Este Búho sintió vergüenza ajena al ver la entrevista que el periodista mexicano Fernando del Rincón le hizo al presidente Pedro Castillo en Palacio para la Cadena CNN. Sus tremendos asesores se equivocaron si pensaban que el mexicano no le iba a repreguntar como ocurrió en su encuentro con César Hildebrandt o, peor aún, que lo iba a tratar con una confianzuda ‘tuteada’ y ‘franeleada’, sabe Dios por qué motivos, como hizo Nicolás Lúcar.

El entrevistador principal de la cadena norteamericana para hispanoamérica, acostumbrado a verse con presidentes y líderes de habla hispana, sin que le tiemble el pulso y bien informado, sin mucho esfuerzo lo puso contra las cuerdas, haciéndolo balbucear defensas que se caían como ‘castillo de naipes’ ante la insistencia del periodista.

A Rincón no se le pasó nada. Lo interrogó sobre el impresentable primer ministro de su gabinete, Guido Bellido (un hombre investigado por apología al terrorismo, señor presidente), y sus oscuros ministros como Iber Maraví, de Trabajo, acusado de haber integrado Sendero Luminoso, entre otras ‘joyitas’ de aquel primer gabinete para el olvido. Castillo no esperaba el cargamontón y no tuvo vergüenza para justificarse de una manera pueril, con una respuesta de primarioso que no estudió para el examen ante el profesor: ‘Yo no soy político, no me preparé para ser presidente’. El periodista lo miraba atónito. Esperaba cualquier respuesta, menos esa. ¿Este es el hombre que ‘gobierna a más de treinta millones de peruanos, un improvisado, segun su propia confesión?

Para ponerlo en su sitio sacó la ultima encuesta de Ipsos Apoyo. ‘El 60 % de peruanos lo desaprueba ¡en solo seis meses de gobierno!’. El chotano quiso restarle importancia al asunto: ‘Ya sabemos de dónde vienen las encuestas’. argulló. ‘Señor presidente, es la misma encuestadora que lo dio a usted como ganador sobre Keiko Fujimori’. Castillo ya no supo qué decir. Pero Pedro llevaba la procesión por dentro. No movió un músculo cuando le preguntaron sobre su relación con la lobista Karelim López. ‘A esa señora no la conozco’, dijo frescamente. ‘¡Pero si ella le organizó la fiesta de cumpleaños a su hija en Palacio!’.

La respuesta del cajamarquino habrá escandalizado a todo el mundo donde se ve la señal de la cadena: ‘Regresaba del sepelio de un congresista y me di con la sorpresa de que llegaban algunos regalos, yo no sabía que esa señora organizó la fiesta, nadie dijo nada de Karelim López, para mí fue una sorpresa escuchar la bulla’(sic). Allí le dio el revolcón que será comentado a nivel mundial. ‘¡Señor presidente, cómo me responde que no sabía quién organizaba una fiesta en Palacio, si es un asunto de seguridad nacional! Cualquiera no puede entrar y menos hacerle una fiesta sin que usted se entere. Por seguridad nacional, ¡podían haberla secuestrado!’.

Una cosa es quedar como un cínico en una entrevista a dos medios locales de limitado alcance y otra frente a un ‘peso pesado’ del periodismo hispanoamericano. Castillo parecía no darse cuenta del efecto de sus respuestas a nivel internacional y la pobre imagen que estaba proyectando al mundo. Tal como lo resumió el mexicano sobre la impresión que se llevó del chotano: ‘Tiene muy poca capacidad y es recurrente en sus respuestas. Habla de ‘pueblo’ todo el tiempo, pero le falta actualizar. No tiene habilidades comunicacionales que resaltar’.

El entrevistador en todos sus años de ejercicio nunca le tocó en ciernes un mandatario más huerfano de salidas que el peruano. El presidente norteamericano Richard Nixon, a punto de renunciar ante las evidencias en su contra, seguía defendiéndose y gritaba: ‘!No soy mentiroso!’. Castillo soltaba sus inverosímiles excusas sin rubor ni defensa. Y la parte más hilarante fue cuando lo interrogaron sobre los 20 mil dólares encontrados en el baño de Bruno Pacheco en Palacio, la injerencia suya en los ascensos militares, la presencia de Karelim López y Pacheco con el gerente de Petroperú y un empresario de biodiésel que se cerró en un millonario contrato.

Ahí el cajamarquino dio una respuesta alucinante dejando a Del Rincón sin saber si debía reír o llorar: ‘Qué bien que estas cosas se hayan dado al inicio de mi gobierno, en buena hora para darme cuenta de qué está hecha la política’ (doble sic). Mención aparte merecen sus respuestas sobre la casa del pasaje Sarratea, donde ‘ampayaron’ al mandatario recibiendo a oscuros empresarios en ‘gorrita achorada’ llevados por Karelim: ‘A ella nunca la vi en la casa de Breña. Esa casa me cobijó durante la campaña. Si llegaba gente a mi casa, yo la saludaba como me enseñó mi padre. A muchos habré dado la mano sin saber que eran empresarios’.

La entrevista finalizaba y tocaron el tema del derrame de petróleo. Ahí Castillo cerró con broche de oro su vergonzoso debut como presidente ante un medio internacional: ‘Hemos formado una crisis (sic), perdón, una comisión de crisis’. Apago el televisor.

