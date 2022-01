Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero saliendo de amanecida de un ‘privadito’ de ‘Chacaloncito’ en San Juan de Lurigancho. Por eso agarro ‘Mi espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘mas allá de lo evidente’ con estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

CASTILLO Y LA ‘VISITADORA’

El presidente Pedro Castillo no escarmienta. Después del roche de las visitas nocturnas clandestinas en la casa de Breña, pensábamos que el orden y la transparencia se instalarían al consignar las visitas en Palacio de Gobierno. Pese a ello, el pasado martes lo visitó nada menos que Mery Coila Ramírez, quien fue secretaria de organización del Movadef, órgano de fachada senderista. Con ella ingresaron ocho tipos más que serían cabecillas de la organización creada por Castillo, la Fenatep, organismo primo hermano de Sendero. O sea, los seguidores de Abimael Guzmán están en el poder. No llegaron a través de la lucha armada que tanta sangre derramó en el país, sino a través del profesor. El ‘pretexto’ fue el visitar a un funcionario de segundo nivel, pero fuentes de Perú 21 aseguran que la reunión fue con el propio presidente, a la que también habría asistido José Fernández La Torre, nada menos que el director nacional de Inteligencia. ¿Se imaginan esa combinación? El hombre que debería estar investigando y alertando al país sobre posibles elementos subversivos, coordinando con una seguidora de Abimael Guzmán. Todo con la complicidad de Pedro Castillo, quien en Colombia hace un llamado a los inversionistas para que vengan al Perú, que hay seguridad. No nos engañemos.

PACHECO, EL NARRADOR DE CUENTOS

El exbrazo derecho de Palacio, Bruno Pacheco, creyó que la Comisión de Fiscalización del Congreso era un jardín de infantes a donde acudió a contarles cuentos. Descaradamente falseó sus primeras daclaraciones de cómo aparecieron los 20 mil dólares en el baño de su oficina. Primero dijo que ‘eran sus ahorros’. Ahora sostuvo que sus hermanos hicieron ‘una chanchita’ y reunieron esa importante suma para que se defienda de la investigación sobre su presunta intromisión en los ascensos militares. Mas increíble fue la descripción y su relación con la lobista Karelim López. ‘Ella se apareció en mi oficina a saludarme y plantearme hacer ‘una Navidad del niño en Palacio con infantes de todas las regiones’. O sea, la voluptuosa y ambiciosa ‘chica de La Pascana’, la que llevó al oscuro empresario Zamir Villaverde a la casa de Breña, no era una lobista, sino una especie de ‘Dalina de los pobres’. ¡Por favor! ¿Qué espera la Fiscalía para acelerar las investigaciones en su contra y darle una prisión preventiva a este ‘encantador de serpientes?

NO, MI GENERAL

Un verdadero terremoto no solo en la familia policial, sino en el ámbito político causó la ‘mandada’ del actual jefe de la Policía, Javier Gallardo, quien ha hecho llegar al Ministerio del Interior una lista de cambios en las direcciones claves de la institución. Lo más grave es que quiere designar a dos generales que eran asiduos visitantes del exsecretario de Castillo, Bruno Pacheco, en la direcciones de Lavado de Activos e Inteligencia. Pero lo más grave de todo es que pretende cambiar al jefe de la esmerada y efectiva Diviac, quien desmanteló a ‘Los Dinamicos del Centro’ y ‘Los Cuellos Blancos’, entre otras exitosas investigaciones, y también pretende reducir su personal. Increíble. En medios policiales y políticos se habla de que se trata de una venganza de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón porque esta unidad de élite de la Policía desmanteló a la mafia de ‘Los Dinámicos del Centro’ y encarceló a militantes y altos dirigentes del partido Perú Libre, integrantes de la banda. Lo lamentable es ver cómo un fiscal como Avelino Guillén tiene doble cara, porque apoya estos sospechosos cambios, pero ayer, en una ceremonia, afirmó que ‘va a repotenciar a la Diviac’. Señor ministro, no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo.

OTRA DE AVELINO

¿Dónde quedó el fiscal implacable que llevó la acusación contra el presidente Alberto Fujimori? Ahora parece haberse convertido en un furgón de cola de Perú Libre, solo por colocarse un fajín ministerial. No bastó con defender al general Gallardo en su afán de descabezar a la Diviac, sino que ahora salió a defender al presidente por el estropicio de designar a 13 profesores de su sindicato ultra radical Fenatep como prefectos en trece regiones. Los docentes escogidos participaron en las más violentas manifestaciones durante la huelga magisterial del 2017 y la mayoría son acusados de ‘filosenderistas’. ¿Cómo se puede nombrar al gato de despensero? Nombrar a violentistas como autoridades que aseguren el orden interno es darle ‘luz verde’ a los revoltosos que toman carreteras y organizadores de paros violentos y destructores. El señor Guillén debe dejar de aplaudir nombramientos de radicales antisistema. Todo lo que hacen algunos por tener una cuota de poder. Apago el televisor.

