A este Búho ya no le sorprende el carácter y la forma cómo el presidente Pedro Castillo está llevando su gobierno. Resulta increíble que, hasta el momento en que escribo esta columna, no haya podido resolver la crisis suscitada por el comunicado enérgico de la Marina de Guerra del Perú, algo antes nunca visto, ante las ya conocidas declaraciones del defenestrado canciller Héctor Béjar.

La proclama de la Marina como institución no solo generaba una crisis en el gobierno y lo que correspondía era una rápida acción del presidente Castillo para solicitarle su renuncia. El lunes mantuvo reuniones tanto con el canciller como con los ministros de Defensa, Justicia, Interior y su asesor en temas de relaciones exteriores, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, pero nada sucedió. Más bien, circuló un comunicado de Relaciones Exteriores anunciando que el ministro iba a esperar el día de la cuestión de confianza, el día de la presentación del gabinete, para dar sus descargos.

O sea, como decía el gran Humberto Martinez Morosini; ‘Aquí no pasa nada’. Pero sí pasaba algo, y mucho. La imagen del presidente Castillo quedaba por los suelos debido al ‘canciller del terror’. Esa noche no emitió ningún comunicado, cuando la ciudadanía se mantenía en vilo. ¿Existe una oficina de prensa en Palacio? Pareciera que no. Anteayer se tejieron los más distintos rumores debido al mutismo al que ya nos tiene acostumbrados el mandatario.





FALTA DE LIDERAZGO

Esa falta de liderazgo quedó demostrada al día siguiente, cuando recibió la visita de altos mandos militares, incluyendo los de la Marina de Guerra. Al parecer, Castillo se ‘asustó’ y solicitó la presencia de Rodríguez Cuadros. ¿De qué hablo en esa reunión? Nadie lo sabe, porque el idioma del profesor rondero, aparte del castellano y el quechua, es el del silencio.

Lo único real es que, después de producirse esa cita, Béjar presentó su carta de renuncia irrevocable. Con la arremetida de la Marina, el profesor chotano les ofreció la cabeza del canciller en bandeja de plata, pese a que el octogenario insistía en que ‘sacaron sus palabras fuera de contexto’. Pero igual le solicitó su renuncia. No daba para más.

¿DÓNDE ESTABA EL LOCUAZ VLADIMIR CERRÓN?

Este Búho cree que en política no hay casualidades. ¿Dónde estaba el locuaz ‘Rey del Twitter’, Vladimir Cerrón, cuando el comunicado de la Marina ponía contra las cuerdas a don Pedro? ¿Dónde estuvieron los parlanchines congresistas de Perú Libre, como Guillermo Bermejo, para defender la posición de un ministro elegido por el hombre fuerte del partido? Y más patético aún fue la posición del premier, quien se ‘lavó las manos’ como Pilatos.

Esta crisis todavía no ha culminado, porque hasta ahora no tenemos canciller y el presidente de la República no sale a dar alguna declaración para poner paños fríos. Lo más grave de todo esto es que en el Perú vivimos una crisis política que genera incertidumbre. Este columnista no votó por Pedro Castillo y tampoco es fujimorista, pero alerté en su momento del peligro de votar por comunistas con ideas retrógradas y transnochadas. Apago el televisor.

