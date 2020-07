Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Chato’ Barraza terminando una faena con la popular ‘Kim Kardashian’ del óvalo Santa Anita. Por eso, aquí les traigo mis ‘pastillitas’ que tanto reclaman mis lectores.

UN CONGRESO QUE DECEPCIONA: La disolución del anterior Congreso significó una luz de esperanza para los peruanos. Creíamos de manera ingenua que sus sucesores antepondrían los intereses nacionales sobre los personales. Esperábamos de forma inocente que en el año restante de su gestión podrían recuperar la confianza del ciudadano, pero a pesar de esperar poco o nada, terminaron decepcionando y de la peor forma. Un claro ejemplo de ello es el dictamen, aprobado entre gallos y medianoche, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria que no tendría nada de malo o sospechoso si no fuera porque, como dicen: ‘si cae uno, caemos todos’, involucra la anulación de estos mismos beneficios a altos funcionarios, ministros y al propio presidente. Nadie desmerece, y se resalta, la labor fiscalizadora que debe ejercer el Parlamento, pero en su afán revanchista, ya lo vemos, son capaces de cualquier cosa. A este mismo saco han metido a los magistrados del Tribunal Constitucional, aquellos que tienen el rol de velar por el cumplimiento de la Constitución, quienes verían afectada su autonomía. Durante el Pleno Virtual del Congreso, a un ‘padrastro de la Patria se le escuchó decir: “Hasta a Vizcarra le han sacado la inmunidad, se ca… ese con…”. A nosotros solo nos toca tomar nota, apuntar en un papel quiénes y qué partidos hacen de nuestro país su chacra y no volver a elegirlos en las elecciones de 2021 ni de ningún otro año.

Congresista se olvida de apagar su micrófono de Zoom y se le escucha decir insulto contra Vizcarra

LOS ‘TARJETAZOS’ DEL PRESIDENTE: Ya no me sorprende, sinceramente, que cada semana aparezca una nueva denuncia sobre los ‘recomendaditos’ del entorno del presidente Martín Vizcarra, quienes han facturado cientos de miles de soles a costa del Estado. Esta vez, el programa ‘Cuarto Poder’ reveló los jugosos montos por los servicios que brindó desde el 28 de julio de 2016 el cuñado del presidente, Fredy Herrera Begazo, al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura y Riego. Según el dominical, el cuñadísimo realizó laboras de prevención de conflictos con contratos de 36 mil, 20 mil, 100 mil y ¡¡190 mil soles!! Hasta mayo de 2019. Si el mandatario ha jurado barrer con la corrupción, debería empezar limpiando en casa, pues en lo que va del año ya son tres graves denuncias de nepotismo las que enfrenta y hasta ahora no ha dado ninguna explicación convincente. Desde el impresentable y grasoso Richard Swing, pasando por su ‘secre’ Mirian Morales y ahora su cuñado Fredy Herrera. ¿Y así dice que su gobierno no es el del ‘tarjetazo’?

EL VIRUS IMPARABLE: En entrevista con este diario, el exministro de Salud, Abel Salinas, advirtió que en dos o tres semanas los contagios subirían nuevamente, de acuerdo a las tendencias que se ha visto en otros países. En este caso recomendó una inmediata cuarentena focalizada para prevenir una catástrofe, pues los hospitales se encuentran colapsados y el suministro de oxígeno es escaso. Asimismo, resaltó que el principal error del Estado ante esta pandemia fue la tardanza en la realización de pruebas moleculares: “eso nos hubiera permitido, a diferencia de las pruebas rápidas, saber dónde está el virus y adelantarnos a ello. Las pruebas serológicas solo nos indican una semana después por dónde pasó el virus”, señaló. Además, dijo que las consecuencias económicas afectarán, sobre todo, a las clases económicas más bajas. Los infectados hasta el día de ayer aumentaron a 305.703, es decir, se sumaron 2.985 nuevos contagios y 183 fallecidos más en 24 horas. A este gobierno le queda mucho camino por recorrer, muchas decisiones por tomar y más problemas por resolver. ¿Le alcanzará el oxígeno? Apago el televisor.