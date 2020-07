Este Búho ve las aguas políticas más movidas que esas chicas en minifalda detenidas en fiestas ‘caletas’ de la avenida Canadá, en pleno toque de queda. Por eso, les presento mis ‘Pastillazos’, que tanto reclaman mis lectores.

′APANAO’ A VIZCARRA: Como lo dije, el primer mandatario colocó a Pedro Cateriano como premier para dejar que el confrontacional político se ‘coma’ las broncas con el Congreso, para dedicarse como presidente, de lleno, a apoyar la lucha contra la pandemia en todo el país. Pero nunca imaginó que en Arequipa iba a recibir su ‘bautizo’ con tremendas pifiaderas e insultos inéditos desde que ‘disolvió’ el Congreso y disfrutó las mieles de la popularidad. Ante un auditorio hostil, incluido personal del hospital Honorio Delgado, el moqueguano habrá extrañado a su antiguo ministro del Interior, Carlos Morán, hombre proveniente de la inteligencia policial, quien le ‘limpiaba la cancha’ y ‘olía el peligro’ cuando el mandatario viajaba a zonas ‘picantes’. ¿Dónde estaba el actual ministro del Interior, Jorge Montoya, mientras manifestantes agarraban de ‘piñata’ al presidente?

LOS VERDADEROS CULPABLES: El jefe de Estado soportó la ira de gente desesperada, pero él no era el culpable directo de la falta de oxígeno, personal y camas de Cuidados Intensivos en la ‘Ciudad Blanca’. El principal culpable, según el propio Colegio Médico de Arequipa, es el inepto e impresentable gobernador regional, Elmer Cáceres. No solo es el responsable político de esta catástrofe, sino también del desastre hospitalario, porque las Direcciones Regionales de Salud no dependen del Gobierno Central, sino del Gobierno Regional. La gota que derramó el vaso fue el rechazo a los ofrecimientos, desde hace dos meses, de la empresa Southern Perú, de donar ¡¡30 mil metros cúbicos de oxígeno semanales para los hospitales arequipeños!! Aquí también hubo complicidad de parte del expremier Vicente Zeballos para no dar ‘luz verde’ a una donación vital para salvar vidas en el sur. Ni bien asumió el premierato, Pedro Cateriano aceptó las donaciones de la minera y también una planta de oxígeno ofrecida por la empresa Cerro Verde. ¿Pero cuántas vidas se perdieron por la absurda decisión ideologizada de no aceptar donaciones de las mineras? Una de las víctimas de la desidia y el ‘radicalismo’ de la autoridad regional, fue el esposo de la desesperada madre de familia, Celia Capira, quien ‘correteó’ entre lágrimas reclamando por su pareja enferma en una carpa del hospital, quien falleció y recibió el pésame del mandatario. Hizo bien el presidente en ordenar que el Ministerio de Salud intervenga en todas las acciones que tengan que ver con la crisis sanitaria en Arequipa.

¡TRAMPA COMO CANCHA!: Este columnista cree que de este nuevo Congreso se puede esperar cualquier cosa. Sobre todo de la nefasta Comisión de Constitución, más conocida como la ‘Comisión Chehade’. Su última ‘perla’ es una ley que pretende impedir que potenciales candidatos, que hoy están encabezando las encuestas, participen en las elecciones presidenciales del 2021. Los responsables de ‘cocinarla’ son Martha Chávez y Omar Chehade. El engendro legal pretende que los candidatos ‘tengan un mínimo de seis meses de militancia partidaria’. Estando a solo nueve meses de los comicios, esta ley va dirigida directamente a aquellos que están encabezando los sondeos como George Forsyth, Salvador del Solar, Daniel Urresti y Verónika Mendoza. Pero si se aprueba, favorecería a dos candidatos que están rezagados, según las encuestas, y sin posibilidades: Keiko Fujimori y ‘Plata como cancha’ César Acuña. Lo grave del asunto radica en que tal esperpento jurídico promovido por Fuerza Popular y Alianza por el Progreso, es apoyado por partidos como Acción Popular y Somos Perú por puro oportunismo político. Martha Chávez fue más allá y planteó que solo puedan postular a la presidencia los ‘fundadores de partidos’, lo que dejaría solitos a Keiko y Acuña, porque Julio Guzmán, del Partido Morado, que podría beneficiarse también, está en contra de esta descabellada intentona discriminadora. Como dijo un trajinado cronista parlamentario: ‘Estos quieren ganar en la mesa, lo que no pueden ganar en la cancha’. A estar muy atentos. Apago el televisor.