A este Búho le gusta ser didáctico y recibe correos que le piden que escriba sobre el escándalo que significó que la Fiscalía ingrese ayer hasta Palacio de Gobierno. ‘Búho, explícame qué pasa aquí, ese tal ‘Swing’ ganó 175 mil soles en el Ministerio de Cultura, es increíble’.

¿QUIÉN ES ‘RICHARD SWING’?: Un desafinado cantante criollo que tuvo sus ‘quince minutos de fama’ en un programa de chismografía de espectáculos, donde llegó al extremo de insultar a la colombiana Milena Zárate diciéndole ‘calzón sucio’ y que se dedicaba a la prostitución.

ANIMADOR DE PPK: Por cosas del destino, ‘animó’ una campaña del candidato de la ‘derecha’. El aspirante a la vicepresidencia, el moqueguano Martín Vizcarra, recomendó a ‘Richard Swing’, esto en palabras de Juan Sheput, testigo directo.

LA CHOTEADA: Luego de lograr su elección, el flamante presidente PPK desestima a ‘Swing’ de cualquier cargo público. Es más, ordena que ni siquiera le den alguna ‘chambita’.

SE LE PRESENTÓ LA VIRGEN: Cuando Richard pensaba en volver a soltar gallos en peñas de los extramuros y colocar sus videítos en Youtube, se le presentó la virgen cuando vacaron a PPK y nombraron a Vizcarra como presidente de la Repúblíca.

BILLETÓN CON MUCHO SWING: Durante el mandato de Vizcarra, todos los ministros de Cultura favorecieron a ‘Swing’ con jugosos contratos. Este columnista hubiera entendido que ministros ajenos a la cultura, como de las ramas de Defensa e Interior puedan contratar a este personaje de marras, que fue grabado borracho ufanándose de haber botado a una ministra por ‘envidiosa’. Pero que sean seis ministros de Cultura quienes le dieron trabajo, hizo que la anécdota terminara en escándalo.

MENTIRAS VERDADERAS: El presidente Vizcarra aseguró en Palacio que ‘Swing’ era parte de la campaña. La ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, jura que ella nunca aprobó el contrato de Richard. ¿Tanto poder tenía para llegar a dar sus ‘charlas motivacionales’ de treinta mil soles por una hora en plena emergencia, que pasaba sobre la opinión de una ministra como Balbuena?

¿Y LOS OTROS MINISTROS? Como escribía, no fueron uno, sino seis los ministros de Cultura quienes contrataron al indescifrable personaje. Pero a mí me sorprende uno en particular, el ex premier Salvador del Solar. Un viejo periodista especializado en cuestiones públicas, me dijo: ‘Búho, los ministros de Vizcarra aplicaron la filosofía del ‘chi cheñó’. Lo que yo opino es que de cualquiera se podría esperar, menos de uno de los que puntean las encuestas a la presidencia del 2021’. Del Solar también contrató a Swing, no me digan que no lo conocía. Yo me pregunto qué pasa con las personalidades que hablan de anticorrupción, decencia y ética política. La Fiscalía ya tomó cartas en el asunto e intervino las oficinas de Palacio y del Ministerio de Cultura. Si Vizcarra no aclara este caso con firmeza, le puede costar caro.

Apago el televisor.