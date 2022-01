Una verdadera bomba de relojería acaba de explotar no solo en el mundo del espectáculo mexicano, sino también en el ámbito político azteca. Según información del prestigioso diario El País de España, el gobierno mexicano del entonces presidente Enrique Peña Nieto habría sabido de la relación y los encuentros de la actriz Kate del Castillo -la famosa ‘Reina del sur’- con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cuando el narco era el hombre más buscado de México y Estados Unidos.

Todo este escándalo gracias a un correo electrónico anónimo que llegó a las altas autoridades mexicanas en su momento, y a inicios de este año llegó también a la dirección del diario El País. Este afirma que el gobierno del controvertido Peña Nieto sabía, incluso, dónde y cuándo se reuniría la actriz con el narcotraficante. El periódico tuvo también acceso a un relato judicial que señala que Peña Nieto recibió un correo el 24 de setiembre del 2015, en el que le advertían que la actriz planeaba encontrarse con el sanguinario líder del cartel de Sinaloa. Fue casi tres meses después de la espectacular fuga del narcotraficante de la prisión de máxima seguridad ‘El altiplano’, a través de un túnel que partió de su baño.

El correo ‘echa’ a Kate: ‘El próximo 25 de setiembre del 2015 se reunirá con él (’El Chapo’) en el poblado de La Tuna, en Badirahuato, Sinaloa, solo necesitan seguirla o intervenir sus teléfonos para que verifiquen lo que les estoy diciendo’, decía textualmente el mail que se ha publicado el último sábado. El encuentro se realizó porque Joaquín Guzmán quería producir una película sobre su vida. Según el abogado de ‘El Chapo’, quien estaba en la clandestinidad, este no se perdía ningún capítulo de ‘La reina del sur’, teleserie donde la guapa actriz mexicana encarnaba a la narcotraficante Teresa Mendoza. Al parecer, ella se ‘mimetizó’ con su personaje y comenzó a tuitear halagos al narco prófugo: “Hoy creo más en ‘El Chapo’ Guzmán que en los gobiernos... Señor ‘Chapo’, ¿no sería padre (mejor) que comenzara a traficar con el bien?”.

Estos comentarios causaron escándalo en México, pero posibilitaron que Kate y ‘El Chapo’ empezaran a comunicarse. Ella le propuso hacer una película sobre su vida. ‘El Chapo’ se entusiasmó y accedió a que lo visite en su escondite. La actriz, que en ese tiempo salía con el actor Sean Penn, le propuso a este que la acompañara. Se reunieron en un lugar de la selva de Sinaloa. Allí, según Penn, había mucha familiaridad entre ‘El Chapo’ y Kate.

Al regreso, el actor los ‘puñaleó’ por la espalda. Vendió el reportaje y las fotos a la revista ‘Rolling Stone’, retratos de él y Kate con el narco. Ella juró que no sabía nada de las intenciones de Penn, Y que no durmió con el narco, sino con Penn. Pero los servicios de seguridad mexicanos y norteamericanos reconstruyeron la ruta de los actores y el 6 de enero de 2016 capturaron al ‘Chapo’.

Tiempo después, un juez mexicano aceptó el pedido de extradición a Estados Unidos. Guzmán fue condenado a cadena perpetua. Pero en la versión que dio Del Castillo al programa norteamericano ‘Red Table Talk: The Stefans’, en el 2020, la pegó de víctima. Según la mexicana, la primera vez no reconoció al narco, pues en las imágenes donde lo había visto era más joven. ‘En ese momento pensé que abusaría sexualmente de mí e incluso asesinarme después. Pero él me dice amiga, creo que tienes que ir a dormir. Ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar allí. Pensé que me iba a violar o matar ahí. ¿Y sabes por qué? Pudo haber hecho lo que el quisiera’. Han pasado seis años del escándalo y hasta ahora todos recuerdan que la investigaron por ‘lavado de activos’ cuando sacó al mercado su marca de Tequila ‘Honor Del Castillo’.

En otros mensajes difundidos en esa época (2015), ‘El Chapo’ le escribe: ‘Si tú traes el vino, tomaré también el tuyo, ya que a mí me gusta el tequila. Tomaré del tequila y traerás champaña’. En otro mensaje, el abogado del ‘Chapo’, Andrés Granados, y Kate hablan sobre la posibilidad de que el prófugo invierta en el tequila de Kate e intercambiaron información y videos del producto. Ella dice entusiasmada: ‘Le mando algo ahorita. ¡Ojalá se lo pudiera enseñar, me haría muy feliz!’. Eso es historia pasada, lo nuevo es ¿por qué el gobierno de Peña Nieto no mandó tropas a las coordenadas del correo que lo llevarían derechito al narco más buscado del planeta? Para Kate y la cadena Telemundo, el escándalo le da mayor publicidad al inminente estreno de ‘La reina del sur 3′ y a la marca de su tequila. ¡Salud! Apago el televisor.

