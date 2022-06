Kevin Spacey en el escándalo

LEE TAMBIÉN: El Búho y la banda coreana BTS

Cuando se descubrió la otra nefasta cara de Spacey, la de depredador sexual, era el actor mimado de Hollywood, especialmente por su extraordinaria actuación en esa serie de culto llamada ‘House of Cards’, de la cadena Netflix. Lo había ganado todo: dos Oscar al mejor actor, premios Emmy, Golden Globe. Todo lo perdió cuando Anthony Rapp, un actor de la serie ‘Star Trek, Discovery’, también de Netflix, lo acusó por acoso sexual durante una fiesta de Hollywood. Esto ocurrió en 1986, cuando Rapp tenía solo 14 años y Spacey 26.

Según Rapp, acudió sin acompañantes mayores. “ Cuando todos se fueron de la reunión, decidí irme a mi casa y Kevin, al parecer ebrio, se interpuso en la puerta. Trataba de seducirme, estaba tratando de tener sexo conmigo. Me agarró y me tumbó sobre su cuerpo, pero me zafé”, reveló Rapp a BuzzFeed News.

En esa fiesta, Kevin celebraba haber tenido su primer papel en una película . Esta era ‘Se acabó el pastel’, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por los grandes Jack Nicholson y Meryl Streep . Su papel era insignificante, el de un ladrón en el metro, sin nombre, pero debió saberle a gloria. Ignoro por qué el agredido demoró treinta y un años para hacer público el hecho que destruyó la imagen de la estrella, que fue echada de la serie, y el año pasado un juez le ordenó pagar a Netflix ¡¡31 millones de dólares!! de indemnización.

Pero lo que me sorprendió fueron las excusas que dio en su tiempo ante una acusación tan grave como la de querer abusar de un menor de edad. El comunicado público del artista decía: “Aquellos que me conocen, saben que en mi vida he tenido amores tanto con hombres como con mujeres. Ahora he decidido vivir como un hombre gay”. Y luego afirmó estar ‘horrorizado, pero que no recordaba el hecho’, y le pidió ‘disculpas por un inapropiado comportamiento de borracho’.

“Kevin Spacey desapareció de la vida pública en Estados Unidos y reapareció en Italia, donde filma una película independiente”

Pero la opinión pública se le vino encima, al preguntarse: ¿Está tratando de justificar el intento de violación a un menor de edad porque es gay? ¿Es que el hecho de no ser heterosexual le daba derecho a abusar de un muchacho? Los medios entendieron que pretendía suavizar el delito ‘saliendo del clóset’. Spacey ha preferido mantenerse ‘por la sombrita’. Se le han cerrado las puertas de los grandes estudios de Hollywood y ahora en Inglaterra.

El teatro Old Vic de Londres también asegura que ha recibido más de veinte acusaciones independientes denunciando su conducta contra veinte hombres que entraron en contacto con él en el teatro o se relacionaron con él entre 1995 y el 2013.

El actor anunció la intención de viajar a Inglaterra para negar los cargos. “Estoy muy decepcionado con la decisión de los tribunales de seguir adelante , pero compareceré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto pueda y me defenderé de estos cargos, que estoy seguro se demostrará mi inocencia”, afirmó en un comunicado.

El actor de ‘Belleza americana’ desapareció de la vida pública en Estados Unidos y reapareció en Italia, donde filma una película independiente. En el plano judicial, algunos procesos han sido prescritos o los demandantes han decidido retirar los cargos, aunque esto no lo ha eximido de pagar costosísimas reparaciones civiles. En Estados Unidos ni en Inglaterra podrá engañar como su gran papel en ‘Sospechosos comunes’. Apago el televisor.

