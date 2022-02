Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero y el chato Miguelito Barraza en un mano a mano con la dulce y trepadora Cachina. Pero la situación del país no está para bromas, con las gravísimas denuncias por corrupción contra Pedro Castillo. Pero todo esto no es más que la crónica de una muerte anunciada, un triste final que se hacía previsible desde los primeros días de este gobierno.

ACTO 1: Apenas juramentó como presidente, Pedro Castillo comenzó a tener reuniones clandestinas en la casa de su amigo, el empresario chotano Alejandro Sánchez Sánchez. Comenzó a despachar en la famosa vivienda de cinco pisos del pasaje Sarratea que utilizó como centro de operaciones cuando fue candidato. Por eso, apenas unos días después del 28 de Julio, tras la toma de mando presidencial, la Contraloría advirtió la falta de transparencia del mandatario, pues fuera de Palacio no había un registro oficial de las visitas que recibía ni con quiénes se reunía. ¿Por qué ese afán de tener reuniones clandestinas? Su misteriosa actitud provocaba lógicas sospechas de todo tipo. Pero con la llamada de atención de la Contraloría, Castillo estaba más que advertido de que esos encuentros no podían seguir dándose.

ACTO 2: A fines de noviembre del año pasado, el programa ‘Cuarto Poder’ emitió un reportaje explosivo. En una impecable investigación que demandó varias noches de seguimiento, grabaron a Castillo -a quien le importó poco el pedido de la Contraloría- ingresando a la casa de Sarratea a altas horas de la noche. Y un detalle más que anecdótico: El profesor se despojaba de su sombrero chotano, el mismo que usaba hasta de noche y en cenas, para colocarse en su lugar una vulgar gorrita con la que intentaba pasar desapercibido.

Según la hoy aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien también fue grabada entrando al edificio de Sarratea, el mandatario llegaba a ese predio para hacer negociados bajo la mesa con ella. Y es más, la propia lobista señala que Castillo maneja una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que hace ganar millonarios contratos a las personas que él designa.

ACTO 3: Luego del destape periodístico, que obviamente provocó un escándalo, Castillo dio un breve mensaje a la Nación, acompañado de sus ministros. Se atrevió a insultar a la inteligencia de todos los peruanos asegurando que las reuniones oficiales solo las realizaba en Palacio de Gobierno y que ‘en mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal’. O sea que intentó convencer a todos de que él vive en el pasaje Sarratea. Pese a que el mismo reportaje evidenciaba que al lugar llegaba eventualmente y se retiraba algunas horas después, además de que su familia reside en Palacio y la vivienda de Breña no le pertenece. Asimismo, se victimizó, repitiendo hasta el hartazgo, como hace por estos días, que ‘no aceptan que un campesino, un rondero, un maestro, dirija a la Nación’.

ACTO 4: Pese a las palabras de Castillo, lo cierto es que tras sus reuniones con Karelim López en Palacio y en la casa de Sarratea, la empresa vinculada a ella ganó un contrato con el Estado por 232.5 millones de soles. ¡Ah!, no hay que olvidar que la suertuda lobista le hizo una fiesta a la hija de Castillo en Palacio y le armó un fiestón de unos 100 mil soles al entonces secretario presidencial Bruno Pacheco en una exclusiva residencia de Cieneguilla, con la actuación del Grupo 5. A Pacheco, mano derecha de Castillo, la Fiscalía le halló 20 mil dólares en el baño de su despacho en Palacio.

ACTO 5: La acusación de López contra Castillo es tan grave, tan escandalosa, que hasta acérrimos defensores del gobierno, como Yonhy Lescano, han salido a marcar distancias para no verse salpicados. Además, varias bancadas ya hablan de vacancia, pero eso no significa que sea fácil de conseguir y me temo que hasta podría haber violencia. Me explico: Los del partido del lapicito, que cada vez que Castillo armaba un nuevo gabinete ministerial salían a amenazar que podrían votar en contra -era solo para presionar y tener más ministerios- hoy hacen una defensa cerrada del mandatario, no importa que esté cada vez más achicharrado.

Ante el riesgo de que el profesor sea sacado de Palacio, con lo que Perú Libre perdería el poder, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón ya comenzó a agitar peligrosa e irresponsablemente a un sector de peruanos: ‘Duros contra los golpistas, preparados para la resistencia popular en los fueros y las calles. ¡En esta lucha no hay boleto de regreso, se triunfa o se muere!’, escribió ayer en Twitter. Mucho cuidado con los radicales extremistas, a quienes les encanta que se derrame sangre, siempre que no sea la suya, para lograr sus siniestros planes. Apago el televisor.

