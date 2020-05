Este Búho continúa respetando la cuarentena que ya llegó a sus 59 días y estuvo pendiente por la ‘reaparición’ del presidente Martín Vizcarra en sus habituales conferencias de mediodía. Quienes pensaron verlo ‘bajoneado’ porque los fallecidos por la pandemia pasaron los dos mil en solo dos meses, se equivocaron, pues el moqueguano arremetió con fuerza, sobre todo, contra aquellos a los que llamó ‘emisores de información no verídica’, los que incluso hasta lo dieron como ‘contagiado por Covid-19’. Repasemos lo más ‘picante’ de su conferencia:

CUADRÓ A ‘PINOCHOS’: El mandatario se puso bravo al cuadrar a los que calificó como ‘maestros de la desinformación y doctores del pesimismo’, quienes en medios y redes sociales se dedicaron a divulgar ‘fake news’ (‘noticias falsas’) que indicaban que al mandatario lo habían internado en una clínica contagiado por el virus en un Consejo de Ministros. Vizcarra, inusualmente agresivo, los acusó de lanzar ‘información falsa y de mala fe, que lleva a la población al pesimismo’. Es evidente y se ha notado, que en una situación de emergencia, algunos abusan de las redes para lanzar ‘noticias falsas’ y hacerlas ‘virales’ poniendo, irresponsablemente, al mandatario como ‘piñata’. Vizcarra siguió sorprendiendo y poco faltó para que se remangara la camisa y enseñara el ‘punche’, al decir ‘estoy más fuerte y sano que al inicio’, asegurando que el fin de semana no estuvo internado en ninguna clínica, sino evaluando estrategias.

NO SE ME MOLESTE, DOCTOR: Ante las interrogantes sobre la situación de su ministro de Salud, Víctor Zamora, a quien el Colegio Médico pide su renuncia por una desatinada declaración, el jefe de Estado sostuvo que la palabras del titular de ese sector fueron ‘inoportunas’ y llamó a limar asperezas con el gremio médico. Aunque alguno creyó advertir que su calificativo de ‘doctores del pesimismo’ estaría aludiendo al dirigente de los galenos, Ciro Maguiña, quien renunció aparatosamente al equipo del Ejecutivo para combatir la pandemia porque no ‘renunciaron’ a Zamora. Como diría Cristina Saralegui: ¿Sera cierto eso?

METE ‘CHIQUITA’ AL CONGRESO: Ni el Legislativo se salvó de un de presidente que lanzaba ‘ganchos’ mismo ‘Manny’ Pacquiao. Uno le cayó al hígado a los parlamentarios, quienes en su Comisión de Economía archivaron el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones. La mayoría, anteriormente, anuló el pago del cobro de peajes, medida interpretada como un claro lobby a los grandes transportistas de carga y, por si fuera poco, pretenden formalizar los ‘taxis-colectivos’. Ante esta ‘borrachera de poder’ de los nuevos legisladores, Vizcarra los cuestionó y dijo que promulgan leyes ‘que no son en beneficio de la población’. “Honren sus compromisos con el pueblo”, advirtió. Pero Urresti, Omonte, Chehade, Merino y la mayoría congresal están ‘como monos con metralleta’ aprobando leyes pensando solo en posibles candidaturas presidenciales.

MERCADO MAYORISTA DEL VIRUS: La información proporcionada por Vizcarra sobre los resultados de las pruebas de ‘descarte’ a comerciantes de distintos mercados de nuestra capital, dejaron en estado de shock a la población que acude a ellos. En el archiconcurrido Mercado Mayoristas de Frutas de La Victoria, el 79.2% de evaluados dio positivo. Es decir, ‘cuatro de cada cinco vendedores estaban contagiados’. Las papayas, plátanos y uvas salían con el ‘coronavirus de yapa’. La situación era similar en los populosos mercados de ‘Ciudad de Dios’ en San Juan de Miraflores (55%), ‘Micaela Bastidas’ en Villa María del Triunfo (61%). Lo peligroso de esto es que no todos los centros de abasto han sido necesariamente cerrados, pues el de ‘Frutas’ seguirá funcionando pese a esta emergencia sanitaria. “No se puede cerrar porque crearía un desabasteciendo total”, dijeron voceros del Gobierno. Pero el mercado que se llevó el ‘record’ de ser el más infectado, es ‘Belén’ (Iquitos, Loreto), donde las pruebas arrojaron que casi el 100% de evaluados resultó positivo para Covid-19. Con razón esa zona es un desastre. Apago el televisor.