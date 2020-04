Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Sabía que los conflictos sociales y políticos del país ya no solo pasaban por el tema de la pandemia y parecía escapársele de las manos al presidente Martín Vizcarra. Al moqueguano le cayó de sopetón el estallido de los penales, con muertos incluidos. Además, estaba el Congreso presionándolo para que promulgue la ‘ley del retiro de 25% de las AFP’. Por eso no me sorprendió su inusual beligerancia en la conferencia de ayer. Sabe que la ‘curva’ de contagios no se va a aplanar fácilmente e instituciones independientes refutan las cifras oficiales sobre los muertos en esta tragedia. Por todo esto, este columnista intuía que esta conferencia de Vizcarra sería diferente y ya no vimos a un Martín en plan motivador, sino todo lo contrario: en contraataque.

PAPAS Y DE YAPA CORONAVIRUS: El mandatario sorprendió a todos no solo al reafirmar que los mercados de Lima y provincias son el caldo del cultivo de flagelo. Informó que de una prueba a más de 800 comerciantes del mercado de Caquetá, 163 dieron positivo. ‘Si van a comprar papas o cebollas, se van a llevar coronavirus de yapa’, sostuvo Vizcarra, dejando con la boca abierta a las amas de casa de todo el país. Está preocupado porque ya nos acercamos a los mil muertos en la lista oficial.

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra alerta foco de infección en centro de abastos

LOS QUE LIBERARON NARCOS: El mandatario tenía que aclarar la muerte de los nueve internos en el motín en ‘Castro Castro’. El comunicado oficial del Inpe de que los internos ‘habían protagonizado un intento de fuga’ no se lo creyó nadie. Inclusive, Marisol Pérez Tello y José Luis Pérez Guadalupe fustigaron ese comunicado. Guadalupe llegó a cuestionar que se haya consignado el delito de los fallecidos. ‘Eso es inadmisible’, dijo. Claro, entre ellos había un violador, delito que podía bajarle los decibeles a las protestas a favor de los internos. Pero lo que nadie esperaba es que fustigara a un movimiento político en extinción como el aprismo. ‘Los que liberaron a los narcos nos critican’, señaló, en clara alusión a la gestión del fallecido Alan García, que concedió los tristemente célebres ‘Narcoindultos’. Un duro golpe. Knock out.

Martín Vizcarra sobre narcoindultos

BAJA LLANTA AL CONGRESO: El presidente también ninguneó a un Congreso debilitado por el maldito virus y, haciendo caso omiso a las griterías de Daniel Urresti para que promulgara la ley aprobada por el Legislativo, la que permite retirar el 25% de los aportes de las AFP, no le tembló la mano y observó dicha norma. Pero para no quedar mal ante los millones de aportantes que sienten que su vida se consume en estos tiempos de crisis y ‘aislamiento social obligatorio’, y que no pueden tocar el dinero aportado obligatoriamente durante décadas, sacó un as bajo la manga y anunció que se aprobó que los aportantes a las AFP puedan ‘sacar tres mil soles más de su fondo de pensiones’. Esto puso paños fríos a un soterrado enfrentamiento entre el mandatario y la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Ella se habría opuesto al llamado ‘impuesto para los ricos’, de tufillo populista, pese a que el jefe de Estado ya se había mandado con esa iniciativa el último domingo. Apago el televisor.

Vizcarra: Se permitirá retirar S/3.000 adicionales de los fondos de AFP en mayo, junio y julio