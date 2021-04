Este Búho se estremece ante las cifras escalofriantes de muertes por el coronavirus : más de 433 muertos por día, 18 fallecidos por hora . Este columnista es uno de los millones de peruanos que han sufrido la pérdida de un ser querido. Nunca imaginé que este virus, del que escribí ni bien apareció en China, fuera tan traicionero y letal y pusiera en jaque a toda la humanidad.

En marzo del 2020 el ‘Lagarto’ Martín Vizcarra nos sumió en la cuarentena más draconiana de todo el planeta, que dejó prácticamente en ruinas nuestra economía. Además, fue una pésima estrategia del gobierno privilegiar el confinamiento y no el seguimiento del virus y los contagios o hacer cuarentenas focalizadas. Su tardía reacción en detectar los focos de infección: colas de bancos, mercados, unidades de transporte público, originó que el Perú ocupara el triste y vergonzante primer lugar en el número de muertes por millón de habitantes.

Muertes por Covid-19 alcanzaron récord máximo en lo que va de la pandemia este domingo. Foto: EFE/ Paolo Aguilar

Vizcarra nos metió el cuento en abril que ya teníamos la vacuna y sin embargo se negó a trabajar con el ‘Comando Vacuna’, para obtener antídotos de Inglaterra, EE.UU., Rusia, y prefirió sospechosamente negociar con el laboratorio chino, de todas las vacunas, según los científicos, la menos efectiva. Hoy hay casos de médicos y enfermeras inoculados con las dos dosis chinas y que sin embargo no tienen anticuerpos, es decir, es como si les hubieran puesto agua destilada. No están protegidos.

Frente al terrible panorama europeo, el nuevo gobierno de Francisco Sagasti nombró a funcionarios que eran los mismos del ministro de Salud izquierdista Víctor Zamora, el que rechazó el oxígeno que ofrecieron las mineras para Moquegua y Arequipa, y nombró a Óscar Ugarte, con tremendos ‘chicharrones’ en temas relacionados con el oxígeno. Los volúmenes de contagio hicieron que creciera la terrorífica ‘segunda ola’. Si bien la responsabilidad principal de ser un país apestado que no firmó ningún acuerdo oficial con algún laboratorio para obtener el antídoto, aunque sea para el primer trimestre del 2021, es de Martín Vizcarra y del impresentable Congreso que presidía Manuel Merino, la responsabilidad actual es del Ejecutivo, ante un virus que maquiavélicamente ha mutado.

Ahora la cepa brasileña se torna incontrolable. Pero el gobierno trae las vacunas por ‘puchos’. Eso sí, cada vez que llega un pequeño lote se encargan de armar tremendo show en el aeropuerto, con discursos y todo que, la verdad, ofende e indigna, pues mientras hacen ese circo, a esa misma hora hay decenas de peruanos que están perdiendo la vida. Ni la falta de oxígeno la pueden solucionar, no de ahora, sino desde el año pasado. Las escasas toneladas que importan semanalmente de Chile no alcanzan para los miles de hombres y mujeres que necesitan ese insumo, así que penosamente muchos siguen muriendo asfixiados.

Los ‘genios’ ahora han obligado a los ciudadanos a usar protectores faciales, sino no ingresas a los mercados o supermercados. Me encontré una señora en la puerta de un mercado. ‘Señor, por qué Sagasti nos obliga a comprar protector facial de cinco soles, si con eso tengo para comprar menudencias de pollo para dos días. ¿Por qué no nos lo regala? En compensación, porque a diferencia de otros países, no tenemos vacunas’. Un pensamiento de una señora de pueblo que nos debe hacer reflexionar que estamos perdiendo la batalla contra esta maldita pandemia. Apago el televisor.