Este Búho prefiere hacer una pausa en tiempos de coronavirus y tormentas políticas para lamentar el reciente fallecimiento de un grande de la música. Siempre imaginé que Gerardo Manuel era inmortal, inacabable e inmune al paso del tiempo y sus modas. Ingreso al túnel de tiempo. 1978, época clave para la historia del rock en el mundo con la explosión del punk.

La irrupción de Sex Pistols, The Clash y compañía hicieron añicos a los grupos tradicionales de este género, a los ‘dinosaurios’ del rock clásico. El panorama musical cambió desde ese año. Músicos inteligentes como David Bowie o Peter Gabriel intuyeron el fenómeno y se transformaron.

Bowie le dedicó un tema a los punks: ‘Héroes’. De esa explosión, como de un asteroide, estallaron miles de partículas convertidas en géneros musicales: el punk, el post punk con The Cure, el rockabilly con Stray Cats, los neoromantics herederos de Roxy Music, Bryan Ferry, Spandau Ballet o The Romantics, la new wave que abarcaba desde Blondie, The Talking Heads, The B-52′s y sus alucinantes videos ‘Idaho privado’ y ‘Legal tender’.

Los punk con Pistols, Clash, Boomtown Rats de Bob Geldof, con su entrañable ‘I don’t like monday’ (No me gustan los lunes), Queen, Billy Idol; electrónicos como Gary Numan, Kraftwerk; clásicos como The Rolling Stones con ‘Undercover of the night’, donde Keith Richards es un paramilitar en Centroamérica y Mick Jagger un periodista perseguido. The Kings, ‘El video mató a las estrellas de la radio’ de The Buggles, Joan Jett, Genesis, Fleetwood Mac, Billy Joel, Bruce Springsteen y muchísimos más astros de la música se introdujeron en las sencillas salas de los hogares peruanos cada tarde, gracias a Gerardo Manuel y su legendario ‘Disco Club’.

El ‘pata’ Gerardo hizo su entrañable programa en 1978, vía Canal 7. A esa hora, nadie de mi mancha de Mirones estaba en su casa. A veces veíamos el programa en grupo, con una jarra de limonada heladita y pan tolete con mantequilla. Por él vimos el video más alucinante y más visto de la historia: ‘Thriller’ de Michael Jackson.

Con la revolución de la new wave, clásicos como Queen o Billy Joel se volvieron rocanroleros, los británicos con ‘Cosita loca llamada amor’, el neoyorquino con su ‘Esto es rock and roll para mí’. Gerardo Manuel era democrático. Pasaba de todo, el ‘Another brick in the wall’ de Pink Floyd junto a ‘Little Jeannie’ de Elton John. Y cómo no, también el rock peruano estuvo presente.

Nunca faltó ‘Avenida Larco’ de Frágil. Muy pocos sabían que Gerardo había sido un pionero del rock en el Perú y pasó por bandas emblemáticas como Los Doltons y The Pepper Smelter, pero sería con Los Shain’s, junto al dinosaurio guitarrista ‘Pico’ Ego-Aguirre con quien ingresaría al olimpo del rock nacional, a mediados de la década de los 60.

En los tiempos de las ‘matinales’, Los Shain’s eran uno de los grupos reyes de las quinceañeras de clase media. Su última banda fue ‘Gerardo Manuel y El Humo’, que se disolvió en 1973, debido a la represión del gobierno del general Juan Velasco Alvarado contra el rock. Fue un pionero y un sobreviviente que logró conseguir una apertura musical para presentar un programa tan democrático y didáctico que abarcaba de The Ramones y Nina Hagen, de The B-52′s a Joe Cocker, de Soft Cell a Iron Maiden. Allí, en ‘Disco Club’, vi videos que nunca más volví a ver en televisión. Gerardo Manuel acaba de partir a la eternidad. Siento que todos le debemos algo al maestro. Apago el televisor.