Este Búho piensa, como la mayoría de peruanos, que el profesor Ricardo Gareca debió seguir al frente de la selección. Ayer veía el video colgado en YouTube del interior del avión que lo llevaba a la Argentina. El capitán del vuelo le dedica unas emotivas palabras de agradecimiento junto a los aplausos de los pasajeros. Nunca antes he visto algo así con un entrenador de fútbol en nuestro país. Fue emocionante.

Y me puse a comparar la suerte que sí tiene el ‘Tigre’ y no tuvieron dos técnicos que lograron clasificar a Perú a un Mundial y vivieron más bien ingratitud. Me refiero a Waldir Pereira, Didí, quien nos hizo clasificar a México 70 por primera vez y no por invitación, al eliminar nada menos que a la Argentina de Roberto Perfumo.

Didí armó una selección de lujo con Cubillas, Sotil, Chale, Gallardo, Chumpitaz, ‘Perico’ León y llegamos a cuartos de final ganando a Bulgaria y Marruecos . Lastimosamente nos tocó enfrentar a Brasil, el maravilloso equipo del Scratch en su histórica mejor expresión. Pelé en su momento cumbre, el mejor jugador del mundo. Con una corte sin igual Jairzinho, Tostao, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, entre otros bravos. El técnico peruano pensaba que el gran central, el impasable Orlando ‘Chito’ La Torre, se la tenía ‘jurada’ a Gerson, porque meses antes, en un amistoso, le propinó un alevoso foul y le rompió la pierna.

El brasileño estaba seguro de que el corajudo ‘Chito’ podía ‘vengarse’, hacerse expulsar y lo mandó al banco reemplazándolo por Jose ‘La vieja’ Fernández. Fue una mala decisión, pero sería inútil alucinar sobre qué hubiera pasado si jugaba La Torre. El asunto es que perdimos dignamente 4 a 2. ‘Chito’ se peleó a puñetes con Didí en el camarín. En Lima los medios crucificaron al brasileño, decían que se había ‘vendido’ a sus paisanos. Otros aseguraban que tenía miedo de que ganara Perú porque la ‘torcida’ le podía quemar su residencia en Río de Janeiro.

“Gareca está bendecido por el cariño popular y no sufrió lo que vivieron Didí y Marcos Calderón”

Tanto fue el escándalo que el técnico no regresó a Lima a recoger sus cosas, sino voló directo de México a Río. Lo cierto es que Brasil luego pasó por encima a todos sus rivales y en la final goleo 4 a 1 a Italia y fue campeón del mundo. Don Pedro Escartín, la eminencia del futbol, sentenció: ‘El mejor partido de la historia de los mundiales se jugó en Guadalajara con el 4 a 2 del Brasil-Perú. Injustamente maltrataron a Didí.

Otro director técnico que nos clasificó a un mundial, pero lo maltrataron la prensa y la hinchada fue el recordado Marcos Calderón. El ‘Oso’ nos sacó campeones de la Copa América 1975 y nos clasificó al Mundial de Argentina 1978 tras eliminar a Chile y luego a Bolivia. En el mundial Marcos tuvo una primera vuelta espectacular. Le ganamos volteándole el partido a la Escocia de Joe Jordan, goleamos a Irán y empatamos con ‘La naranja mecánica’ Holanda, que llegó a la final.

Pero en la segunda vuelta el equipó se cayó. Perdimos con Polonia, Brasil y con Argentina sucedieron cosas muy extrañas. Los albicelestes debían ganarnos 4 a 0 para dejar fuera a Brasil y llegar a la final con Holanda. Los gauchos nos metieron seis goles. Diversas versiones sostienen que el mismísimo presidente, el dictador Videla ingresó al camarín peruano acompañado de dirigentes argentinos, y que Morales Bermúdez, presidente de Perú, a través de su hijo Remigio, de la comisión de fútbol, ordenó ‘ayudar’ a Argentina.

El asunto es que nos golearon 6 a 0. Fue una vergüenza. Los diarios titularon ¡Echada! Culpaban a Marcos y a algunos de los jugadores. El ‘Oso’ Calderón nunca más volvió a dirigir a la blanquirroja. Por eso digo que Gareca está bendecido por el cariño popular y no sufrió lo que vivieron Didí y Marcos Calderón. No me extrañaría que, más temprano que tarde, vuelva a ponerse el buzo de Perú cuando soplen mejores vientos en los predios de la Videna. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca recibe palabras de piloto de avión

