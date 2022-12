Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Esta asonada violentista y salvaje desatada en algunas regiones del país no es la espontánea ‘reacción del pueblo’. Aquí lo que se busca con piedras, balas y dinamita es instaurar una Asamblea Constituyente al estilo chavista, azuzada por las ultra violentas huestes de extremistas de izquierda, auspiciadas por el chotano en todo el sur andino durante su gobierno, donde se mezclaban los miembros de su sindicato de educación, senderistas del Movadef, reservistas antauristas, cocaleros coludidos con el narcotráfico y mineros ilegales.

TE VA A INTERESAR: PICO TV: LOS CULPABLES DE LA VIOLENCIA

Todos los que apoyaron al gobierno corrupto del profesor y sienten que ya no van a seguir cometiendo con impunidad sus delitos. No es casual que los objetivos sean los mismos: quemar comisarías y secuestrar a policías en las zonas altas de Apurimac, la toma y destrucción de aeropuertos, devastación de importantes empresas arequipeñas como la planta de Leche Gloria y el saqueo e incendio de Laive en Majes.

En el centro de Arequipa atacaron los locales de Claro y el Banco de Crédito. En La Convención agitadores ingresaron en la la planta de gas de Camisea. Los objetivos, claramente señalados por los cabecillas, también son los locales de la Fiscalía en varias ciudades, la última la de Camaná, sin que interviniera la Policía, al igual que la Corte de Justicia y la Gobernación de Apurímac.

Siempre el mismo ‘modus operandi’ con encapuchados. Qué casualidad que estos ataques están publicados en el comunicado de la llamada ‘Confederación de Auto Defensa del Perú’, organismo integrado por algunos condenados por terrorismo, quienes llaman al ‘levantamiento de armas’, ‘captura y ejecución de policías y militares’, ‘captura de comisarías’, ‘Poder Judicial en todas la regiones’, ‘toma de carreteras’.

¿Acaso el demencial senderismo no asesinaba policías por la espalda y a traición o no emboscaba a patrullas militares? El lenguaje es idéntico y ellos están detrás de todos estos repudiables actos.

Arequipa: manifestantes saquean y queman la planta de la empresa Laive. Video: TikTok

Las esposas de los policías secuestrados, en llanto, reclamaban la presencia del Ejército. ‘Los policías están indefensos, esos que reclaman no son gente normal del pueblo, son terroristas, que venga el Ejército, por favor’, pedía llorando la madre de un suboficial.

Mientras tanto, el golpista Pedro Castillo Terrones ‘estaría operando un teléfono celular y desde este se comunicaba y daba directivas a sus seguidores que causaban los desmanes’, denunció el ex ministro del Interior Ruben Vargas.

PEDRO CASTILLO, ANÍBAL TORRES Y BETSSY CHÁVEZ

Una prueba más que el responsable de todas estas asonadas que ha cobrado victimas son Castillo y sus secuaces Aníbal Torres, Betssy Chávez y sus operadores de Perú Libre, la izquierda radical.

Según el Ministerio de Economía la destrucción causa 100 millones de soles en pérdidas diarias al país, pues destruyen industrias que generan empleo a la población. Eso no les importa a los agitadores políticos desde Lima, ni a los radicales y lúmpenes ejecutores.

Lamentablemente la violencia, la destrucción, el caos actúan casi impunemente. Las propias autoridades locales y la mayoría de la población de las zonas afectadas están encerradas, aterrorizadas en sus casas y piden que las fuerzas del orden actúen con todo el peso que les confiere la ley. La labor de inteligencia es fundamental.

El diálogo que se reclama no puede concretarse en medio de incendios a la propiedad pública y privada porque el vandalismo no va a parar a menos a que las fuerzas del orden los detengan de una vez. Se necesita poner orden. Desbloquear carreteras. La democracia tiene que defenderse.

Dina Boluarte que se ponga fuerte y tome medidas drásticas. Qué cobarde es Castillo para aprovecharse de lamentables muertes y millonarias pérdidas materiales para intentar víctimizarse. Si es él el único golpista traidor de esta historia. Apago el televisor.

MÁS INFORMACIÓN: