A este Búho no dejan de sorprenderle las imágenes del seleccionado Christian Cueva tambaleándose y cargando dos cajas de cerveza, una en cada mano, a pocos días del debut de Perú en la Copa América nada menos que ante el poderoso Brasil. No se sabe lo que pasará con el díscolo volante, pero no es la primera vez que aparece en este tipo de patéticas situaciones. Pero cuidado, muchos futbolistas del Perú y del mundo han terminado en la lona por culpa de sus adicciones al alcohol. Lamentablemente, tenemos que tocar estos temas para que ejemplos trágicos puedan hacer que los jóvenes tomen conciencia de los efectos tan destructivos del alcoholismo y la drogadicción. Uno de esos casos fue el del genial Paul Gascoigne, ‘Gazza’, el héroe de Inglaterra en aquel Mundial Italia 90.

Hace unos años, el diario ‘The Sun’ hizo llorar a los ingleses con su portada. Presentaba a Paul saliendo de su auto, tan solo vestido con una bata vieja y aspecto de indigente. En un momento, la bata se abre y se ve al ídolo del Tottenham, Newcastle, Lazio italiano, Glasgow Rangers y la selección de su país completamente desnudo. Así salió en la foto. Recuerdo que la nota señalaba que Gascoigne, en estado de ebriedad, llegó a un supermercado para comprar alcohol y cigarrillos. “Una semana antes, el señor Gascoigne fue llevado de emergencia por una rotura de cabeza cuando tropezó al estar muy bebido”, contó un vecino al periodista. La casa donde vive se la cedió un fanático suyo que le tiene compasión. Para los jóvenes, escribiremos algo de ‘Gazza’. Paul Gascoigne, como muchos jugadores, provenía de la clase baja. Llegó al Tottenham y se convirtió en la estrella de la Premier League. Tenía precisión, el toque elegante de los genios y llegada de gol. Fue convocado a la selección de su país para el Mundial Italia 90.

Allí su nombre estuvo a la altura de Maradona o Lothar Matthäus, y fue el alma de una selección inglesa que, gracias a él, llegó a las semifinales. En aquella inolvidable instancia, ante la poderosa Alemania a la postre ganadora de la Copa, ‘Gazza’ jugaba un partidazo y recibió una amarilla. Era la segunda en el torneo. Si ganaban a los teutones, ¡no jugaría la final! Lo que sucedió inmediatamente fue una imagen que conmocionó al mundo. Al ver la amarilla se puso a llorar como un niño. Inglaterra perdió y Gascoigne regresó como héroe nacional. Pero no supo asimilar la fama y cayó en las garras del alcohol. Lo botaron del Tottenham porque malogró a un jugador y lo traspasaron al Lazio italiano, donde fracasó porque más paraba en las discotecas.

Después regresó a las islas británicas para jugar en el Glasgow Rangers escocés donde, en estado de ebriedad, se peleaba con los hinchas. Detenido, confesó que cada día tomaba cuatro botellas de whisky y ‘esnifaba’ 16 líneas de cocaína. En ese estado, agredió brutalmente a su esposa, a la que desfiguró y provocó varias fracturas. Había tocado fondo. Hace años se sinceró con el prestigioso diario ingles ‘The Guardian’. Relató que le habían prohibido conducir autos y no tenía ninguna casa. “Las tres las perdí en mi divorcio”, aseguró. También contó que se quedó sin su familia, a la que consideró ‘traidora’.

La foto de esa histórica portada de ‘The Sun’ tenía un titular lapidario: ‘¡No le den más trago a Gascoigne!’. Eso fue hace tiempo. El año pasado, se confesó con el mismo diario. “Siempre seré alcohólico, pero ahora puedo tomar un par de copas de vino y unas cervezas. No todos los días, pero sí cuando quiero”, dijo. Siempre ha vivido al límite, el alcohol le creó muchas dificultades durante su etapa como jugador y lo llevó al abismo una vez retirado. Incluso, contó que en el 2018 se sometió a una operación estomacal y a un tratamiento para acabar con esta enfermedad. Ojalá viva para contarlo. Apago el televisor.

Paul Gascoigne en The Sun