Este Búho se indigna y a la vez llama a la ciudadanía a estar alerta cuando se entera de los estropicios que ejecuta el gobierno chavista de Nicolás Maduro contra la prensa libre y opositora a su régimen corrupto. En Venezuela, el pueblo se muere de hambre, no hay separación de poderes, no hay un Poder Judicial independiente ni existe libertad de prensa.

Más información Un presidente incapaz

Un juzgado títere de la satrapía acaba de fallar en contra del diario independiente ‘El Nacional’ y lo condenó no solo a pagar una millonaria reparación civil a quien lo querelló, el entonces poderoso presidente de la Asamblea Nacional chavista, Diosdado Cabello, sino ahora también ha subastado el edificio donde funcionaba el diario y se lo han entregado al mismo Diosdado, el ‘numero dos’ en la escalera de poder del chavismo.

Hay que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo en Venezuela, porque el gobierno de Pedro Castillo busca calcar su nefasta experiencia: primero instaurar una ‘Asamblea Nacional’ vía referéndum que reemplace al Parlamento con dirigentes ‘populares’, léase cúpulas sindicales adictas, y luego darle el zarpazo a la libertad de prensa. El caso de Cabello versus el diario El Nacional es terriblemente revelador. Todo empezó en el 2015, cuando el emblemático diario venezolano compartió un informe con el periódico español ABC, donde revelaron que Diosdado era investigado en Nueva York por delitos de narcotráfico. Las consecuencias, desde entonces, han sido graves.

En una pantomima de juicio se le impuso una multa millonaria, luego decretaron el embargo de su edificio y después de siete años, entre gallos y medianoche, el último lunes se produjo el remate de su edificio sede que fue ‘adquirido’ por ¡¡Cabello!! Los propietarios de El Nacional fueron los últimos en enterarse, a pesar de que sus abogados iban todos los días al juzgado para ver cómo marchaba la querella. Fue una verdadera ‘leguleyada’ que pinta de cuerpo entero a Maduro y a la cúpula corrupta que ejerce su dictadura sobre Venezuela, porque el bigotón es solo uno de los tres jerarcas que detentan el poder. Nicolás es el que tiene el control de las alianzas, con los iraníes y cubanos. Cabello maneja a su antojo los tribunales que sepultan en sus mazmorras a los opositores y se apropia de sus bienes, y Vladimir ‘Padrino’ López es el ‘dueño de los cuarteles y los militares’. Ni uno es más poderoso que el otro, comparten el poder, según asegura Miguel Enrique Otero, dueño de ‘El Nacional’, exiliado ahora en España. ‘Comparten la mesa de tres patas del poder’.

En nuestro país, el gobierno de Pedro Castillo y la maraña radical comunista de Perú Libre de Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo también tienen siniestros planes para la democracia en el Perú. No es casual que en estos momentos estén buscando también leguleyadas para lograr la liberación del asesino de policías, Antauro Humala. Ya el nuevo premier, Aníbal ‘Tres patines’ Torres, botó a la jefa del INPE porque se opuso a liberarlo. Pretender abrirle las rejas a Antauro, adelantándose dos años a su liberación legal, es gravísmo. El hermano menor de Ollanta Humala fue condenado por haber comandado el llamado ‘Andahuaylazo’. Tomaron la ciudad de Andahuaylas entre el 1 y 4 de enero del 2005 y por asalto la comisaría de la ciudad. Al mando de 150 reservistas del Ejército, durante el enfrentamiento asesinaron a cuatro policías. Han pasado los años y los etnocaceristas se han convertido en una fuerza de choque que ‘blindó’ al candidato Castillo durante las elecciones presidenciales y ahora sus servicios serían requeridos nuevamente contra las protestas callejeras que se vienen en contra del profesor.

En vista de que las ‘rondas campesinas’ no pueden actuar con impunidad en las urbes costeñas, el presidente quiere al etnocacerismo para amedrentar a los ciudadanos que quieran salir a manifestarse en contra, al aumentar su desaprobación popular. Por otro lado, al no tener un partido propio inscrito, Castillo busca el apoyo de Antauro Humala, quien todavía mantiene un bolsón de votos radicales de las provincias altas de la sierra sur. Insisto, Castillo anunció que su nuevo Gabinete sería ‘de ancha base’, pero en cambio es más de lo mismo y se puede considerar que hasta es peor que el anterior de Héctor Valer, pues Aníbal Torres es catalogado como ‘un mono con metralleta’, pues ataca y grita a cualquiera que no piense como él. Con su presencia, están garantizados más enfrentamientos entre peruanos. ¡Una locura! Apago el televisor.