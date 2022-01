Este Búho considera a Gabriel García Márquez como uno de los más grandes escritores, no solo de la literatura hispanoamericana, sino universal. Y como uno de los personajes de su inmortal ‘Cien años de soledad’ (1967) u otros cuentos o novelas, ‘Gabo’ también ‘tenía un hijo escondido por allí’. En este caso, una hija.

El último lunes, el diario Universal de Cartagena publicó una crónica del periodista y escritor Gustavo Tatis Guerra, quien reveló uno de los secretos más celosamente guardados por el novelista: García Márquez no solo tenía dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, fruto de su matrimonio con Mercedes Barcha. ¡También tiene una hija!, la cineasta mexicana Indira Cato, de 31 años.

Desde el olimpo de las letras, ‘Gabo’ sigue escribiendo la alucinante novela de su vida. La madre es la periodista y escritora mexicana Susana Cato. Según escribió Tatis Guerra, que es amigo de la familia del escritor de Aracataca, el idilio extramatrimonial se inició en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, en Cuba, cuando ‘Gabo’ dirigía el taller de guiones, y donde Susana era de las mejores alumnas. Luego se convertiría en una destacada escritora, cineasta y guionista.

Pero en ese volcánico año 1990, la relación se consolidaría cuando ambos escribieron juntos los guiones de un cortometraje y una película de premonitorios nombres: ‘El espejo de dos lunas’ (1990) y ‘Con el amor no se juega’ (1991), a la vez que concebían a Indira que, no por casualidad, es una reconocida cineasta. Ella participó en el guion y la producción de la película ‘Llévate mis amores’ (2014), un documental premiado sobre ‘Las Patronas’, un grupo de mujeres mexicanas que desde 1995 alimentan a migrantes que viajan en ‘La Bestia’, el tren que va del sureste mexicano a Estados Unidos.

A pesar de la intensidad de la relación entre ambos amantes, el escritor, que dividía su domicilio entre México y Colombia, no se separó de su esposa Mercedes. Ella lo apoyó y fue fundamental en la odisea vivida por el casi desconocido escritor para que los textos originales de su novela cumbre ‘Cien años de soledad’ sean enviados por correo a la editorial Sudamericana de Argentina, como extraordinariamente relató el autor. Tal vez por ese reconocimiento, Gabriel no se separó y la madre de Indira decidió no colocarle el nombre del padre a su hija. ‘Gabo’, según Tatis, ‘no la reconoció legalmente, pero sí aceptó ser su padre y estuvo pendiente de ella e incluso dejó instrucciones claras de que no le faltara nada si en caso ya no estaba en este mundo’.

El rumor de que el autor de ‘El otoño del patriarca’ tenía una hija, llegó hace ocho años no solo al Caribe colombiano, sino a sus principales biógrafos, Dasso Saldívar en Madrid y Gerald Martin, en Londres. Pero en el círculo de escritores amigos del colombiano era un secreto a voces guardado bajo siete llaves. Tatis también guardó el secreto hasta ahora, por respeto a Mercedes Barcha, fallecida en el 2020. ‘Como periodista guardé la noticia esperando el momento que no vulnerara a Mercedes ni a nadie, pero creo que esto merecía ser contado’.

El sobrino del escritor, Gabriel Eligio Torres García, confirmó el parentesco con su prima Indira Cato, de cuya identidad solo habían rumores. Dijo que ella es ‘un poco tímida’ y el acercamiento entre ella y la familia colombiana del novelista fue bastante lento. ‘Nosotros tenemos una comunicacion con ella y mantenemos una buena relación’, afirmó. Las fotos de la cineasta, antes una desconocida, hoy circulan por el mundo entero y demuestran que es el vivo retrato del autor de ‘La hojarasca’.

Hay anécdotas sobre el nombre que prueban que, desde su nacimiento, su padre estuvo pendiente de ella. Se lo puso en honor a la lideresa Indira Gandhi, presidenta de la India asesinada por sus guardaespaldas. Él conoció a la presidenta cuando acompañó en 1983 al mandatario cubano Fidel Castro a Nueva Delhi, a la ‘Cumbre de los No Alineados’, y se sorprendió de que ella sea una admiradora de su obra y cultivaron una amistad. ‘Gabo’ contaba que la de ella fue una de las primeras llamadas que recibió cuando anunciaron que había obtenido el premio Nobel.

En su reportaje, Tatis Guerra recuerda que Rodrigo García Barcha, hijo mayor de ‘Gabo’, da luces en su libro ‘Gabo y Mercedes, una despedida’, al aludir ‘por lo bajo’ la ‘vida secreta’ de su padre en cuestión de amoríos. “Es muy probable que Mercedes intuyera lo que había ocurrido entre Susana y su esposo, pero hasta el final de su vida mantuvo discreción y silencio”. Sin embargo, en medios colombianos, la revelación de la existencia de Indira constituyó un cataclismo familiar, porque también están en juego las materiales cuestiones testamentales del vasto patrimonio dejado por el escritor de ‘Crónica de una muerte anunciada’. Lo cierto y real es que ‘no hay secreto que dure cien años de soledad’, como tituló de forma chispeante un tabloide colombiano. Apago el televisor.

