Este Búho tiene que aplicar el dicho ‘el pez por la boca muere’ ante las declaraciones del dirigente Che Bernaola Torres a Radio Parinacochas, pues son una muestra clara de las siniestras intenciones de quienes están detrás de los inhumanos bloqueos de ciudades, carreteras y los violentos enfrentamientos cotidianos con la Policía.

Te va a interesar: Charles Bukowski, el escritor borracho y mujeriego

“Tenemos que radicalizar esta lucha- declaraba Che- ya son más de 50 muertos y no pueden ser en vano; el pueblo no puede retroceder más, nueva Constitución o nada, eso tiene que ser la lucha y tenemos que lograrlo; no importa que hayan más muertos, pero tiene que haber nueva Constitución”.

La renuncia de Dina, el cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo son solo un pretexto para soliviantar a la masa, su objetivo final es la Asamblea Constituyente .

El país se mantiene en medio de una convulsión social. En estas circunstancias, una fecha que celebra el amor y la amistad como San Valentín no cambiará nada, pero al menos servirá para que miles de peruanos se distraigan por un momento de la fea realidad.

El marxismo, leninismo y maoísmo ha mutado en su estrategia para tomar el poder. Ya no masacran a comunidades campesinas, ni asesinan a autoridades políticas como en los años ochenta. Hoy optan por una estrategia insurreccional con matices de terrorismo, como las tomas de aeropuertos, destrucción de plantas energéticas y cerco de ciudades.

Hoy buscan la máxima provocación al gobierno, incitándolo a que aplique mayores estrategias represivas: que ordene la intervención del Ejército y la Marina, con el consecuente aumento de muertos. ¡Eso es lo que dicen, más muertos! Más claro ni el agua.

Ahí coinciden estos ultras con alguna izquierda parlamentaria que reclama lo mismo, ‘la protesta pacífica no genera cambios’, proclama. Esa izquierda de cafetín es ‘tonta útil’, mera comparsa llena de figuretismo, ‘mantequilla’, en este crucial enfrentamiento entre la legalidad y los que buscan imponernos una Constituyente tipo chavista, esa que es la causante de que seis millones de venezolanos hayan huido de su país por la hambruna a los que sometió un régimen izquierdista corrupto.

La jurásica y apolillada CGTP

También es furgón de cola la jurásica y apolillada CGTP, que hace un patético papel de cascarón, organizando ‘paros nacionales’ donde no para ninguna fábrica ni comercio, pero sirve de pretexto para que se camuflen los verdaderos ‘cerebros’ de las revueltas para hacerle la ‘guerra al Estado’.

Ya están identificados: el Movadef senderista , los llamados frentes de defensa organizados por el castillismo en sus llamados ‘Consejos de Ministros Descentralizados’ en más de año y medio, la minería ilegal y el narcotráfico .

Es increíble que algunos no quieran ver en esta explosión de violencia también la mano tenebrosa organizativa de un senderismo renacido. Eso de que esta es ‘una lucha espontánea, sin líderes, que se autosostiene sola’, no es cierto. Son más de 50 días que grupos altamente violentistas permanecen en sus ‘puestos’ en varios puntos del país, sin trabajar, mientras sus hermanos de Puno, Cusco y Madre de Dios , ciudades ‘tomadas’ por los radicales, imploran, lloran, porque no pueden salir a trabajar y ya no tienen qué comer.

Para la Policía, se mueve una suculenta bolsa que les proporciona a estos radicales no solo alimentación y alojamiento, sino que los dota de mayores y más sofisticados pertrechos para enfrentar a las fuerzas del orden que resguardan las vías de acceso al Congreso, objetivo obsesivo de las revueltas.

La tesis de Bernaola se cumplió a pie juntillas todo el mes de enero. ‘Nosotros hemos planteado que el desabastecimiento debe ser para Lima, cerrar Lima, desde Huancayo, que no entre nada, desde Ica, nada, desde Huaral que no entre nada. Para que estas ratas se desesperen (SIC). Ya tiene que darse el golpe final, o morimos o triunfamos, ya son más de 50 días de lucha y el pueblo está cansándose’.

Bernaola Torres

Bernaola Torres no es cualquiera. Se trata de un dirigente ayacuchano que saltó a la palestra en noviembre de 2021 al conseguir que la premier de ese entonces, la izquierdista Mirtha Vásquez, firmara un compromiso para iniciar el proceso de cierre de cuatro minas en esa región. Inconcebible.

Lo más grave fue descubrir que Bernaola tuvo un diálogo privilegiado y de entendimiento con Vásquez siendo el subsecretario general del Movadef en Ayacucho. ¿Qué dirán ahora aquellos que siguen afirmando que estamos ante una ‘protesta espontánea del pueblo’, sin apoyo financiero, sin líderes, sin partidos? Lo mismo hicieron al elegir a Pedro Castillo en la campaña electoral pasada. El pueblo ya sabe quiénes son. Apago el televisor.

Más información: