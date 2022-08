Los años maravillosos con Olivia y Travolta

Este Búho, para su mala suerte, ya se está acostumbrando a escribir obituarios. Pero nunca uno tan sentido con el de la cantante y actriz Olivia Newton-John (Cambridge, UK 1948-California 2022), fallecida a los 73 años de un inclemente cáncer de mama.

Para muchos de mi generación y otras posteriores, la gran Olivia siempre será la inocente Sandy Olsson, la novia de Danny Zuko (increíble John Travolta) en el entrañable filme musical ‘Grease’, de 1978, que nos marcó con tinta indeleble la adolescencia.

Todos queríamos estar en el pellejo del ‘pendeivis’ líder de la pandilla ‘T-Birds’, todos soñábamos tener como enamorada a una Olivia, perdón, Sandy, bella y buena gente. Recuerdo que con mi mancha mixta de la Unidad Vecinal Mirones, nos organizamos en excursión para tomar el micro blanquiazul de la 58 M, que cruzaba la avenida Brasil en Jesús María, para ver la película en el entonces cine de estreno, el Diamante.

Travolta ya se había convertido en un ídolo juvenil por su participación en ‘Fiebre de sábado por la noche’ (1977), donde se volvió un ícono con sus indescriptibles pasos en la pista de baile en plena época de la música disco. En todo el mundo los jóvenes en los quinceañeros se ponían ternos blancos iguales a los de John. Cuando anunciaban el estreno de ‘Grease’, ya se sabía que batiría récords de taquilla por la sola presencia de Travolta.

Pero nadie imaginaba que pudiera haber tanta química entre Danny Zuko y su coprotagonista Sandy, Olivia Newton-John . Cuenta la historia que los ejecutivos de la Paramount Pictures, que habían invertido seis millones de dólares, un dineral para la época (obtuvieron una ganancia de 400 millones), no la querían en el papel de Sandy, porque la consideraban ‘muy vieja’. Es que la protagonista debía encarnar una alumna de la secundaria Rydell que a lo mucho debía aparentar 18 años y Olivia a la sazón tenía 29. Inclusive le llevaba seis años a Travolta. Pero fue John quien batalló para que aceptaran a la rubia para el papel. No solo la admiraba por su belleza, sino por su notable carrera musical.

Desde siete años atrás, toda canción que interpretaba Newton-John se convertía en oro, pues a los 23 años grabó su primer elepé con una versión country del enternecedor tema ‘If not for you’, del gran Bob Dylan. O su versión del clásico ‘What is life’ de George Harrison (1972).

La chica con cara de niña la ‘rompería’ en Norteamérica con otro disco número uno del ranking, también otra ‘joyita’ del country y una pieza infaltable en sus conciertos en vivo, ‘Please Mr. Please’ (1975). Pero ella pasaría del country al pop con total facilidad logrando otro número uno en USA con la balada ‘Sam’ (1976). Pero definitivamente ‘Grease’ la convertiría en una megaestrella mundial con su tierna balada ‘Hopelessly devoted to you’ (‘Devotamente tuya’) o los dos temas que interpretó con Travolta: ‘Summer nights’ y la bailable ‘You’re the one that I want’, infaltable en todos los tonos de finales de los setenta.

“Murió Olivia y con ella murió también una parte de nuestros años maravillosos”

Lo que nadie sabía era que los protagonistas conservaron intacta una larga amistad de más de cuarenta años. En el 2020 John Travolta, de 66 años, y Olivia Newton-John, de 71, se presentaron en West Palm Beach (Florida), donde volvieron a ponerse los trajes originales de la película. Él vestido con polo negro pegado, como el rebelde del instituto Rydell, y ella con su falda y su blusita de la versión angelical de la nueva alumna de la preparatoria.

Por eso no sorprendió que John ni bien supo del fallecimiento de la actriz posteó : ‘Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble’, comenzó expresando el actor de 68 años. ‘Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo’, prometió. Olivia fue generosa con el Perú. No solo eligió el Cusco para casarse con el empresario John Easterling, sino que incluyó Lima en su tour mundial.

Este columnista fue uno de los privilegiados que aquel 17 de marzo del 2016 estuvo a pocos metros de una leyenda viviente de la música mundial. Nunca como aquella vez, el Centro de Convenciones María Angola había exhibido el cartelito de ‘sold out’ (entradas agotadas). En el amplio local no cabía un alfiler de un público que había esperado décadas para verla en directo. Recuerdo que estaba en primera fila con el tremendo periodista de espectáculos, mi amigo Johnny Padilla.

Esa noche los privilegiados ingresamos al ‘túnel del tiempo’ porque repasó sin mezquindades la totalidad de sus éxitos desde los iniciales ‘If not for you’, ‘Please Mr. Please’, ‘Sam’, sus temas de ‘Grease’ hasta sus ochenteros ‘Xanadu’, ‘Magic’, ‘Physical’, ‘A little more love’, ‘Heart attack’ y más hits. Esa noche mágica prometió volver, al comprobar a ese público entregado que le gritaba ¡Sandy! recordando pasadas épocas de locura juvenil. Murió Olivia y con ella murió también una parte de nuestros años maravillosos. Apago el televisor.

