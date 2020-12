Pico TV







Pico Tv: No se puede gobernar con amigotes El Búho hace un severo llamado de atención al presidente Francisco Sagasti. “Para gobernar no basta con hablar bonito, moduladamente o recitar poemas de César Vallejo. Señor presidente, convoque a verdaderos conocedores de la problemática de seguridad ciudadana, no a izquierdistas de cafetín, sino a policías honestos y con experiencia”