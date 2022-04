Este Búho lo sospechó desde un principio y no por seguir al Chapulín, pero vislumbraba que elegir a Pedro Castillo para presidente era como dispararse a los pies. Podía calificarlo de aventurero, ignorante, posiblemente corrupto -como parecen comprobarlo las investigaciones fiscales-, pero ha demostrado que tampoco tiene coraje. Le hizo un desplante al pueblo de Huancayo, al no asistir a la mesa de negociaciones en el coliseo de esa ciudad como había prometido y dejó plantados a los transportistas, agricultores, al monseñor Barreto y a sus propios ministros. ¿No dice que es del pueblo? Castillo se corrió. Su frase ‘palabra de maestro’ es una afrenta para los verdaderos profesores de escuela, entre los que no se encuentra un docente con ‘licencia sindical eterna’ como el chotano.

Wiracocha Belaunde

Qué diferente a la actitud de un mandatario como el arquitecto Fernando Belaunde, aquel lejano año de 1964, cuando Cusco se sacudía por las multitudinarias ‘tomas de tierras’ de los campesinos de las grandes haciendas al no haber obtenido la ansiada ‘reforma agraria que había prometido Wiracocha Belaunde’. Un violento paro sacudía la Ciudad Imperial. El primer punto de las protestas era el rechazo a la visita de Belaunde. El paro lo comandaba el mítico dirigente comunista Emiliano Huamantica. El arquitecto llegó a la ciudad y decidió esperarlo en la puerta del Palacio Municipal, junto a una marcha compacta de dirigentes acompañados de la masa. Cuando estuvo cara a cara con el presidente, el líder cusqueño le dijo: ‘¡Usted se tiene que ir de aquí!’. ‘Yo no me voy, soy Fernando Belaunde, presidente del Perú. ¿Quién es usted?’. ‘¡Yo soy Emiliano Huamantica!’. (Fuente: ‘Cusco, tierra y muerte’, Hugo Neira). Eran otros tiempos, con presidentes que tuvieron pantalones para viajar y enfrentar paralizaciones, algo que no hizo Castillo. Y líderes sindicales que tenían ascendencia sobre la masa y no como ahora, cuando campea la ultraviolencia incontrolable, los saqueos e incendios de vehículos, cuando no se respeta el paso de una ambulancia que transportaba un herido que al final murió por el bloqueo. Nunca pensé nada bueno de este Gobierno, pero no imaginé que en ocho meses iba a ser tan desastroso que ha encendido la pradera.

No solo el cajamarquino es el responsable del despelote. Vladimir Cerrón, el poder detrás del trono, comparte igual responsabilidad. En los primeros meses dejó poco a poco de interesarse por el plan chavista de la Asamblea Constituyente y más bien se dedicó a colocar a una marioneta en un ministerio de gran presupuesto que le es muy cercano, el de Salud. Además, llenó el aparato estatal de funcionarios en puestos medios y altos sin ningún tipo de preparación ni experiencia. Las repulsas a su persona se las dieron los huancaínos, en su ciudad natal. Sin mostrar ningún tipo de autocrítica, parafraseó a Marx escribiendo en su Twitter: ‘El lumpen proletario, como clasificara Marx, ha ido a violentar mi casa’. No olvidemos que mientras los transportistas exigían que el Gobierno los escuche, Cerrón trabajaba tras bambalinas para que los ‘niños’, esos topos en el Congreso, cerraran filas con Castillo para evitar la vacancia, sin importarle los reclamos de sus paisanos de provincias.

Este columnista es un convencido de que cuando los políticos se olvidan del llamado ‘pueblo’, al que siempre invocan en elecciones, y se sumergen en corruptelas, la pagan caro. Increíblemente, el premier Aníbal Torres, ante las protestas de las amas de casa, dijo muy suelto de huesos: ‘Por qué en vez de comprar pollo no compran jurel’, misma reina María Antonieta de Francia. Que no sea muy bocón, que a la austriaca los revolucionarios le cortaron la cabeza. Pero lo que no se puede permitir es que delincuentes y ‘pirañas’ se aprovechen de la desesperación de la población y el hartazgo de los manifestantes para infiltrarse e incitar al saqueo. ¡Protesta sí, saqueo no! Pero todos estamos claros, quienes encendieron la pradera fueron Castillo y Cerrón y si a eso le añadimos el sospechoso incendio en el piso doce de la Dirincri, donde duermen las pruebas de las investigaciones por lavado de activos de varios ‘angelitos’ del régimen, vemos que el Gobierno del lápiz es un desastre y no da para más. Vivimos un caos y desgobierno que debe acabar ya. Apago el televisor.

