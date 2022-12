Este Búho considera que la flamante presidenta Dina Boluarte va a tener una ‘tregua’ corta por fiestas y volverá a enfrentar los nuevos brotes violentistas de quienes pretenden incendiar la pradera y dinamitar el sistema democrático, camuflándose en algunos justos reclamos de la población en el interior del país.

Por eso, es importante que les dé el total respaldo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, para que sigan controlando el orden público en las zonas donde se intenta ‘tomar’ carreteras, aeropuertos o plantas de energía estratégicas, poniendo como excusa reclamos políticos inaceptables.

Tal como sucedió en la planta concentradora de gas de Kepashiato, en la región de Cusco, donde efectivos policiales y del Ejército desalojaron a más de cien personas que mantuvieron ‘tomada’ la planta por doce días.

El impecable operativo, pese a que se presentó resistencia de parte de los ‘invasores’, fue exitoso, sin que se produjeran bajas o heridos ni en los civiles ni uniformados.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

Esa debería ser la estrategia del Gobierno: responder inmediatamente para recuperar el orden y dar seguridad a las propiedades públicas y privadas, tratando de imponer la ley procurando evitar la pérdida de vidas humanas. Ya se sabe que los izquierdistas que manejan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos utilizarán cualquier pretexto para sabotear al nuevo Gobierno en el frente externo.

Por otro lado, la presidenta debe ‘desratizar’ las madrigueras de los corruptos ‘sembrados’ por Castillo en los ministerios y dependencias estatales, quienes no tienen la decencia de renunciar ante la detención del ‘jefe de la organización criminal’.

Hay que seguir eliminando todos esos nombramientos de ‘buitres’ —como esos 300 subprefectos que en realidad eran ‘topos’ de los radicales— para reconstruir el saboteado aparato estatal. Se necesita volver a poner la meritocracia como requisito fundamental para ser funcionario del Estado.

No puede ser posible que ‘castillistas’ sigan entornillados en puestos ‘claves’, como los diplomáticos que promovieron esa ‘visita’ de la Organización de Estados Americanos, cuyo fin fue salvarle el pellejo al chotano y que, en su descarado ‘informe final’, hasta culpó a la prensa independiente de ‘sabotear’ al ‘profesor’ y de ‘excesiva’ libertad de expresión.

Esos embajadores tienen nombre y apellido: Manuel Rodríguez Cuadros, Harold Forsyth y Óscar Maúrtua. Felizmente acaba de ‘renunciar’ del viceministerio de Transportes un ‘antaurista’ del calibre de Virgilio Acuña, pero la ‘fumigada’ de funcionarios colocados por el cajamarquino debe ser prioridad en este nuevo Gobierno.

Otro punto. La presidenta debe trabajar de la mano de un ministro de Economía que impulse la reactivación económica para generar empleo y tenga presente una política agresiva de incentivo de la gran inversión de capital privado, nacional y extranjero.

La minería, principal generadora de divisas para el país, actualmente es aterrada por tomas de carreteras y paralizaciones que ocasionan millonarias pérdidas. Ese sector que fue perjudicado por el gobierno del chotano, sobre todo por su demoniaco Aníbal Torres, que se hizo intencionalmente de la vista gorda ante las agresiones a la gran minería en varios puntos del país.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE, ORGANISMO BUROCRÁTICO QUE TERMINA DESAPARECIENDO EL VOTO LIBRE

El nuevo gobierno de Boluarte parte de una inestabilidad que no desaparecerá así pretenda ‘coquetear’ con los sectores de la izquierda radical que insisten en su pedido de instaurar una asamblea constituyente. Un organismo burocrático que termina desapareciendo el voto libre y democrático de los ciudadanos para elegir a sus representantes y en su lugar colocar a ‘dedo’ a mal llamados ‘representantes del pueblo’, que pretenderán redactar una Constitución que liquide la economía de mercado, las libertades y nos convierta en un país quebrado, muerto de hambre y sin derechos, como Venezuela.

Por eso Dina no debe jugar con fuego y decir que ‘el tema de una asamblea constituyente no está cerrado’. Señora presidenta, nunca voy a dejar de repetirle: ‘no se puede estar bien con Dios y con el diablo’. Quítese el ‘chip’ de que algún día, para su vergüenza, integró la plancha y el gobierno de un corrupto e inepto Castillo. Le han hecho un grave daño al Perú. No es tiempo de dudas ni tibiezas. Apago el televisor.

