Este Búho recuerda que en un tiempo se le dio por ver películas como ‘Exterminio’, del británico Danny Boyle. Ahora hay otra epidemia, pero de películas sobre el género que han inundado los canales de cable. A raíz de que el mundo está sacudido por la propagación del ‘coronavirus de Wuhan’, en China, donde ya se reporta más de setenta mil infectados y la cifra de muertos supera los mil ochocientos. Además, el terror está instalado en el crucero de lujo Diamond Princess, que desde el 3 de febrero permanece detenido bajo cuarentena con sus más de tres mil ocupantes en el puerto de Yokohama, Japón. En la embarcación cada día aumenta el número de contagiados.

Ayer se informó que otras 99 personas a bordo habían dado positivo, con lo que el número se ha elevado ya a 454. ¡Están encerrados allí los enfermos con los sanos, quienes no pueden ni dormir por el miedo de adquirir la mortal enfermedad!

Por todo ello, es alucinante el fenómeno que está causando el reestreno de una película del 2011, llamada ‘Contagio’ y dirigida por el laureado director Steven Soderbergh. Bastó que un avispado cinéfilo, ni bien se comprobó que el ‘coronavirus’ se había propagado desde China y se convirtió en epidemia, subiera el filme a las redes para que se vuelva viral. ¿Por qué? Pues porque se trata de un relato que pareciera que predijo, nueve años antes, el nacimiento de este nuevo virus.

Además del país donde se inició el contagio, los agentes que transmiten la terrible epidemia son animales como los cerdos y murciélagos, tal cual sucedió en China actualmente. Tantas coincidencias provocaron que se hiciera viral en las redes y como en EE.UU. ya no hay piratería, la película se reestrenó en las salas cinematográficas y batió récord en taquilla, y las casas de ventas de DVD y blu ray legales están haciendo su agosto reponiendo esta cinta en sus anaqueles.

En nuestro país, el ingenio de los piratas no tiene límites. A la película le han cambiado de nombre, ya no se llama ‘Contagio’ sino ‘Coronavirus’, para hacerla llamativa. Este columnista la compró en el mercado de Surquillo y me la pintaban como una película de diciembre del 2019.

Soderbergh, premiado por su notable cinta ‘Traffic’, no tuvo problemas en reunir a un elenco de lujo: Matt Damon (‘Rescatando al soldado Ryan’, ‘Supremacía Bourne’), Gwyneth Paltrow (‘Shakespeare apasionado’, ‘Iron Man’), Kate Winslet (‘Titanic’), Jude Law (‘Sherlock Holmes’, ‘El talentoso Mr. Ripley’), Laurence Fishburne (‘Matrix’) y Marion Cotillard (‘La vida en rosa’, ‘Enemigos públicos’).

El argumento es ubicar el sitio donde nace la epidemia: Asia, concretamente China, en la película es Hong Kong. Además, sitúa los lugares donde se logra propagar el virus a nivel internacional: los aeropuertos, siendo los viajeros propagadores internacionales, quienes llevan la infección a América y Europa. En la cinta, una mujer de negocios llamada Beth (Gwyneth Paltrow) llega a Estados Unidos procedente de Hong Kong (China) y en vez de regresar a su casa con su esposo e hijos, se va a otra ciudad a acostarse con su amante. De vuelta coge un resfriado, pero al llegar a su hogar se pone peor y colapsa. Su esposo Mitch (Matt Damon) la lleva al hospital, pero ella muere. En su casa, su hijo también se resfría y fallece. La epidemia se expande, pero más aún el terror en la población, más rápido que la propia enfermedad.

El filme pone énfasis en el desesperado trabajo de los científicos para poder encontrar un antídoto contra el virus, mientras la guardia nacional coloca en cuarentena a una población en histeria colectiva. El pánico y el caos aumentan y también van en cuarentena el marido y su hija, pero se llega a conocer que son inmunes. La epidemia es aprovechada por Alan (Jude Law), un periodista ‘free lance’ mermelero y sin escrúpulos, quien desinforma para sacar provecho de la situación. ‘Contagio’ es considerada una de las mejores películas sobre pandemias de todos los tiempos y, por lo visto, visionaria. A veces, la ficción se asemeja de manera idéntica a la realidad.

Apago el televisor.