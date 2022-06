Keiko ha hecho toda su carrera política acompañada de su fiel esposo, quien se ‘mojó’ en las buenas y en las malas, y la defendió sin miramientos ni titubeos. Incluso, realizó una recordada huelga de hambre en 2019 cuando la ‘China’ fue encarcelada mientras se le investigaba por lavado de activos. Recuerdo con claridad aquella protesta porque fue cuando conocí a Mark.

Estuve con él en esa carpa tipo iglú que durante algunos días plantó a cuatro metros del penal Santa Mónica y frente a una fuente de soda. Allí me regaló una de las frases más curiosas que recuerde, luego de que le preguntara si no tenía algún antojo: “En este momento me encantaría una Bembos. Y no cualquier hamburguesa, me encantaría una hamburguesa extrema. Pero todo este sufrimiento tiene sentido para que la gente sea consciente de la injusticia que sufre mi esposa”.

Conversamos sin apuros, rodeado por su séquito, que arengaba y exigía libertad para su lideresa. Era un hombre que parecía enamorado, pero sobre todo herido. Herido por la ausencia de su mujer, la madre de sus hijos. Gritaba su amor por Keiko sin temor a caer en la cursilería . A pesar de las investigaciones que enfrentaba, para Mark era la mujer perfecta, impoluta, víctima de una ‘persecución política’ y de su apellido.

“Mark aguantó doce días de huelga, cuando se descompuso y tuvo que recibir atención médica”

En esa carpa, el gringo tenía un cuadro del Señor de la Justicia, mucho papel higiénico, algunos libros de autoayuda y vestía un polo con la frase: ‘Basta de abusos!!’. Ya llevaba algunos días en huelga, pero se le veía lozano, saludable, enérgico, con el ánimo a tope, lo que hacía dudar si realmente estaba cumpliendo a cabalidad su decisión . Cuando hablaba de Keiko y sus sentimientos hacia ella, noté que se exigía para dramatizar la voz, para siquiera soltar alguna lágrima, pero le era imposible.

Entonces le pregunté si acaso todo ese desgaste político, de enfrentamientos judiciales y ataques sociales no había resquebrajado su relación: “Toda nuestra familia ha sufrido por la política, por estas investigaciones. No solamente Keiko, yo, sus hermanos, mis hijas”, me evadió. Evidentemente, las parejas están para apoyarse, para darse la mano, para sostenerse, pero lo de Keiko y Mark parecía una relación por conveniencia, cimentada en la necesidad del uno por el otro, con matices grises o ensombrecido por acusaciones de corrupción que se siguen investigando.

Eran una especie de versión peruana de Claire y Francis Underwood en ‘House of Cards’ o Kim y Saul Goodman en ‘Better Call Saul’. A Mark no se le conoce un trabajo estable, lideraba una empresa y él mismo se gestionaba vacaciones indeterminadas. Sigue siendo una pregunta sin respuesta cómo es que se sostiene económicamente la familia Fujimori Vito.

Una de las últimas preguntas que le hice, ya casi al anochecer, fue si aconsejaría a su esposa retirarse de la política, y esta fue su respuesta: “Hemos sufrido mucho por la política, toda nuestra familia, pero por el amor que le tengo no le prohibiría que deje de hacer lo que le gusta”. Al despedirme, me dio un fuerte apretón de manos y cerró la entrevista: “¿Más que morir por ella? No sé qué más pueda ofrecer, señor periodista”.

Mark aguantó doce días de huelga, cuando se descompuso y tuvo que recibir atención médic a. Pocos días después, Keiko salió en libertad. Y lo primero que hizo la familia fue ir por esa suculenta hamburguesa que tanto deseaba Mark. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Keiko Fujimori y Mark Vitto se divorcian

TE PUEDE INTERESAR

El escritor con una vida de película

Kevin Spacey en el escándalo

El Búho y la banda coreana BTS