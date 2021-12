Este columnista se sorprende de la tremenda expectativa causada por el estreno este 16 de la saga de la última trilogía de ‘Spider-Man’, ‘No Way Home’, protagonizada nuevamente por el actor Tom Holland. Solo por la pandemia y los protocolos de seguridad no veremos a fanáticos acampando toda la noche en la víspera del estreno. Yo me sorprendo de cómo el arácnido haya sido el preferido del público entre el espectacular y alucinante universo de Marvel, pues solo era un superhéroe de origen sencillo, un nerd, tímido, y pudo convertirse en uno de los favoritos en los más de cincuenta años que tiene de vigencia.

Recordé en esta columna que le hice un homenaje en el 2018 a su creador, Stan Lee, quien falleciera a los 95 años. Les decía a mis jóvenes lectores que ese nombre les podía parecer un ‘NN’ o un seudónimo, pero era el creador de la histórica galería de superhéroes de Marvel o Avengers. El viejo Stan hizo feliz mi niñez, cuando esperaba ansiosamente los sábados en la mañana, en que no había colegio, para ver a mis héroes favoritos en el canal cuatro, como ‘El sorprendente Hombre Araña’, en esos tremendos televisores en blanco y negro. En el inicio, con la pegajosa canción donde se ve al arácnido columpiándose entre los rascacielos de Nueva York, salía el sticker ¡A color! Claro, en EE. UU. se veían los cómics a color, pero aquí a inicios de los setenta, cuando se transmitía la serie, solo los privilegiados la veían a color. Peter Parker fue el que marcó nuestra niñez, tal vez por eso quise ser periodista y tal vez por eso siempre fui rebelde y no sumiso como el fotógrafo Peter Parker, que era vapuleado por el abusivo director y dueño del diario, el ogro J. Jonah Jameson. Nos resultaba indignante cómo el viejo cascarrabias director del periódico colocaba portadas contra Spider-Man como si fuera un criminal y tiraba a la basura las fotografías de los verdaderos enemigos de la ciudad, como el desquiciado Duende Verde, el siniestro Dr. Octopus o Venom. Nos gustaba de Peter Parker que era un buen muchacho, amoroso con sus tíos y tímido para mandarse con su amiga, la secretaria de Jameson, Elizabeth ‘Betty’ Brant, que también llegaría a convertirse en periodista.

Para quienes les gustan los datos históricos, Marvel sacó ‘El Hombre Araña’ como una serie de televisión animada de bajo presupuesto desde 1967 hasta junio de 1970. Nunca imaginaron que este superhéroe ‘de bolsillo’ iba a hacer furor en los países hispanohablantes a partir de 1970. Stan Lee, el creador y guionista, y Steve Ditko, dibujante, no lo podían creer. A pesar de la baja calidad en tecnología del cómic, atrajo al público de todas las edades. Por eso a películas de Spider-Man asisten al cine padres, hijos y hasta abuelos. Recuerdo claramente la tarde cuando estrenaron la primera película de Spider-Man en el 2002. La expectativa era tremenda, más aún si la dirigía Sam Raimi, un director que había sorprendido con filmes como ‘Darkman’ y ‘Evil Dead’ I y II. Me fui con mi carnal Cecilia, ‘La descerebrada’ sanmarquina, al cine Pacífico a hacer nuestra colaza. Para los críticos y fanáticos es la primera y la mejor de todas las películas que se han filmado sobre el héroe arácnido. Lo único polémico fue la elección del actor principal, pues entre los candidatos estaban nada menos que Leonardo DiCaprio (‘Titanic’), Heath Ledger (‘El patriota’), pero prefirió a un desconocido Tobey Maguire, que calzó preciso como el joven nerd al que una picadura de araña le otorga sorprendentes poderes. Y junto a él la guapa Kirsten Dunst (‘Entrevista con el vampiro’) como Mary Jane Watson, su ‘bobo’ en la trama; y Willem Dafoe (‘Pelotón’) como el Duende Verde. El éxito del filme fue colosal, la inversión de 128 millones de euros ¡¡se recuperó en tres días!! Raimi dirigiría dos películas más con Maguire como protagonista y con nuevos villanos, como el Doctor Octopus, con Alfred Molina. Una nueva etapa se inició con el reemplazante de Maguire, Andrew Garfield (‘Red social’). Mi hijito duerme con su pijama del Hombre Araña y no quiere perderse la película. Así que, como profeticé, Peter Parker atraerá a hijos, padres y abuelos. Apago el televisor.

