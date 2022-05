Karelim López, Pedro Castillo y más en ‘Piquitos’ de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero y el ‘Chato’ Barraza en un mano a mano con pisquito acholado por las celebraciones del Día del Trabajador. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así dar mis acostumbrados ‘Piquitos’ con bastante ají, como les gusta a mis lectores.

GRAVES DECLARACIONES: La aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, ha señalado ante la Fiscalía, y luego lo ha ratificado ante el Congreso y los medios de comunicación, que el presidente Pedro Castillo es ‘cabecilla’ de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues él da las órdenes para otorgar millonarios contratos irregulares.

Es más, ha dicho que Bruno Pacheco, quien fue su mano derecha, sabe tanto que ‘si habla’ el profesor ‘no estaría un día más en Palacio’. Además, afirma que Pacheco tiene grabaciones comprometedoras. Por eso, sostiene ella, al verse acorralado, no le ha quedado otra que proteger al prófugo de la justicia, a quien teme por lo que pudiera decir.

Hay tantas pruebas, tantos indicios claros del mal actuar del mandatario que no me explico cómo los ‘cojudignos’ ahora se hacen de la vista gorda y persisten en defender a este régimen manchado e impresentable. ¿No era que solo apoyaban al chotano para impedir que Keiko llegue al poder?

GOBIERNO INSOSTENIBLE: Los proyectos de ley presentados en el Congreso, que buscan acortar el mandato de Castillo hasta julio del 2023, me parecen preocupantes, pues no creo que el país pueda aguantar 15 meses más de este régimen que solo sabe destruir. Si en solo nueve meses ha provocado un grave deterioro social, político y económico, con un terrible aumento de la delincuencia común, del hambre y la miseria, no quiero ni imaginar qué es lo que hará en un año y tres meses más de desgobierno.

Ante el desmoronamiento de su régimen, que se cae a pedazos, para polarizar y distraer salió nuevamente con su cantaleta de la Asamblea Constituyente . De inmediato, el dólar comenzó a subir de precio, pues esa asamblea es un gravísimo peligro para la economía del país. Castillo no se va por angurria, por la ambición del poder que no quiere soltar, y también, valgan verdades, porque sabe que una vez fuera de Palacio se le vienen serios procesos judiciales por corrupción.

HABLA LA GENTE QUE TRABAJA: Los empresarios chicos de Gamarra, los panaderos de barrio, los bodegueros y tantos miles de emprendedores, le pusieron los puntos sobre las íes a Castillo el último viernes en una conferencia en la que participaron cerca de doscientos gremios.

Para rabia de Castillo, de Vladimir Cerrón y de Aníbal Torres, no se trata solo de los grandes empresarios quienes critican a este gobierno y a quienes ellos pueden llamar ‘la oligarquía’ para desmerecer sus reclamos y enfrentarlos con los más pobres, sino que son pequeños empresarios, gente del pueblo, la mayoría provincianos, que se hicieron solos de abajo y dan empleo a millones de compatriotas.

Estos hombres y mujeres trabajadores, que día a día sudan para generar empleo, que arriesgan su patrimonio y pagan millones de soles en impuestos, no pueden entender cómo politicastros que nunca han trabajado de verdad, que no producen y viven de engañar a la gente, sean el peor obstáculo para el país . A Castillo le dijeron clarito: si no puede gobernar, váyase.

FANTOCHE CON IDEAS TRASNOCHADAS: Es increíble cómo un sentenciado por corrupción como Vladimir Cerrón, que además afronta procesos judiciales, hasta por terrorismo, hoy sea el que dirija el país desde las sombras moviendo a su títere Pedro Castillo. Y eso que este en campaña prometió que el ‘Doctor Anemia’ no sería ni portero de ninguna entidad estatal.

Es un misterio la forma en que razona, pero lo cierto es que sigue promoviendo ideas de Fidel Castro del siglo pasado que fracasaron no solo en la isla, sino también en Venezuela, los países donde hay más miseria. Claro, miseria para el pueblo que dicen defender, porque sus corruptos gobernantes sí son verdaderos magnates que viven con la opulencia de reyes y acumulan millones de dólares malhabidos en cuentas del extranjero. Hasta se permitió amenazar al Congreso de la República con un plan B si rechaza la Constituyente.

En entrevista con la BBC, Cerrón señaló suelto de huesos que su condena por corrupción fue para impedir su postulación a la presidencia y hasta negó la existencia de ‘Los Dinámicos del Centro’. ¡Incluso, se atrevió a decir que llegó para dignificar la política! Increíble. Apago el televisor.

