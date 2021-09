Este Búho ve el panorama político más movido que ‘Kike’ Suero después de celebrar la fiesta de la Vendimia con harta cachina trepadora. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así dar estos ‘pastillazos’ que mis lectores tanto reclaman.

EL PROFESOR Y EL DÓLAR. La situación económica se agrava en el país, con el dólar alcanzando ‘picos’ de 4.13 soles. Pese a ello, el presidente Castillo sigue sin tomar decisiones concretas que frenen esa disparada, como la ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. La permanencia de este funcionario en dicha institución es una necesidad para impedir una mayor devaluación del sol. Solo basta recordar que durante dos décadas el dólar se mantuvo estable con Velarde en ese organismo, pero sufrió la actual alza solo desde que Castillo pasó a segunda vuelta y no deja de subir desde que asumió el poder. No confirmar a Velarde es uno de los factores del alza del dólar. Entonces ¿por qué Castillo no lo ratifica? ¿Cuál es su objetivo? Porque es simple: Mientras más caro el dólar, más caros el pollo, el pan y otros alimentos, además de las medicinas y combustibles, que causan más hambre a los más pobres. ¿A qué juega Castillo?

SIN RUMBO DEFINIDO. La periodista Mónica Delta señaló en entrevista con Trome que los líos internos en el gobierno y que este no tenga un rumbo definido generan inestabilidad. La falta de respuestas claras, los sospechosos silencios del presidente Castillo, causan incertidumbre. Delta tiene razón, pues es increíble que a estas alturas nadie sepa lo que puede ocurrir y eso genera naturales temores que afectan al desarrollo del país. Pongo un ejemplo, como se desconoce hasta dónde subirá el dólar, un empresario que construye edificios para vender departamentos lo pensará diez veces antes de seguir invirtiendo, pues le será más difícil colocar esas viviendas. La consecuencia es que hay menos fuentes de trabajo, menos compra de cemento. La rueda de la economía se frena.

EL FACTOR CERRÓN. El condenado por corrupción Vladimir Cerrón es una pieza clave en este gobierno. Para empezar, dice mucho más que el presidente sobre temas claves de gobierno, como la elección y permanencia de ministros cuestionados o el rumbo que el gobierno debe tomar. Cuando Castillo intenta tomar una decisión que no le gusta, como cambiar a algunos de sus ministros, sale en redes sociales a amenazar y marcar su territorio. Y todo eso cuando podría terminar preso, pues la Fiscalía Anticorrupción de Junín ha pedido 16 años de cárcel para él por presunto delito de colusión agravada. Pero tiene más investigaciones en curso, como el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, delito de terrorismo, malversación de fondos o el ilegal resguardo policial del que gozaba. Cómo pueden dejar a una persona con tantos ‘anticuchos’ inmiscuirse tan a fondo.

DICTADURAS EN AMÉRICA. Este columnista sintió sana envidia de los uruguayos cuando su presidente Luis Lacalle, en la cumbre de la Celac, le dijo en su cara a Maduro y Díaz-Canel, dictadores de Venezuela y Cuba, que en sus países, además de Nicaragua, no hay democracia plena, no se respeta la separación de poderes y encarcelan a los opositores. Los dos sátrapas, rabiosos, lo atacaron. Pero así se molesten, Lacalle les dijo la verdad. En esos tres países encarcelan y desaparecen a opositores, periodistas y a cualquier ciudadano hambriento que ose salir a las calles a protestar por comida, por medicinas o por un poco de libertad. Se enquistan en el poder como sanguijuelas. Los Castro tienen en el gobierno más de 60 años usando la fuerza con el pretexto de que luchan por el pueblo. Por eso son tan admirados por otros sinvergüenzas que sueñan entornillarse como ellos.

ZARPAZO CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA. El congresista de Perú Libre, Abel Reyes, presentó un peligroso proyecto de ley que lleva la firma de otros seis legisladores de su partido, entre ellos Guillermo Bermejo, que implica el control de contenidos en medios de comunicación y puede ser usado para quitarle la señal a los canales críticos. Esta vergonzosa iniciativa, que de ninguna manera se condice con la democracia, es una prueba más del desprecio del partido de gobierno por derechos fundamentales como la libertad de prensa y de expresión. Hay que decirlo claro: Ellos solo quieren que se informe lo que les conviene, que la prensa sea felpuda. La prensa crítica, que denuncia, que revela malos manejos, solo merece ser destruida y ya está en marcha su maquinaria para aplastarla. Cuando acallen a la prensa, ahí serán felices porque podrán hacer lo que les venga en gana sin que los ciudadanos se enteren. Como en Cuba y Venezuela. Estamos advertidos.

Apago el televisor.