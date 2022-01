Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘oleaje anómalo’ que azotó nuestro litoral. Por eso agarro ‘Mi espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que permita ‘ver más allá de lo evidente’ y presentarles mis ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

SE VA EN PICADA: Pedro Castillo sigue cayendo. Según la última encuesta de Ipsos, bajó su aprobación en tres puntos y continúa creciendo su desaprobación llegando a 60%. Hasta en las regiones donde tuvo una abrumadora votación. Ningún presidente desde el gobiermo de Alejandro Toledo ha tenido semejante caída en popularidad en solo seis meses de ostentar el cargo. Las razones sobran. Empezó colocando como premier, por orden de Cerrón, a un impresentable investigado por terrorismo como Guido Bellido, y puso en los ministerios a no solo personas sin experiencia en la función pública, sino hasta con prontuario. Inundó el aparato estatal en los puestos de funcionarios con verdaderos ‘pirañas’, cuya única credencial era ser oscuros militantes de Perú Libre.

El ‘profesor’ va al extranjero e invita a los inversionistas a trabajar en el país, pero sus acólitos insisten en instaurar una Asamblea Constituyente de corte chavista que espanta a la inversión y, como cereza de la torta, nombra a prefectos ‘filosenderistas’ para que ‘garanticen el orden interno’. De mal en peor.

Karelim López y Bruno Pacheco son investigados por presunto tráfico de influencias

‘MISS PETROPERÚ’: ‘Brutito’, perdón Brunito Pacheco, intentó embaucar a la Comisión de Fiscalización del Congreso presentando a su ‘amiga’ de negocios, Karelim López, como una ‘dalina’ navideña de los niños pobres que llegaba a Palacio para ‘organizar una Teletón’. Pero un revelador informe de El Comercio señala, consignando los registros de visitas de la entidad petrolera, que la lobista de La Pascana y gestora de intereses, se reunió en las oficinas de Petroperú con el gerente Hugo Chávez. Según ese informe, Pacheco también era un asiduo visitante de esa sede de San Isidro, al igual que la exalcaldesa Silvia Barrera. Ambos registran ingresos el mismo día. ¿También iban a organizar teletones? ¿Quién enviaba a este profesor de geografía a empaparse de los tejes y manejes de Petroperú? La Fiscalía de Zoraida Ávalos está investigando estos casos. ¿Hay una orden de prisión preventiva para que empiecen a cantar?

¡BASTA DE INSEGURIDAD!: Nunca la inseguridad ciudadana ha estado tan desbordada como hoy. Y es que mientras el presidente Castillo y su entorno radical están concentrados en reuniones clandestinas nocturnas en Palacio para impulsar la Asamblea Constituyente, la delincuencia se apodera del país. El ex ministro del Interior, Remigio Hernani, define la situación: ‘Todo el gobierno no sabe dónde está parado, por eso el Perú está hecho un caos. En cinco meses han nombrado tres ministros y el último, Avelino Guillén, no puede controlar la situación y quiere sacar a los militares sin tener ningún plan’. Por si fuera poco, bandas de criminales motociclistas venezolanos asaltan bajo la modalidad de ‘La manada’. Se inició en Centroamérica, siguió en Mexico, Colombia y hoy aterroriza en la capital. ¿Y qué hace Avelino?

UN GOBIERNO DE NADA: Elmer Cuba, quien fue director del Banco Central de Reserva, es una voz autorizada para juzgar el rumbo económico que está tomando el gobierno: ‘Castillo es una oportunidad perdida, se podría crecer un 5% o 6%, pero a lo más creceremos 3 % (...) si tú lees el discurso del presidente del 28 de julio no queda nada. Es un gobierno de nada. Ni siquiera de izquierda’.

La visión de futuro de Cuba nos aterra: ‘Veremos una caída de la inversión de todas maneras (este año) por las señales que ha dado el gobierno (...)’. Sostiene también que hay dos millones de jóvenes que han entrado al mercado laboral en los últimos dos años y se van a juntar con el bolsón de desempleados que nunca fueron reabsorbidos con empleo. Con tanta mano de obra desocupada y con una inflación del 6% será muy complicado que suban los salarios.

Y al ministro de Economía, Pedro Francke, le sigue supurando el ojo y requintando cada vez que ve un camionetón particular idéntico al que él usa oficialmente. Pero no le hinca el hígado ni le pica el ojo cuando su hija e hijastro se unen para hacer negocios con el Estado. Apago el televisor.

