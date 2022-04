Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero después de celebrar con la dulce y trepadora cachina iqueña el pase de Perú al repechaje mundialista. Este columnista cree, lamentablemente, que se vienen días de mayor convulsión por la ineptitud del presidente y sus ministros.

GOBIERNO A LA DERIVA: Debo comenzar señalando que rechazo todo tipo de violencia, venga de donde venga, pues siempre he creído en el diálogo. Pero el levantamiento de miles de indignados peruanos en Huancayo es solo la consecuencia de un gobierno que navega sin timón, pues el capitán del barco, o sea Pedro Castillo, no tiene rumbo. La gente que salió a reclamar en Junín y otras partes del país está padeciendo hambre, no puede trabajar y se desespera.

Luego de una semana de iniciado el paro de transportistas, el gobierno recién anunció medidas, pero solo cuando los huancas tomaron las calles. Ni siquiera lo hizo cuando se registró la primera muerte. Esa es una prueba más de la incapacidad de la mayoría de sus ministros, quienes en lugar de tener currículum vitae exhiben prontuario. ¡Hay uno, el de Desarrollo Agrario, Óscar Zea, que enfrentó dos acusaciones de asesinato! Increíble.

El Búho: “El mandatario tiene una imagen desgastada que en nada contribuye a la gobernabilidad”

CONGRESISTA CON ROCHE: Cuando el congresista de Acción Popular, Ilich López, uno de los ‘Niños’, según la lobista Karelim López, fue a Junín, la población lo emplazó públicamente reclamándole que actúe bien porque sino la próxima vez que regrese a esa bella tierra andina sería escarmentado y tomado como rehen. La población huanca está harta de los políticos que tenemos y sobre todo de Pedro Castillo, a quien exigen que vaya esta semana a pedirles disculpas tras haber dicho que las protestas eran pagadas y haber llamado cabecillas a sus dirigentes.

Como es lógico, para semejante falta de respeto al pueblo que dice defender, no bastan las simples disculpas que ensayó desde la lejana región de San Martín. La población huanca repite indignada: ‘Así como Pedro Castillo vino a Junín a pedir votos, que ahora venga a pedir perdón’. El presidente repite hasta el hartazgo que es del pueblo, entonces que no le tema a ese pueblo y dé la cara.

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN: Solo han pasado ocho meses de este gobierno, aunque parecen años, y el mandatario tiene una imagen desgastada que en nada contribuye a la gobernabilidad. No solo por su manifiesta incapacidad para elegir funcionarios idóneos y probos -¡¡no olvidemos que ha cambiado a cerca de 50 ministros de Estado!!- sino también por las gravísimas denuncias de corrupción que salpican a su círculo más cercano.

Ahí está el vergonzoso caso de sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez que están prófugos de la justicia por presuntos arreglos bajo la mesa. Sobre ellos pesa una orden de detención preliminar y, como si fuera poco, están incluidos en la lista de los más buscados. ¡Por cada uno la justicia paga 15 mil soles de recompensa!

La misma situación es la del exsecretario de Palacio y mano derecha de Castillo, Bruno Pacheco, por cuya cabeza se ofrece 30 mil soles. Por sospechosa, es difícil de olvidar la imagen del presidente ingresando a hurtadillas a la casa de la calle Sarratea a altas horas de la noche, con una gorrita en lugar de su infaltable sombrero chotano cuando no lo dejaba ni para sentarse a la mesa.

LOS PEORES CANDIDATOS: En medio de esta terrible crisis política y económica que los peruanos estamos padeciendo, no puedo dejar de pensar en cómo esta especie de maldición nos cayó casi de repente, cuando nadie se la esperaba. Me refiero a las últimas semanas antes de la primera vuelta electoral de las elecciones generales del año pasado, realizadas el 11 de abril. De los 18 candidatos, los peruanos elegimos a los dos peores. Keiko Fujimori y Castillo.

Fue una desgracia para el país que ambos hayan pasado a la segunda vuelta. Muchos peruanos que jamás pensaron votar por la ‘China’ y que hasta despreciaban al fujimorismo por sus graves acusaciones de corrupción, decidieron darle su apoyo solo para impedir la llegada al poder de un candidato claramente ignorante, mentiroso, con una alarmante propuesta de gobierno chavista, con un entorno podrido por la corrupción -ahí están ‘Los Dinámicos del Centro’- y, lo peor, con vínculos con el senderismo que no se pueden ignorar. El peligro que Castillo representaba para el país era enorme, como muchos recién están comprobando. Apago el televisor.

