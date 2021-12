Este Búho pisa primera, segunda, tercera y sigue embalado con su ranking de fin de año y que tanto les gusta a mis lectores. Y, por favor, no me escriban mensajes, ni llamen por teléfono que estoy en una playa solitaria donde no llega la señal. Ya saben, el que se pica pierde.

EL IMPRESENTABLE DEL AÑO: Guido ‘Puka’ Bellido. Es increíble que un personaje de esta calaña, defensor de Sendero Luminoso, haya sido primer ministro. Representa la decadencia de la política en nuestro país.

EL JARANERO DEL AÑO: El presidente Pedro Castillo nombró ministro del Interior a Luis Barranzuela, un individuo que durante su paso como oficial de la Policía Nacional registraba más de 150 sanciones disciplinarias. Parece que lo hacían a propósito para bajar la moral del personal. Pero su corto paso por el ministerio acabó por una juerga, la que organizó en su casa por el Día de la Canción Criolla, cuando su ministerio había prohibido las reuniones sociales. Ni la vecina en bata lo salvó.

LA PELEA DEL AÑO: Sofía Franco agarró a patadas a su esposo, el alcalde Álvaro Paz de la Barra, y este la acusó de alcohólica y drogadicta. Ahora se han amistado sabe Dios por qué razones.

EL ‘SAZONADO’ DEL AÑO: El gordito ‘Porky’ hizo un papelón en el debate presidencial. Parecía que estaba de ‘boleto’ y muchos televidentes y analistas se quedaron sorprendidos ya que hasta se quedó mudo.

EL SUERTUDO: El sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, quien pasó de dueño de un chifa pollería, a codearse con los personajes del más alto nivel del Gobierno y de ‘prósperos’ empresarios que visitan el ‘búnker’ de Breña, donde funge de ‘operador’. Lo que no se explica es por qué la fiscalía de Zoraida Avalos no lo cita de grado o fuerza a cantar.

EL ‘CONCHUDO’ DEL AÑO: El expresidente Martín ‘Lagarto’ Vizcarra no solo ‘meció’ al país en el 2020 con el cuento de la compra de las vacunas, sino que aprovechó para inocularse a escondidas con las pruebas chinas, junto a su esposa y hermano, mientras morían decenas de médicos y enfermeras expuestos al virus y sin vacunas. Imperdonable.

EL ‘PERDONA CUERNOS’: Toño Centella anunció llorando en televisión que su esposa Johanna lo engañó y abandonó por un salsero de Zaperoko. Pero tiempo después reveló que se ‘reconciliaron’ y se la llevó de luna de miel a Estados Unidos. ¡Y que no me digan en la esquina ‘el venao, el venao’!

LA MINISTRA ‘CHAPA TU CHAMBA’: Anahí Durand, del Ministerio de la Mujer, está poniendo a sus amigas y a las de la Vero en puestos del Estado con sueldos de diez y quince mil soles. El único requisito es que le tapen todas las corruptelas a este Gobierno y defiendan a sátrapas como Fidel Castro, Hugo Chávez y el asesino Nicolás Maduro, quien tiene de hambre al pueblo venezolano.

EL MEJOR NOTICIERO DE TV: ‘América noticias’. Federico Salazar, Verónica Linares, Erick Osores y Rebeca Escribens son los reyes del horario madrugador.

LA MEJOR CONDUCTORA: Roxana Cueva mantiene la sobriedad en medio de una situación política y social caótica. Me quedé corto. Mañana continúo. Y no se olviden: el que se pica pierde. Apago el televisor.

TE PUEDE INTERESAR

La vida loca de Henry Miller en Pico TV

La Navidad de El Búho (III)

La Navidad de El Búho (II)