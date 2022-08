Este Búho ve el panorama político muy oscuro. Con un presidente Pedro Castillo arremetiendo contra el periodismo independiente. Revelando su vena autocrática, y creyéndose un reyezuelo, tuvo la insensatez de ‘ordenar’ al programa ‘Panorama’ que se rectifique de su informe sobre las declaraciones de su socio Bruno Pacheco a la Fiscalía. Por eso, les doy estos ‘piqueítos’, bien picantes, como les gusta a mis lectores.

GOBIERNO EN DESCOMPOSICIÓN: No pasa un día sin que aparezca una nueva denuncia sobre corrupción en el gobierno de Castillo. Una de las más peligrosas consecuencias de esta abundancia del mal es que se está normalizando, a tal punto de que a la mayoría de la gente ya no parece importarle, y eso es algo que celebran el profesor y sus esbirros.

La misma familia presidencial está envuelta en investigaciones y hasta el sobrinísimo Fray Vásquez Castillo es un prófugo de la justicia. Ayer se supo que la empresa que construyó por 19 millones de soles la ‘carretera del presidente’, de 22 kilómetros de largo y que pasa por la casa del mandatario en Chugur, ganó otra obra de ¡102 millones con Sedapal! en junio último. Llama la atención que el domicilio legal de dicha compañía es una casa a medio construir en Ventanilla.

ANÍBAL ESTÁ DE MÁS: La permanencia de Aníbal Torres en el premierato le hace mucho daño al país, porque se trata de una persona iracunda y confrontacional que no da la talla para tan importante cargo. En lugar de concertar y buscar el diálogo, se la pasa confrontando, dividiendo a los peruanos hablando de clases oprimidas y opresoras. Mientras tanto, la crisis económica se agudiza, haciendo a los pobres más pobres aún.

La gente se queja porque gran parte de sus magros sueldos se va en pasajes de micro. Solo los amigos y familiares del Gobierno se benefician. La expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Mónica Yaya, denunció hace meses que una empresa vinculada al hermano del hoy premier firmó un contrato con el Estado por 14 millones de soles cuando Torres era ministro de Justicia. Por ley, los hermanos de los ministros no pueden suscribir contratos con el Estado.

“Si en solo un año Castillo está hundiendo al Perú, qué sería del país con cuatro años más”

LA ELECCIÓN DE BURNEO: Existe consenso en que el flamante ministro de Economía, Kurt Burneo, es un profesional capacitado. Pese a ello, causó preocupación ver su estado físico durante la ceremonia de juramentación en Palacio.

Es evidente que su salud está deteriorada y, al tratarse de una cartera de gobierno, y más si es tan compleja y demandante como la que dirige, es lógico preguntarse si podrá hacer frente a las duras exigencias que le esperan. El país está aguantando gracias a las inversiones hechas en anteriores años a este Gobierno, pero se va a acabar. Hoy no hay empleo, cero inversiones y la economía ya no crece.

CONGRESO DA VERGÜENZA: La última encuesta de Datum, que publicamos hoy, da cuenta no solo de la enorme desaprobación de Pedro Castillo, sino también del Congreso. Y no es para menos si todos vemos que está lleno de impresentables y hasta violadores que toman trago en sus instalaciones, de ‘Niños’ que blindan al presidente a cambio de prebendas y son los que evitan la vacancia del presidente, que salvaría al país de la ruina a la que nos está llevando. Mañosamente, para no vacar al chotano ante tantas denuncias de corrupción de su Gobierno, dicen ‘que se investigue’ y ‘deben haber más pruebas’, como si el Parlamento fuera el Poder Judicial.

DEBE HABER UNA SALIDA: Si en solo un año Castillo está hundiendo al Perú, qué sería del país con cuatro años más del profesor en el poder. Debe haber una salida a este caos. La gente está harta, pero no hace nada aparte de quejarse. Por eso, más de uno le prende velitas a la Fiscalía, pues la esperanza hoy es que, si sale una denuncia demasiado escandalosa, los congresistas que ‘chalequean’ al presidente ya no podrán protegerlo más pues se verán obligados a votar por la vacancia. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Los gastos del ministro Gavidia en restaurantes

TE PUEDE INTERESAR

Hasta siempre, Diego

Pedro Castillo en su laberinto

El ‘Pollito’, ‘Vaticano’ y Montesinos (II)