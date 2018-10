'La clase política' 

Este Búho mira, con honda preocupación, cómo la mal llamada ‘clase política’ está llevando por derroteros insospechados los destinos del país. Y aquí debemos ser claros: no hay negro o blanco. La responsabilidad es compartida y nadie lo dice en voz alta.

LA ADICCIÓN DE VIZCARRA: No le hace bien al país que el presidente Martín Vizcarra pretenda gobernar dándole al pueblo ‘bocaditos’ que a él lo hacen subir en las encuestas, pero que en el fondo en nada transformarán las oxidadas y carcomidas estructuras del país. ¿Cambiará algo si ya no se reelige a Becerril, pero ingresara Antauro o ‘Goyo’ Santos al Congreso? ¿Se hará un mejor trabajo en el Parlamento si Justiniano Apaza o Isaac Humala ingresan como senadores solo por la edad? El mandatario le dio su ‘tate quieto al Congreso’ y desde allí parece querer contentar a sus ‘asesores’, a los que no les interesa otra cosa que enfrentar al fujimorismo como único punto de agenda. Y se olvidan -y le hacen olvidar al jefe de Estado- que la economía está estancada, que hay ministerios, como el del Ambiente, que gastan ingentes fondos en lujosos locales y en viajecitos dorados de sus funcionarios, mientras que la minería informal sigue depredando la selva de Madre de Dios. La reconstrucción del norte no se acelera. Esos puntos los soslaya Vizcarra. Gobierne, señor Vizcarra.

EL CUELLO NEGRO DE CHÁVARRY: Mientras el fujimorismo y el aprismo sigan ‘blindando’ al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no se podrá combatir radicalmente a la corrupción, porque la cabeza del Ministerio Público, como sostiene una acusación en el Callao ¡¡formaba parte de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’!! No es casual que hayan ‘blindado’ ayer a Chávarry y Becerril. ¿Acaso este Congreso no inhabilitó y acusó a César Hinostroza por varios delitos y por pertenecer a una red delincuencial? ¿Cómo van a archivar la denuncia contra su principal socio, Chávarry, quien logró ser fiscal de la Nación gracias al ‘trabajo’ de su ‘hermanito’ Hinostroza y eso lo ‘cantó’ Antonio ‘Toñito’ Camayo, quien organizó el almuerzo con ‘la prensa amiga’ en su casa? Chávarry negó su ‘amistad’ con Hinostroza y la propia reunión. Solo cuando salieron a la luz los audios, dijo que ‘no se había acordado’. ¿Qué clase de fiscal es este que miente sobre cosas tan delicadas y graves? Todo este ‘blindaje’ tiene una razón de ser: Camayo va a revelar que la ‘Señora K’ era, efectivamente, Keiko Fujimori, y que se reunió con el ‘hermanito’ para que le arregle su problemita del ‘caso Cocteles’ con una casación. Keiko está detenida, pero Chávarry está lanzando misiles al valiente fiscal José Domingo Pérez para sacarlo del caso. Eso beneficiaría de taquito a Alan García, que también es investigado por Pérez. De allí, la ardorosa defensa de Chávarry a cargo de ‘Sipán’ Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder.

SUBEN LOS PEAJES: Los frutos de la corrupción son pagados por los sencillos ciudadanos. Producto de esos contratos leoninos firmados por la Municipalidad de Lima, otra vez subieron los peajes. Desde que se los dieron en concesión a la empresa brasileña OAS, los cobros se han incrementado. OAS, después del tremendo escándalo de ‘Lava Jato’ y el financiamiento ilegal a Susana Villarán por tres millones de dólares para el ‘No a la revocatoria’, vendió a la empresa francesa Vinci Highways la Vía Expresa Línea Amarilla y el peaje de la Vía de Evitamiento y está en sus manos hasta ¡¡el 2049!! ¿Por qué a Susana Villarán y su exgerente municipal José Miguel Castro no los tratan como a Keiko Fujimori, por ejemplo? ‘Panorama’ denunció que Castro, pese a que tenía una orden de inhibición, acaba de transferir una casa de un millón de soles a su esposa, en una clásica jugarreta para eludir el pago de la reparación civil. ¡Esto también es ‘blindaje’ aquí y en la China! Pero de eso nadie quiere hablar. La corrupción se combate desde la raíz, sin tener doble discurso ni preferencias, señores. La ciudadanía está harta y no hagan, señores políticos, que crezcan los Antauro, Santos y otros políticos que buscan incendiar la pradera. Apago el televisor.