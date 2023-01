Este Búho abre sus ojazos y observa cómo se organizan en provincias caravanas de modernos camiones, camionetas cúster y buses interprovinciales con manifestantes que vienen a Lima a ‘exigir’ una serie de pedidos políticos que razonablemente no se pueden cumplir. La renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elegida por voto popular en la plancha de Pedro Castillo.

En el Congreso, para vacar al chotano votaron a favor 101 legisladores. Muchos ahora se jalan las trenzas y exigen la renuncia de la presidenta, com o Sigrid Bazán, Chabelita, Ruth Luque y Edgar Reymundo , quienes votaron por la vacancia, y fue el propio Reymundo quien sustentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales que se archivara la acusación contra Dina.

Cuando la nueva presidenta escogió un gabinete tecnocrático y no izquierdista, se le voltearon y comenzaron las protestas de diciembre. Si hay que seguir a pie juntillas las encuestas, no solo tendríamos que aceptar una asamblea constituyente, cierre del Congreso y la libertad del sinvergüenza ladrón de Castillo. También tendríamos que considerar como ‘voluntad del pueblo’ ‘restituir la pena de muerte’ o ‘instaurar la educación premilitar en los colegios’. No siempre las masas tienen la razón.

Manifestantes intentan tomar la Plaza San Martín

Este columnista ve cómo a las masas las movilizan los azuzadores a su regalada gana. De las alturas los trasladaron a Puno y Juliaca. Ahora hacia Lima en decenas de camiones sin baños y buses interprovinciales. Es irónico que esto ocurra justo en el 488 aniversario de la capital del país.

¿QUIÉN FINANCIA ESTAS CARAVANAS?

Uno se pregunta: ¿Quién financia estas caravanas, estadía, pasajes, alojamiento y licor? Es evidente que la lluvia de dinero sucio proviene de la minería informal, el narcotráfico y el contrabando . Ya no les basta con instigarlos a tomar aeropuertos con el saldo trágico de muertos.

¿Qué planean hacer en Lima? No se entiende cómo estando en estado de emergencia continúan las marchas de protesta en el centro, si hay suspensión de la libertad de movilización y también se suspende la libertad de tránsito, para darles tranquilidad a la población y a los comerciantes, pero eso está cayendo en saco roto, porque vemos a decenas de vehículos que se movilizan hacia Lima para repetir los desmanes causados en Juliaca y Cusco.

IZQUIERDA IRRESPONSABLE ALIENTA ESTAS PROTESTAS

¿Ustedes creen que van a hacer un viaje tan largo para hacer turismo? ¿Para movilizarse pacíficamente por la calles? ¡Por favor! Lo que enerva es que la izquierda irresponsable alienta estas protestas y las barniza como ‘legítima protesta’.

Hoy más que nunca debemos defender el Estado de derecho y la paz social. Los violentistas se van a jugar el todo por el todo, buscando incendiar la pradera.

No les importan los muertos, más bien pareciera que buscaran más víctimas para crucificar a las fuerzas del orden, quienes deben salvaguardar de la destrucción la propiedad privada y pública y los puntos estratégicos del Estado, como aeropuertos y plantas de energía, pues acaban de quemar las tuberías del oleoducto PetroPerú.

¿Qué tiene que ver un bien energético de todos los peruanos con esas irracionales protestas? El Estado tiene derecho a defenderse. No puede ser posible que azuzadores de la violencia, ya identificados por los servicios de Inteligencia, sigan planeando su orgía de violencia con total impunidad. Apago el televisor.

