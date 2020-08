Este Búho se levantó temprano, tomó un rico desayuno, compró sus diarios favoritos y agarró su ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para ver ‘más allá de lo evidente’ y dar estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

MARTÍN VIZCARRA: El presidente, en su último mensaje en el Congreso, dejó bien claro por qué lo llaman el ‘señor encuestas’. Pese a las dramáticas circunstancias, prefirió un discurso para la platea, cuidándose las espaldas y su imagen para no perder popularidad ni bajar en los sondeos. Ninguna esperada autocrítica. Nada de hablar sobre los subregistros de fallecidos y la espeluznante cifra de 43 mil decesos.

El presidente, otrora confrontacional hasta la ‘disolución’ con los parlamentarios, dio un cambio radical y llamó a la ‘unidad’, al ‘Pacto Perú’ con los partidos políticos, pues no le quedaba otra. Dejó un sinfín de interrogantes. Astutamente aprovechó su monólogo para prometer proyectos que se pueden hacer y otros que sonaban muy bonitos, pero de difícil concreción, aún en el 2021.

Le dejó una ‘papa caliente’ a su premier Pedro Cateriano, quien deberá defenderse como ‘gladiador’ en ese circo romano virtual en que se convertirá el Congreso a partir de hoy. Total, presidente y premier no son amigos, ‘se están conociendo’, como le confesó a Óscar Torres, de Trome. Tal vez por eso mismo le puede ir mejor que a sus antecesores, pues ya sabemos cómo trata don Martín a sus leales amigos. ¿O no, señor Zeballos?

PEDRO CATERIANO: El jefe del gabinete es como esos boxeadores que se retiraron invictos y luego regresan al cuadrilátero confiados, porque sin pelear infunden miedo a sus adversarios. Ex ministro de Defensa y premier de Ollanta Humala, pese a ser ‘canchero’, sabe que no será fácil enfrentar el ‘pedido de confianza’ en un Legislativo donde los nuevos ‘otorongos’, más que buscar una salida unificada con el Ejecutivo a esta terrible crisis sanitaria, económica, social y política, están queriendo hacer de ‘piñata’ y desgastar al gobierno de un mandatario relativamente popular, para que no incline balanzas en el próximo proceso electoral.

Mientras tanto, ellos se dedicarán a desestabilizar la economía, las instituciones financieras, con normas populistas baratas y a tirarse abajo la reforma universitaria, todo por cálculos electorales y para proteger los negocios de universidades ‘truchas’ de algunos legisladores angurrientos.

SALVADOR DEL SOLAR: El segundo en las encuestas presidenciales para el próximo año salió de la ‘sombrita’ para descartar definitivamente su candidatura. ‘Pantaleón’ hizo cálculos y comprobó que le iba a ser casi imposible despercudirse de la imagen de ser el ‘tapadito’ de Vizcarra. Aunque no habló de participar en alguna lista congresal, algunos analistas dan por descontado que postulará para ser congresista ‘morado’ e intentar, ya con más recorrido, llegar a Palacio en el 2026.

DANIEL URRESTI: El ‘lamento’ del congresista de ‘Podemos Perú’ y aspirante a la presidencia, ante el anuncio de Salvador del Solar: ‘El país se pierde un gran candidato presidencial’, resulta a todas luces más falso que esa disculpa del parlamentario que le mentó la madre al presidente.

Seguramente descorchó champagne para celebrar, porque ahora solo lo supera en intención de voto el alcalde de La Victoria, George Forsyth, pero el militar se cree fijo y ya anda pensando que de aquí a abril del próximo año se ‘almuerza’ al ‘colorao’. Que no festeje mucho, porque tiene pendiente un juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en Huanta, y una condena lo dejaría ‘fuera de carrera’.

PERDEMOS LA BATALLA: Las cifras se sinceran y son de espanto. Tras la ‘vuelta a la normalidad’, debido a la informalidad y falta de control en el servicio de transporte público, aglomeraciones en centros comerciales, mercados, las salidas de niños a las calles sin respetar las disposiciones o las visitas sociales a las familias, como si fuera Navidad, se han incrementado alarmantemente los contagios.

César Cárcamo, del ‘Grupo Prospectiva’ del Ministerio de Salud, estimó que cada día fallecen 900 personas por coronavirus. Y todavía había quienes reclamaban que desde agosto se abran bares y discotecas. Hay que rogar que los rusos saquen su vacuna en setiembre como anuncian. ¡¡Dios nos coja confesados!! Apago el televisor.