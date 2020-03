Este Búho se levantó tempranito y salió a caminar por el malecón. Regresó y tomó su juguito de papaya, su leche con Milo y sus panes con mantequilla cajamarquina y aceitunas arequipeñas. Compro mis diarios favoritos y escribo estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

- ‘GENIOS’ EN LAS REDES: Este columnista quisiera que el coronavirus, que ya llegó al país, pase rápido y no traiga consecuencias fatales. Pero como comunicadores tenemos que ser realistas y alertamos que se está propagando rápido. Por decir la verdad y advertir del peligro, ciertos ‘genios’ que viven colgados de las redes se escandalizan. ¡¡Increíble!!

Si en Italia, un país del primer mundo, en un solo día ¡¡han muerto 133 personas!! Y ya pasan los trecientos sesenta fallecidos por la epidemia. Están desesperados y aumentan las cuarentenas. ¿Cómo no alarmarnos si en nuestro país gran parte de la población no tiene agua potable ni siquiera para cocinar? ¿Cómo se van a lavar con frecuencia las manos como ordenan los protocolos?

¡¡Si en algunos hospitales no hay ni agua ni jabón y en los colegios los baños están malogrados!! Acá no se trata de alarmismos, sino de advertir una triste realidad y empujar a las autoridades a hacer algo. Esos ‘palomillas de ventana’ de las redes, quienes seguramente tienen agua para bañar diariamente a sus perritos y regar su jardín, creen que todos viven en el ‘país de las maravillas’ como ellos. ¡¡Andáaaaa!!

- CUESTIÓN DE (DES)CONFIANZA: Definitivamente el gabinete del premier Vicente Zeballos está desgastado, ¿pero acaso no lo está también el mediocre gobierno del presidente Vizcarra? Hay siete bancadas que aún no han decidido si le van a otorgar la confianza al premier. Porque Unión por el Perú, ese ‘vientre de alquiler’ que recibe órdenes desde la cárcel de Antauro Humala, ya anunció que no le va a dar la confianza, al mismo estilo de la tóxica y obstructiva mayoría fujiaprista del disuelto Congreso anterior. Está el coronavirus ya instalado peligrosamente en el país. ¿Resultará conveniente, supongan, que le nieguen la confianza al gabinete de Zeballos y que todos los ministros se vayan a su casa, incluida la titular de Salud, que está encabezando las estrategias de prevención y control de la epidemia a nivel nacional? En eso deberían pensar los congresistas antes de subalternos cálculos políticos.

- BARATA Y GORRITI: En reveladora entrevista a Trome, el periodista de investigación Gustavo Gorriti aclaró un ‘run run’ que vinculaba al presidente Vizcarra con el supuesto ‘codinome’ que los corruptos brasileños de Odebrecht le habrían puesto al actual mandatario: ‘Tribilín’ o ‘Goofy’. Sin embargo, el periodista manifestó que eso no era cierto: “No es un ‘codinome’ brasileño, es una chapa bien peruana, un apodo que le pusieron no a Vizcarra, sino a Kuczynski”. Pero también anunció que posiblemente saldrán mas ‘codinomes’, entre ellos de algunos periodistas comprados por la corruptora brasileña.

- LA VÍCTIMA ES LA NIÑA: Este periodista se sorprende cómo ciertos personajes, ante el terrible secuestro y asesinato de una niña de cuatro años por un maldito ‘monstruo’ de quince, pretenden eximir de toda responsabilidad a una madre, por decir lo menos, irresponsable, que prefirió amanecerse con su pareja en una yunza en lugar de cuidar a sus dos pequeñitas a las que dejó bajo el ‘cuidado’ de una niña de nueve años. El culpable definitivamente es el ‘monstruo’, pero victimizar a una madre inconsciente y justificarla sosteniendo que ‘es víctima’ porque ‘es pobre, no tenía plata para pagar una niñera’ o ‘porque su esposo se fue a trabajar a Estados Unidos’ me parece patético. Como bien se sostiene en ‘Hildebrandt en sus trece’, la víctima es la niña y en otro país la madre tendría que afrontar una investigación por exposición de menores al peligro. Apago el televisor.