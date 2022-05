Este Búho alucina a la política peruana como un gigantesco bufé con platos típicos como el puchero, preparado con carne de marrano chotano, unos chicharronazos con mote de la receta secreta de Pacheco, un cuy frito con picante de papa y sarsa agria marca ‘Caníbal renegón’, o un caldo de cabeza de cordero con bastante rocoto de la huerta de Zamir. Sé que se les hace agua la boca con estos ‘Saltaditos’ que tanto reclaman mis lectores.

SE TAPAN LOS OJOS: Pese a las gravísimas denuncias y acusaciones por corrupción que salpican al presidente Pedro Castillo, muchos se tapan los ojos. ¿Por qué tan sorprendente estado de negación? Solo un psicoanalista podría dar alguna explicación. Los audios de las conversaciones de Bruno Pacheco y Zamir Villaverde demuestran que el que fuera secretario general de Palacio de Gobierno, quien era la mano derecha del profesor, estaba ahí para robar, para cobrar bajo la mesa.

Los 20 mil dólares que fiscales hallaron en el baño de Pacheco en Palacio, en noviembre del año pasado, fueron pasados por agua tibia por los defensores del chotano, cuando en otro país eso hubiera provocado un terremoto político. Ayer el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió investigar a Castillo porque además está la acusación de un nuevo colaborador eficaz que señala que recibió un pago de 30 mil soles que Villaverde le hizo a través de Juan Silva, el exministro de Transportes. Esto huele a podrido.

DESGOBIERNO TOTAL : Nunca antes como ahora hubo en el Estado tanta mediocridad, tantos incompetentes que destrozan al país. Para ser ministro u ocupar otro cargo solo se requiere ser paisano de Castillo o ser su amigo, o pariente. Y mejor si tiene prontuario, como ese ministro defenestrado hace poco que es acusado de ¡dos asesinatos! La preparación no importa.

Como consecuencia los precios de los productos se disparan, comienzan a haber escasez, colas. Desde el gobierno ponen como excusa la crisis mundial originada por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Ellos no son responsables de nada. Pero si hubiera gente capacitada en los ministerios la crisis sería mejor manejada. La mayor prueba de su incapacidad está en Las Bambas , donde no pueden solucionar nada durante semanas y el país pierde cientos de millones.

“¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar la crisis que cada día enluta a más hogares peruanos?”

SE DEBE BUSCAR UNA SALIDA: Frente al desmoronamiento del país, con el aumento de la pobreza a niveles alarmantes, el Congreso ha elegido ponerse de costadito y no hacer nada. Solo impulsar algunas interpelaciones y censuras a ministros nefastos que, días después, Castillo se encarga de reemplazar por otros peores.

La explicación a este comportamiento, para este Búho, está en que no solo existen los ‘niños’ que todos conocemos, sino que hay otros más que también se han vendido y permanecen agazapados, actuando en la sombrita, apoyando al chotano a cambio de jugosos contratos, empleos bien remunerados para sus allegados y otras dádivas. Ante este panorama sombrío, la gente tiene que salir a protestar. Es la única vía para salvar al país.

A VOTAR, A VOTAR: Todo el día nos bombardean con anuncios de que debemos votar el 2 de octubre en las elecciones regionales y municipales. Pero los peruanos con qué confianza lo vamos a hacer cuando no hay garantías ante las denuncias y sospechas que pesan sobre las principales autoridades electorales.

Encima, están los nombramientos en las regiones de prefectos y subprefectos ligados a Perú Libre, muchos con preocupantes vínculos con el Movadef y otros organismos generados de Sendero Luminoso. De muchas maneras, las próximas elecciones serán un tubo de ensayo para los radicales que buscan seguir prendidos del poder como sanguijuelas.

QUIÉN PROTEGE AL PUEBLO: Mientras todo esto pasa, los peruanos de a pie, el bodeguero, el mototaxista, el dueño de la ferretería de barrio, de la panadería, la señora que tiene su salón de belleza en casa, continúan desprotegidos ante un galopante aumento de la inseguridad ciudadana. Son víctimas de extorsionadores, prestamistas del ‘gota a gota’, asaltantes, sicarios y otras lacras, muchos de ellos extranjeros, que asesinan con impunidad.

¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar la crisis que cada día enluta a más hogares peruanos? Y pensar que Castillo prometió que en solo horas expulsaría del territorio nacional a los criminales de otros países. No solo no cumplió, sino que, en cambio, a diario ingresan al Perú sanguinarios delincuentes con toda libertad. Los peruanos están desesperados y ya no saben qué hacer. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo sobre la hambruna

TE PUEDE INTERESAR

El final de ‘El marginal’

Masacre en colegios

Zamir Villaverde, Bruno Pacheco, Javier Arce y más en los ‘Saltaditos’ de El Búho

Repartija de millones en audios