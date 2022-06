Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero celebrando el gol de Lapadula a Nueva Zelanda con una trepadora cachina. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y dar mis acostumbrados ‘Pastillazos’.

GRAVES DENUNCIAS: No pasa un solo día sin que este gobierno se vea envuelto en un nuevo escándalo. La transcripción del audio de la conversación entre Zamir Villaverde y Juan Silva, cuando este era titular de Transportes y Comunicaciones, es gravísima y salpica directamente al presidente Castillo. En ese diálogo se habla de coimas, como los ‘100 grandes’ para Silva. La misma Fiscalía ha confirmado la transcripción de esos audios y todo demuestra que el régimen del chotano está en cuenta regresiv a. Y van a salir más audios.

EN ESTADO DE NEGACIÓN : Veo las redes sociales y no sé si llorar o reír ante la actitud vergonzosa de los ‘cojudignos’ que siguen apoyando a Castillo pese a todas las pruebas de la corrupción reinante. Las denuncias que estamos presenciando harían caer a cualquier gobierno en otro país, pero en el nuestro no pasa nada.

Esos autodenominados ‘dignos’ cuestionan que se haya hecho pública la transcripción de los audios de los sobornos, pero no se les mueve un pelo por el contenido . Se indignan con la corrupción de los demás, pero no de la izquierda. Doble rasero.

Dicen ‘keikistas’ y ‘montesinistas’ a los que critican al profesor para desacreditarlos. Este Búho está convencido de que Keiko Fujimori ya debería retirarse de la política, y es tiempo de que aparezcan nuevas figuras, gente joven, sin ‘chicharrones’.

“Frente al caos existente y el desmoronamiento del país ante nuestros ojos, el Congreso tiene una actuación penosa”

EL PERÚ SE CAE A PEDAZOS: Mientras Castillo, sus ministros y demás funcionarios pelean panza arriba con uñas y dientes para no soltar el poder, la crisis alimentaria avanza en el Perú y el mundo. La entrevista a Jorge González Izquierdo que Trome publicó ayer es reveladora y nos hace ver la dimensión del problema que golpeará brutalmente a los más pobres.

Para empezar, señala que los precios de los alimentos seguirán aumentando, lo que es condenatorio para muchísimos peruanos. Además, sostiene que los conflictos en Las Bambas, de transportistas y otros continúan por la incapacidad de Castillo. Encima, como el profesor se encarga de crear incertidumbre cada vez que puede, entonces espanta a la inversión. Y sin inversión no hay trabajo. Trágico.

RENUNCIÓ EL MINISTRO : Solo dos semanas después de haber prestado juramento como titular de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce renunció ayer, según dijo, por motivos personales. Este señor, sin ninguna experiencia en el sector para el que fue nombrado, había estado preso y tiene veinte denuncias fiscales , entre otros problemas con la justicia. Antes de él estuvo en el cargo Óscar Zea, otro improvisado acusado ¡¡de dos asesinatos!! ¿A quién pondrá esta vez el profesor? En Palacio están pidiendo prontuarios, digo, currículums para elegir.

MARICARMEN SIN PISO: Frente al caos existente y el desmoronamiento del país ante nuestros ojos, el Congreso tiene una actuación penosa, pues ha elegido no hacer nada. Con radicales, con aventureros que no están dispuestos a soltar la quincena y ‘niños’ conocidos y desconocidos, el Parlamento conforma una amalgama vergonzosa.

Al frente está su presidenta, María del Carmen Alva, a quien la gente no quiere porque saca a relucir su faceta autoritaria, con lo que muchas veces se parece a Castillo. Qué diría Fernando Belaunde de que le cierra las puertas al periodismo. Por otro lado, estas piedras que les ponen a los hombres de prensa son gajes del oficio con los que debemos saber lidiar. No porque nos cierren las puertas dejaremos de buscar la información. Los periodistas no estamos para caer bien a nadie, sino para informar con la verdad y fiscalizar. Apago el televisor.

