Este Búho asiste preocupado al avance del maldito virus que está matando a miles y afecta a la economía de todos los peruanos. Encima están los corruptos que lucran sin misericordia con la desgracia del pueblo. Por eso, les dejo estos ‘piqueítos’ con bastante ají, como piden mis lectores.

MEDICINAS MÁS BARATAS: A estas alturas de la emergencia la gente ya no da más, pues los bolsillos están vacíos luego de más de dos meses de para obligada por la cuarentena. Por eso, llenó de esperanza el anuncio que el presidente Vizcarra dio ayer, sobre que las farmacias estarán obligadas a tener medicamentos genéricos contra el Covid-19. Ojalá esta medida se cumpla, pues es inhumano que a estas alturas alguien se muera porque no tiene plata para comprar medicinas.

FIN DE LA CUARENTENA: La fecha señalada para el término del confinamiento es este domingo 24. Pero eso no significa que se podrá salir y hacer todo como antes de la llegada del virus. En primer lugar, Vizcarra no aclaró si extenderá la cuarentena un tiempo más, como piden algunos expertos. Si decide hacerlo, es posible que sea en las zonas donde hay más contagios. Aparte de eso, reafirmó que los conciertos, actividades deportivas y otros eventos sociales seguirán prohibidos por un tiempo más o menos largo. Las clases presenciales en colegios, institutos y universidades no volverán este año.

LA CRISIS DE LOS PENALES: El mandatario dijo que pedirán al Congreso facultades especiales para dar leyes que permitan atender el hacinamiento de los penales, donde hay miles de presos contagiados con el virus y varios ya han muerto. La solicitud se hará luego de que el Parlamento rechazó las propuestas que le alcanzó el Gobierno. Uno de los planteamientos era que podían dejar la cárcel los que tienen prisión preventiva, con ciertas condiciones. Además, no podían salir los procesados por terrorismo, robo, lavado de activos y otros delitos. Tampoco los que tienen cadena perpetua o los que abusaron de mujeres o sus hijos.

COLEGIOS ABUSIVOS: Todos los días cientos de padres de familia salen a las calles a protestar porque los colegios particulares de sus hijos solo les hacen minúsculas rebajas en las pensiones. Cuando en el mejor de los casos, solo dan cuarenta y cinco o noventa minutos de clase al día. Muchos empresarios dueños de estos centros de estudio han demostrado que ven a los alumnos y sus padres como meros clientes a los que hay que sacarles todo el dinero posible. Sienten que tienen la sartén por el mango, pues el ministro de Educación no pone mano dura para evitar sus abusos. Más de un millón doscientas mil personas han perdido el trabajo en Lima y piden al Gobierno que no los deje a merced de los abusivos.

DENLES CADENA PERPETUA: Es increíble que cuando millones de peruanos no tienen qué comer en esta crisis, o miles desfallecen en los hospitales o sus casas por falta de atención médica o remedios, haya miserables que le roban al Estado. La Fiscalía investiga en estos momentos más de 500 presuntos casos de corrupción durante el ‘Estado de emergencia’. La mayoría es por irregularidades en la adquisición y distribución de víveres para las familias más pobres, así como la supuesta sobrevaloración en la compra de productos de bioseguridad y equipos médicos en instituciones como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, centros de salud y otras. Y pensar que los médicos y enfermeras se están muriendo contagiados porque no cuentan con mascarillas ni trajes especiales. Los culpables deben pudrirse de por vida en una prisión.