Este Búho ve el panorama político más movido que el jugadorazo del Deportivo Binacional después de una juerga con la terrible ‘Chica Realidad’. Por eso abro mis ojazos para darles estos ‘Pastillazos’ que tanto le gustan a mis lectores.

SE ACABAN LAS RESERVAS: Ni en mi más afiebrado sueño pude imaginar que nuestro país atravesaría una crisis como la actual. Un maldito e invisible virus, alimentado por la ineptitud del Gobierno, ha puesto al Perú al borde del colapso. Los analistas vaticinan un futuro aún más apocalíptico y devastador si el Ejecutivo, de una vez por todas, no implementa nuevas estrategias para evitar los contagios y el derrumbe de nuestra economía. Ese cuento de que se trata de un ‘problema sin precedentes’, a medio año de la cuarentena, ya no tiene fundamento. Es alarmante que en ese ‘guardadito’ del Estado –el Fondo de Estabilización Fiscal- para mitigar situaciones de emergencia solo quede un millón de dólares de los cinco mil millones que había a inicios de año. Si la pandemia sigue recrudeciendo, ¿qué sucederá con los cientos de miles de desempleados?, ¿qué sucederá con los pequeños emprendedores?, ¿con qué dinero se pagará a los doctores?, ¿cómo se implementarán y mejorarán los hospitales? Vizcarra debe explicarlo. Todo esto sucede mientras el Congreso pide la cabeza de la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

′PODEMOS' SER PEOR: Me pregunto por qué el ‘pistolero’ de Twitter, el congresista Daniel Urresti, no ha escrito nada sobre las ‘perlitas’ de su líder político, José Luna. Tampoco sobre la telaraña que tejió bajo la sombra para que su partido Podemos logre ver la luz. ¿Querrá marcar distancia con miras a una posible postulación presidencial? Lo cierto es que el diario Perú 21 reveló nuevos documentos que incriminan al fundador de la universidad Telesup con el pago de coimas para inscribir a su partido político. El modus operandi de Luna, según la fiscal Rocío Sánchez, fue captar a tres integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura para que –a cambio de cientos de miles de soles- favorecieran al físico Adolfo Castillo Meza y logre alcanzar la jefatura de la ONPE. Y así sucedió. Gracias a las triquiñuelas de Castillo Meza desde su oficina, José Luna logró ‘parir’ a Podemos, en medio de denuncias por falsificación de firmas, en donde incluso se registraron las rúbricas de los futbolistas Paolo Guerrero y Pedro Gallese. Si bien a inicios de año Urresti ‘disparó’ que la bancada no ‘blindará a nadie’, hasta el momento prefiere el silencio y, tal vez, concentrarse completamente en el juicio que se le sigue por la muerte del periodista Hugo Bustíos.

′KEN' SIN LA VICTORIA: Este columnista leyó con atención el análisis que hizo Juan Carlos Tafur en entrevista con en este diario, en donde señaló que no ve chances presidenciales al alcalde de La Victoria, George Forsyth. “Lo he escuchado atentamente desde que se vio con ímpetus electorales para la presidencial del 2021 y no le encuentro más de tres ideas juntas” . Lo cierto es que además de los espectáculos televisivos que monta el ‘Ken’ de La Victoria con operativos disuasivos contra pobres ambulantes, el balance de su gestión no es nada favorable. Poco, poquísimo se ha mejorado en su distrito desde el inicio de su mandato, la delincuencia campea y las mafias organizadas no perdonan a los pequeños empresarios. El desorden y caos inundan un distrito con tanta tradición. Tal vez su inexperiencia política le haya jugado en contra y quienes padecen las consecuencias son los vecinos victorianos. Pero mis años de observador de la realidad nacional me dicen que en Perú –el país de las sorpresas- en el ámbito político nunca se puede asegurar nada hasta el último minuto.

CRIMEN CON CASTIGO: Mi oficio de periodista me ha llevado a los lugares más peligrosos de este continente, desde las favelas de Brasil, hasta las comunas de Pablo Escobar, en Colombia. Y para conocer el que creo es uno de los más peligrosos de Sudamérica no he tenido que tomar un avión, sino una combi. El Callao, puerto hermoso, se ha convertido desde hace años en tierra de nadie, en donde la vida no vale un peso y te pueden asesinar por el sencillo que llevas en el bolsillo. El problema tiene varias aristas, partiendo del propio Estado que ha perdido terreno y soberanía sobre aquellos barrios como Puerto Nuevo, La Siberia, Barrio 5, San Judas, donde un policía solo no podría caminar. Los niveles de extorsión han llegado al punto de retrasar importantes obras de construcción y las mafias de las drogas crecen como sanguijuelas. Con un premier que conoce la situación, se espera mano dura contra esa delincuencia que cobra vidas inocentes y frena el crecimiento económico. Apago el televisor.