desaparecida mantuvo dos meses continua comunicación con su familia hasta que las llamadas y los mensajes en sus redes cesaron definitivamente el 7 de noviembre. Como era lógico, la familia se comunicó con su novio huachano; sin embargo, Villafuerte lejos de apoyarlos optó por una incomprensible actitud de negación y les dio versiones diferentes sobre lo que sabía de su pareja.

Desde entonces, sus seres queridos la buscan incansablemente y denuncian que su pareja sentimental no les brinda mayor información sobre su paradero. “Hola, Juan, espero que estés bien. Oye, un superfavor, es que mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. ¿Crees que puedes comentarle que se comunique con nosotros, por favor, ¿ella está bien?”, le escribió su sobrina Karla. Y el novio, en una primera comunicación, le respondió: “Karla, la verdad no sé de ella hace varios días, ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería, en otras palabras, se aburrió de mí, se fue a Lima para buscar su boleto a México. Ahí terminó mi función. Seguro su chip dejó de funcionar o su batería”.

La madre de Blanca está desesperada: “Solo le pido que diga dónde está mi hija”

A partir de ahí ya no quiso contestar los mensajes de la familia mexicana y, más bien, escribió en su muro de Facebook algo que los dejó anonadados, era una versión completamente diferente a lo dicho inicialmente. “Yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir, y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pudiera comer, en su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas con eso de enamoramiento. El único mal que hice fue ayudar a una persona que no tenía los recursos para subsistir en la ciudad, eso es todo”, escribió fríamente Juan Villafuerte.

Por su parte, su hermana y familia creen que Villafuerte está implicado en el caso porque ya no se ha contactado con ellos e, incluso, ha cerrado sus redes sociales. Asimismo, a pesar de sus ruegos, no les ha precisado la dirección donde vivía su pareja, ni algún otro dato primordial para su hallazgo. Tras estas acusaciones, la madre de la extraviada detalló que su hija tenía una foto de Juan Pablo en su habitación en México.

Asimismo, sus amigas cercanas conocían de la relación sentimental que existía entre ella y el peruano. La madre de Blanca está desesperada. “Solo le pido que diga dónde está mi hija, solo eso le pido. Quiero verla, por favor. La última vez que ella nos llamó, nos dijo que estaba en la playa. Nos mandó una foto con una chamarra y nos señaló que hacía mucho frío. Desde entonces ya no se ha comunicado con nosotros”, refirió la madre de la desaparecida.

Villafuerte Pinto se vio obligado a concurrir a Dirección de Investigación Criminal de Huacho en compañía de su abogado, donde rindió su manifestacion, pero la Policía informó que se mantuvo hermético, no aclaró por qué le dio versiones distintas a la familia de su novia, por lo que las autoridades solicitarán el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y procedieron a inspeccionar su habitación.

El estudiante de Medicina se comportó como un potencial sospechoso. La Policía, con sus ‘Detectives Médicos’, analizará el cuerpo hallado en la playa de Huacho. De comprobarse que se trata de la mexicana, la investigación pasará de desaparición a homicidio y ahí sí pondrán al principal sospechoso contra las cuerdas. Con este caso se comprueba, una vez más, lo peligrosas y tóxicas que pueden resultar las relaciones amorosas establecidas por redes sociales. Uno no sabe con qué psicópata se puede encontrar. Apago el televisor.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo, la economía, la inseguridad y más en ‘Piqueítos’ de El Búho

‘El poder del perro’

Los conciertos de El Búho

Rocío Quillahuamán, una peruana triunfadora