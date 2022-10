Este Búho alista la mochila para viajar a Arequipa. En pocos días, en esa hermosa ciudad se realizará uno de los eventos culturales más importantes del país, el ‘Hay Festival’. Se trata de un conciliábulo de escritores, historiadores, ensayistas, ilustradores, músicos, investigadores y más personajes de todas las áreas sociales y artísticas que disertarán, en charlas y conferencias, sobre la realidad nacional e internacional.

Explorarán las diversas aristas de la literatura, la música, el ensayo, el periodismo, las luchas sociales, la coyuntura política. Todo a la falda del hermoso volcán Misti. He viajado tantas veces a Arequipa que ya perdí la cuenta.

Tantas veces he ido y disfrutado de su arquitectura, de sus paisajes, de su cultura. A los arequipeños se les ha creado una fama injusta de soberbios o pedantes. Quien ha estado allí sabe que son personas amables, afectuosas, muy educadas y siempre predispuestas a ayudar al visitante.

Eso sí, no ocultan el enorme orgullo que tienen por su ciudad. Por eso la cuidan y la defienden, y a veces -entre bromas- piden que se convierta en una república soberana e independente, no en vano tienen su propio pasaporte. Además de lo mencionado líneas arriba, Arequipa también es tierra de los platos más deliciosos que existen en esta parte del continente.

La ruta gastronómica puede tomar varios días, sinceramente. Nada se compara con su rocoto relleno, su costillar, su chupe de camarones, su pastel de papa o su quesito helado. Donde uno los pruebe siempre será delicioso.

Así sea en el mercado San Camilo o en la histórica y sofisticada picantería ‘La Nueva Palomino’, ubicada en Yanahuara. Por las noches, si el frío arrecia, tienen un ‘jarabe’ local para calentar el cuerpo: el dulce anís nájar. La ciudad es tan moderna y sofisticada, tan cosmopolita, que ofrece al visitante una escala de opciones que van desde lujosos hoteles y restaurantes hasta humildes, pero siempre cómodos y honorables hospedajes y huariques.

AREQUIPA TRADICIÓN Y CULTURA

‘La ciudad blanca’ además es terruño de los más grandes intelectuales de este país y no existe un mejor lugar para realizar un evento de tal envergadura. Allá nació, por ejemplo, nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa en 1936. Allá aún radica, a sus 96 años, el gran Everardo Zapata, creador del libro ‘Coquito’.

Era de Arequipa el poeta Mariano Melgar. Y lo es la reconocida escritora y traductora Teresa Ruiz Rosas. En Arequipa, en 2016, como enviado de este diario al ‘Hay’, pude conversar con el escritor Alfredo Bryce Echenique. Aún recuerdo con claridad aquella entrevista.

Fue a tempranas horas del día. Eran las 10 de la mañana y el autor de ‘Un mundo para Julius’ ya sostenía en la mano un vodka tónic. O sería mejor decir que el vodka tónic lo sostenía a él. Su agenda estaba organizada al milímetro, pero cuando le dije que era reportero de Trome, me miró a través de sus gafas redondas y me pidió que me sentara frente a él.

La conversación fue divertida y nostálgica. Recordó al poeta Juan Gonzalo Rose, a su compadre Julio Ramón Ribeyro y a su compinche Tulio Loza. Habló de su pasión por el fútbol y su amor por Universitario.

Quizá ‘picadito’ por el trago me hizo una confesión que algunos años después escribiría en sus memorias ‘Permiso para retirarme’. Sucedió en París en un año que Bryce no recordaba. Entonces, el escritor y el ‘Flaco’ Ribeyro estaban bebiendo vino en un bar.

De pronto ingresó el expresidente Alan García con ¡sombrero y guitarra en mano! En esos años, el fallecido líder aprista se ganaba algunos centavos cantando rancheras. “Oye, nada más correcto para un estudiante que ganarse la vida de cualquier forma, en este caso con una guitarra y cantando”, me dijo Bryce mientras esbozaba una sonrisita traviesa y se llevaba el vaso de trago a los labios.

HAY FESTIVAL AREQUIPA

Así como Bryce Echenique o Vargas Llosa en su momento, al ‘Hay’ llegan personalidades de reconocimiento mundial. En la próxima edición estarán los escritores Gioconda Belli, Piedad Bonet, Daniel Alarcón, Fernando Ampuero, Jeremías Gamboa o los ilustradores Rocío Quillahuamán, Liniers y Montt, por mencionar algunos. Así como la cantante Susana Baca. Sin duda, el ‘Hay Festival’ convierte en foco de la cultura mundial a la bella e imponente ciudad de Arequipa. Nos vemos por allá. Apago el televisor.

