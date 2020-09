Este Búho sabe muy bien que ‘no hay casualidades en política’, como siempre nos remarcaba el maestro Julio Cotler en sus clases en San Marcos. Por eso no creo lo que dice el congresista Edgar Alarcón de la Comisión de Fiscalización, que ‘manos anónimas’ le hicieron llegar unos audios donde se escucha al presidente Martín Vizcarra presuntamente direccionando con colaboradoras cómo ‘tapar’ las visitas de ‘Richard Swing’ a Palacio, donde inclusive sostiene que ‘hasta estuvo con él dos veces’. Esto demuestra que el mandatario no le dijo la verdad en ese aspecto al país. Por eso esperábamos una aclaración firme en su mensaje presidencial. Ese era el punto crucial. ¿Mintió o no? Y luego ya podía sumirse en mil explicaciones, pretextar una debilidad y vergüenza de reconocer que recibía a ese resinoso y gelatinoso criollo o mil excusas más. Porque la opinión pública nunca aprobaría que lo vaquen y el país quede a la deriva en plena pandemia por culpa de ese impresentable personaje y los enemigos del Congreso. Pero optó, en ‘swing criollo’, por irse por las ramas. No fue claro. El decir que ‘no hizo ningún trámite para la contratación de Cisneros’ no significa afirmar ‘que no lo recibió’, como le anunció a todo el país varias veces. Eso fue lo que vieron y oyeron estos ojazos y oídos ayer a las siete de la noche.

LA CONSPIRACIÓN DE ALARCÓN: La táctica boxística de que ‘la mejor defensa es el ataque’ creo que no fue la más indicada para el moqueguano. Los ‘seudo moralizadores’ como Alarcón podían tener la catadura de ser ese ‘Alacrón’, como lo caricaturizan en ‘El wasap de JB’, y ya se le conocían prácticas siniestras, como que ‘chuponeó’ al mismísimo ministro de Economía de PPK, Alfredo Thorne. Y sus compinches son quienes buscan, como sostuvo el mandatario, zurrarse en la voluntad popular del referéndum y atornillarse en sus escaños otros cinco años (Alarcón y el resto). Otros tienen ‘anticuchos’ judiciales y pretenden eliminar la prohibición de postular destruyendo la reforma electoral y política (Alianza para el Progreso/Acuña, Unión por el Perú, Podemos/Urresti-Vega), proteger sus negocios universitarios (Luna). Por ultimo, hay una ambición estratosférica del presidente del Legislativo de emular a Valentín Paniagua y llegar a la presidencia para, con el argumento de la emergencia sanitaria, posponer las elecciones. Por eso el mandatario debió enfrentar sus acusaciones con más claridad.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS: En estos momentos la pelota está en manos de los constitucionalistas. Algunos congresistas han ‘invocado’ el artículo 113 de la Constitución, que señala que se puede vacar al mandatario ‘por su permanente incapacidad moral o física’ declarada por el Congreso. Oscar Urviola sostiene que ese enunciado es ‘demasiado amplio y hasta gaseoso’. Considera imposible que se le pueda meter una ‘causal de vacancia’. Y si en caso se presenta, ‘todavía podría recurrir al Tribunal Constitucional’, concluye. Otro jurista, Víctor García Toma, se preguntó si resultaría oportuno y obligatorio para el país que se tome una medida como la destitución del presidente. ‘La respuesta tendría que ser que no, porque ya están convocadas las elecciones. El que sería convocado en su reemplazo sería el presidente del Congreso para convocar elecciones y estas ya lo están’, señala. Esto nos dejaría un escenario en el que se haya producido la salida de dos presidentes y la disolución del Congreso en un solo periodo. Para García Toma, la salida legal más adecuada sería que el próximo Parlamento ‘declare la inhabilitación política de Vizcarra al culminar su mandato’. Apago el televisor.