El Búho y San Marcos

Hace unos días, este Búho abrió sus ojazos y puso cara de sorpresa cuando mi hija, que ya entra a quinto año de secundaria, me dice: ‘Papá, quiero estudiar en San Marcos, matricúlame en la Pre’. Soy de los padres que no les gusta imponer cosas a sus hijos -como otros- nuestros deseos frustrados o preferencias personales. De niña la matriculé en academias de tenis, natación y vóley, pero jamás la presioné para que llegara a ser profesional en cualquiera de esas disciplinas. Internamente pude haberlo querido, pero nunca impuse nada. Si ella lo hubiera querido, la habría apoyado a morir, pero seguramente mi hijita estaba destinada a ser una destacada profesional universitaria y todavía sanmarquina, igual que su padre. Ojalá. No pude evitar ingresar al túnel del tiempo.

Fui el primero de mi generación de ‘lagartazos’, de la Unidad Vecinal de Mirones, que ingresó a la universidad. Y contra la voluntad de mis ‘viejitos’, que querían hacer un esfuerzo económico para que estudie en la Católica. Gracias a la influencia de mi tío abogado, Kike Marca, postulé a la primera y entré a San Marcos.

Recuerdo que estudié todos los días de aquel verano de nueve de la mañana a seis de la tarde. Y después salía disparado ‘al parque de arriba’ donde estaban las chicas del barrio esperándonos. Todos los días escuchaba Radio Panamericana con los temas finalistas de la ‘Más Más’ de ese año: ‘Le Freak’ de uno de mis grupos favoritos: ‘Chic’, ‘I will survive’ de Gloria Gaynor, el lentazo ‘Honesty’ de Billy Joel, ‘YMCA’ de Village People,’ My Sharona’ de The Knack, ‘Bad girl’ de Donna Summer, ‘Don’t stop me now’ de Queen, ‘¿Crees que soy sexy?’ de Rod Stewart o el tema que resultó ganador de la ‘Más Más’: ‘Don’t Stop till you get enough’ de Michael Jackson. Todas esas canciones sonaban en los tonos con luces de aquel verano de 1980. Sería el último verano maravilloso que pasábamos al final de nuestra adolescencia. Recuerdo que la rompíamos en ‘La Herradura’ corriendo olas de pechito: ¡¡huecooooo!!!, comiendo hamburguesa y tomando ricas cremoladas en el ‘Kurich’, y en el plano político llegaba nuevamente la democracia con las elecciones presidenciales que ganó el arquitecto Fernando Belaunde Terry.

Pero todo se fue al diablo cuando el mismo día de los comicios, la banda asesina de Abimael Guzmán, ‘Sendero Luminoso’, le declaró la guerra al país en abril y ya nada fue igual. A San Marcos la conocía de niño. Iba a jugar montando bicicleta en su gigantesco estadio. Me alucinaban los murales de tipos que nunca había visto en mi vida: Carlos Marx, Federico Engels, el bigotón Stalin y un tal Mao Tse-tung. Los estudiantes se reían de nosotros, porque me paraba frente a la enorme gigantografía de Mao, me rasgaba mis ojazos de búho y me convertía en chinito. Las universitarias izquierdistas se mataban de risa. En esos tiempos, en el Patio de Letras había algunas chicas rubias y con ojos azules como el cielo, tipo Ximena Salazar, hija de Sebastián Salazar Bondy, que estudiaba antropología. Hasta el flaco Federico Salazar estudiaba filosofía en la cuatricentenaria. Luego vino el lado oscuro: Sendero Luminoso. Nunca en San Marcos los estudiantes nos enfrentamos a un rector por corrupción. El tío Gastón Pons Muzzo era honesto. Solo que se dejaba mangonear por los ultraizquierdistas. Luego llegaron rectores de lujo: el crítico literario Antonio Cornejo Polar y Manuel Burga, mi profesor de historia. Un intelectual brillante, al que entrevisté una vez, cuando Sendero pretendía capturar San Marcos.

En mis tiempos, los ‘saco largos’ ingresaban a la universidad, provocaban apagones y de inmediato explotaban tremendas bombas. No existían los celulares. Para hablar por teléfono hacíamos kilométricas colas con las fichas ‘rin’. Pero aunque no lo crean, esas colas resultaban beneficiosas. Una vez, leí la monumental ‘La guerra del fin del mundo’ de Mario Vargas Llosa en un mes esperando mis turnos para comunicarme. La Decana de América marcó mi vida para siempre. De allí salieron estudiantes notables como Víctor Raúl Haya de la Torre, Mario Vargas Llosa, y una pléyade de escritores y queridos poetas. San Marcos fue parte fundamental en mi formación no solo académica, sino me hizo ver de otra manera el país. Cultivé grandes amistades que hasta ahora no olvido y hoy el destino, encarnado en mi hija, me vuelve a poner a mi alma mater en el camino. Apago el televisor.