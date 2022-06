Este Búho duerme con un ojo bien abierto, porque cada día ocurre un escándalo nuevo. Por eso, les presento mis acostumbrados ‘Piquitos’, con bastante ají, como les gusta a mis lectores.

GOBIERNO SIN HORIZONTE : A estas alturas, a prácticamente nadie le quedan dudas de que hay una organización delictiva en el Gobierno que está empeñada en dinamitar al Estado desde dentro. Lo hace con el nombramiento de funcionarios de la peor calaña, pues son torpes, ignorantes y ladrones, muchos de los cuales solo se han dedicado a robar desde el primer día.

Las revelaciones de testigos clave ante la Fiscalía son gravísimas . Ante este panorama sombrío, que se ve empeorado por la grave crisis económica, el Congreso sigue sin actuar a la altura, pues la mayoría de sus miembros están decididos a aguantar todo lo que puedan para asegurarse la quincena y prebendas bajo la mesa.

EL PARO DE CAMIONEROS: Los altos precios de los combustibles, los más caros del continente, han puesto al borde de la quiebra a miles de transportistas. Los camioneros anuncian un paro indefinido desde hoy, aunque hasta ayer seguían las negociaciones con el Gobierno. Por supuesto, el más grande peligro es el desabastecimiento de los mercados y el alza, más aún, de los precios de los alimentos.

La situación es complicada para todos. Ayer, el Gobierno advertía que no iba a tolerar el bloqueo de carreteras y desmanes de los transportistas, lo que me parece bien. Pero no podía evitar pensar por qué sí dejaron durante semanas que mineras importantes como Las Bambas sean bloqueadas e impedidas de seguir produciendo.

“ ‘Ley mordaza’ busca asustar a los hombres de prensa y medios de comunicación”

UNA GRAN VERGÜENZA : Es lo que pasa en la Policía, manejada por este Gobierno para sus fines políticos, por ejemplo, dejando que los requisitoriados de este régimen se fuguen de manera impune. Hace unas semanas, el prófugo Bruno Pacheco, quien fue mano derecha de Castillo, se atrevió a mandar mensajes de aliento a la selección mediante redes sociales.

Daba la impresión de estar relajado, de alguien que se siente protegido, seguro de que no le va a pasar nada. Y ya van a ser tres meses que la Policía ‘no puede’ dar con su paradero. Algo similar pasa con el exministro Juan Silva, quien se hizo humo pese a que andaba rodeado de policías . Pero no debería sorprender, si sabemos que la División de Inteligencia de la Policía, la famosa DINI, es dirigida por José Luis Fernández Latorre, quien fue comisario en Tacabamba, Chota, la tierra de Castillo, y nombrado por el Gobierno.

LOS PERUANOS SUFREN MÁS : La mayoría de la gente, que es la que no goza de un trabajo seguro o formal y, por lo tanto, no cuenta con sueldo fijo ni gratificación, tampoco con CTS ni AFP, cada día padece un vía crucis para llevar un pan a su mesa. Me pongo a pensar en taxistas, comerciantes, peluqueros y muchos más, que deben sobrevivir en un escenario complicado con alimentos y combustibles que suben a diario.

Ante esa situación, es obvio que su mayor preocupación pase por conseguir algo de dinero. Me pregunto, qué pensarán esos ciudadanos, hombres y mujeres, que deben trabajar más horas para subsistir, mientras ven cómo sus gobernantes, que llegaron al poder prometiendo acabar con la pobreza, se hacen ricos de la noche a mañana expoliando al Estado sin misericordia.

LA LEY MORDAZA: Harto de que el periodismo informe sobre las tropelías del presidente Castillo y de su entorno más íntimo, al Gobierno no se le ocurrió mejor idea que presentar ante el Congreso un proyecto de ley que busca crear un nuevo delito. La intención es juzgar en los tribunales de justicia a periodistas que difundan ‘información reservada’ sobre una investigación penal.

Esta ‘ley mordaza’ busca asustar a los hombres de prensa y medios de comunicación para que no divulguen las acusaciones que pesan sobre el mandatario y demás funcionarios, como el fugado Juan Silva . Se trata de una nueva amenaza a la libertad de informar y de informarse. Lo peor es que en el actual Parlamento hay muchos que comparten esta idea antidemocrática y no sería raro que voten por ella. La amenaza es gravísima. No olvidemos las palabras de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos: “Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Javier Corrales denuncia que se quiere politizar el paro de transporte

TE PUEDE INTERESAR

Los ratings más altos de la televisión

Pedro Castillo, el paro de transportes y la lucha por la Mesa Directiva

Vladimiro Montesinos, Jacqueline Beltrán, su padre, los videos y más secretos