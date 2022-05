El Búho hincha del ‘Cholo’

Este Búho volverá emocionado al cine para ver nuevamente la película nacional ‘Cholo’ (1972), un filme que regresa a la pantalla grande después de cinco décadas y es una de las cintas peruanas más controversiales de los setenta. La cinta tuvo como director a Bernardo Batievski y como protagonista nada menos que a uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos: Hugo Sotil, junto a una guapa modelo de la época, Nancy Gross, acompañados por los consagrados actores Fernando Larrañaga, Hernán Romero y glorias del fútbol peruano, como Roberto ‘Tito’ Drago y Alberto ‘Toto’ Terry.

Ubicándonos en el tiempo, en aquel 1972 Sotil era, junto a Teófilo Cubillas, uno de los mejores jugadores del país y de los mejores de Sudamérica. Un año después, Hugo sería fichado por el poderoso Barcelona, para hacer dupla con el genial volante holandés Johan Cruyff. En la cazuela del cine Mirones, donde estos ojazos vieron la película, muchos hinchas del Municipal se sintieron defraudados porque el filme no era netamente futbolero , pero sí vimos unos extraordinarios extractos de un clásico entre el ‘Muni’ del ‘Cholo’ y Alianza de Cubillas.

La controversia se centraba en que Hugo, el protagonista, no era futbolista, sino que lo ponían como un joven provinciano artista, artesano y pintor, víctima de los prejuicios de Lima, pero que encontrará una salida en el fútbol. Por eso la cinta muestra a la pareja de protagonistas acaramelados paseando por Venecia, Londres o París, visitando museos, muy lejanos a los campos de fútbol. Todo esto bajo la cortina musical del recordado grupo de rock fusión Polen, de Juan Luis Pereyra. La película se podía ver en YouTube en una pésima versión, pero gracias a la cineasta Andrea Franco Batievski, la nieta del director, se la restauró digitalmente en la Universidad de California (UCLA).

Pero tres años después, en la noche del 28 de octubre de 1975, el ‘Cholo’ se convertiría también en héroe no de película, sino en la realidad, al anotar el único gol con que Perú derrotó a Colombia en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para obtener la preciada Copa América.

Pero detrás de una historia hay otra historia. La forma como Hugo llegaría a jugar ese trascendental partido. Los dirigentes catalanes del Barcelona se negaron a ceder al jugador desde el inicio del torneo, pues no había ‘fecha FIFA’ como hoy. En Barcelona, Sotil no podía dormir en su lujoso departamento. Había jugado un gran partido frente al Racing de Santander, pero ni por eso los directivos le autorizaron el viaje.

Entonces se levantó de la cama y llamó a su casa en La Victoria. En Lima era mediodía y su madre estaba cocinando. A ella le dijo: “Viejita, me voy a Caracas, primero está mi país”. Antes de embarcarse en el vuelo a la capital venezolana, entró al ‘duty free’ y compró treinta relojes suizos bañados en oro. Luego se sumió en un profundo sueño donde se veía anotando el gol del campeonato.

Del aeropuerto llegó a la concentración. El primero en reconocerlo fue el marcador de punta José Navarro, ‘Navarrito’. “‘Cholo’, qué haces acá, ¿has venido a hacernos barra?”. El ‘Cholo’, que había sido su compañero en Municipal, sonrió y le entregó su relojazo. Y así a toda la delegación. Hubo fiesta y Marcos Calderón, el entrenador, lo llamó a un costado: “‘Cholo’, mañana juegas”. Aquella noche mágica, justamente Sotil recogió un rebote de una jugada del ‘Nene’ Cubillas y se la clavó a un Zape que parecía imbatible.

Fue el gol del campeonato. Sotil no regresó a Lima para las celebraciones. Llegó a la concentración del Barcelona y al toque el gerente deportivo le dijo con cara seria: “El presidente quiere hablar contigo, ‘Cholo’”. Sotil contó: “Pensé que me iban a multar o a rescindir contrato, pero ni bien entré, me abrazó y me felicitó por lo que había hecho por mi país y el gol” . Abrió un cajón y me dio un cheque de diez mil dólares. ‘¡Anda, celebra con tus paisanos, tienes tres días libres!’, me dijo”. Hugo Sotil, una vida de película. Apago el televisor.

