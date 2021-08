Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. En política nada es casualidad, todo está finamente tejido. Los apretones de manos, los abrazos, los enfrentamientos, los puyazos. Detrás de cada gesto y de cada palabra siempre hay un motivo, una razón. Dijo ‘Frank Underwood’ (genial y siniestro Kevin Spacey en la serie ‘House of cards’): ‘El camino al poder se pavimenta con hipocresía’.

Dos posiciones se enfrentan con el repentino ‘desencuentro’ entre Pedro Castillo y su ‘padre putativo’, Vladimir Cerrón. Están quienes dicen que se trata de una ‘jugada maestra’ para convencer a los peruanos de que entre ambos personajes existe un distanciamiento, pero quien sigue ‘cortando el jamón’ en Palacio de Gobierno es el inefable ‘Doctor Anemia’.

Otros consideran que el profesor chotano por fin abrió los ojos y entendió que su gobierno podría lograr la aceptación popular si deslinda del plan marxista leninista maoísta, del extremismo, totalitarismo, del chavismo y castrismo. Solo apartándose de Vladimir Cerrón generaría consensos y tendería puentes con la oposición, lo que no le permitirá ningún margen de error y transitar por el hall de los Pasos Perdidos con la navaja entre los dientes.





“LAS ENTRAÑAS DE PERÚ LIBRE”

Este columnista conoce las entrañas de Perú Libre. He viajado al corazón de Junín para conocer de primera mano cómo opera este partido político y lo que encontré fue un rosario de denuncias por corrupción, malversación de fondos, amenazas y crimen organizado. Por eso, me huele mal este divorcio entre la dupla ‘Pinky’ y ‘Cerebro’.

INESTABILIDAD POLÍTICA HACE MELLA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

Para percibir el pulso de la ciudadanía, estos días he caminado por los distritos periféricos de la ciudad. San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. He visitado los mercados minoristas y mayoristas del sur de la capital. Y esta inestabilidad política hace mella en la economía nacional y familiar. En los centros de abasto conversé con mamitas que, angustiadas, deben hacer magia para que su dinero alcance para el desayuno, almuerzo y cena.

‘Señor Búho, antes podía hacer mis compras con 20 soles. Hoy eso no me alcanza ni para el almuerzo. El aceite, el pollo, la carne son lujos que no me puedo permitir’, me dijo una anciana que vive de su pensión de jubilada.

En el mercado mayorista ‘Unicachi’ muchas microempresarias, dueñas de restaurantes, dudan si seguir con sus negocios. Ahora ya no es rentable. Con los costos de los productos tuvieron que aumentar los precios del menú y la clientela ha bajado. En las zonas más altas de Villa María del Triunfo, las ollas comunes redujeron sus raciones. Si antes cocinaban para 50 personas, hoy lo hacen para 30. Padecen de hambre entre el frío inclemente. Viven día a día con la angustia de no saber si tendrán que acortar más porciones.

Quienes se movilizan hacia otros distritos para trabajar, sufren por el aumento del pasaje a consecuencia del alza de los combustibles. El panorama es desolador por donde se le mire y, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos a puertas de una tercera ola. No hay visos de que el asunto vaya a mejorar por el momento. Los altos empleados públicos, desde el presidente hasta sus ministros, parecen trabajar de espaldas al pueblo, están preocupados en apagar el incendio que ellos mismos provocaron.

Pero si algo debo rescatar de entre tanta calamidad, es que los peruanos siguen luchándola, siguen remando, siguen teniendo fe en el futuro. ‘Y tenemos que seguir trabajando, señor periodista. No nos queda otra’, me dijo un carpintero del Parque Industrial de Villa El Salvador antes de tomar el tren de regreso a casa en Comas. Apago el televisor.