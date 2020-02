A este Búho, en un tiempo, le dio por ver películas de epidemias. Lo recuerdo ahora que el mundo está sacudido por la propagación del ‘Coronavirus de Wuhan’, China, que ya reporta más de catorce mil infectados y 426 muertes en todo el mundo, la mayoría en suelo chino. Dicen que todo comenzó en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en la parte central de China. Empezaron a llegar al hospital de la ciudad grupos de enfermos con neumonía, pero lo que resultaba un misterio era cómo la habían contraído. Pero si bien la causa se desconocía, los primeros infectados tenían algo en común: eran trabajadores del Mercado Mayorista de Mariscos Huanan, en Wuhan. Ese mercado, cinco veces más grande que el Mercado Central de Lima, para una ciudad de 11 millones de habitantes -la séptima más poblada de China- no solo expende productos marinos que llegan en camiones refrigerados de la costa, ubicada a más de mil kilómetros. Allí también se venden animales exóticos vivos como murciélagos (mamífero alado sindicado como el transmisor del virus), serpientes, zorros, ranas, sapos, conejos, vísceras de liebres, perros y otros. Las autoridades sanitarias están espantadas porque hasta ayer la cifra de infectados confirmados en el planeta superaba los 14 mil, y encima hay más de 19 mil casos sospechosos. El virus es terriblemente contagioso y como Wuhan es una ciudad importante, muchos infectados extranjeros tomaron en el aeropuerto internacional vuelos directos a sus países de origen para pasar el año nuevo en Europa, Asia, Australia o Estados Unidos.

LOS SíNTOMAS: El virus provoca neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Su periodo medio de incubación es de tres a siete días, con un máximo de catorce.

LA TEMIDA CUARENTENA: El 30 de enero último, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia Internacional por el virus. Estados Unidos decretó cuarentena para los repatriados de Hubei, la provincia donde está Wuhan, el foco infeccioso, y los ha confinado en un hospital militar hasta que se compruebe que no están infectados. Las líneas aéreas cancelaron sus vuelos a China y Trump ha prohibido a sus ciudadanos viajar al país de la Gran Muralla. Los norteamericanos se están preparando como si fuera una pandemia. “Nos enfrentamos a una amenaza de salud pública sin precedentes”, dijo la doctora Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional para la Inmunización y las Enfermedades Respiratorias de EE.UU. Pero China no cree en los derechos humanos de las personas no infectadas. Acaba de decretar una cuarentena sin precedentes: los 50 millones de habitantes de la provincia de Hubei no podrán salir de sus jurisdicciones bajo penas severas. Han declarado que están en ‘estado de guerra’ y el transporte público se ha cerrado en varias ciudades para que la gente se quede en sus casas mientras las autoridades tratan de contener la propagación del virus. Los científicos norteamericanos en San Diego, quienes trabajan buscando una vacuna -a la que han nombrado provisionalmente ‘INO-4800’- tienen planes para someterla a pruebas con humanos en cuatro o cinco meses. Para ellos, ese es un tiempo récord, pues descubrir una vacuna generalmente demora años y a veces décadas. Pero tal vez para miles de seres humanos será muy tarde.

UNA PELÍCULA PREMONITORIA: En USA se volvió viral el filme ‘Contagio’, de Steven Soderbergh (2011). Una mujer de negocios, Beth (Gwyneth Paltrow), llega de Hong Kong (China) y en vez de regresar a su casa con su esposo e hijos se va a otra ciudad a acostarse con su amante. De regreso, tiene un resfrío pero al llegar a casa se pone peor. Colapsa. Su esposo Mitch (Matt Damon) la lleva al hospital pero muere en horas. En su casa, su hijo también se resfría y fallece. Los científicos ponen en cuarentena al marido y a su hija, pero son inmunes. La epidemia se extiende y causa el caos y la histeria colectiva de la que se aprovecha Alan (Jude Law), un periodista freelance ‘mermelero’ y sin escrúpulos que no tiene problemas en desinformar y sacar provecho de la situación. Altamente recomendable.

Apago el televisor.